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View of Komlo mining city, Eastern Europe, Hungary
HelloVidék

Rá sem lehet majd ismerni: milliárdos EU-s pénzből alakítják át a dunántúli város központját

HelloVidék
2026. július 20. 19:18

Újabb mérföldkőhöz érkezett Komló belvárosának megújítása: megkezdődött a 48-as tér felújításának következő üteme. A több mint egyhektáros közterület fejlesztése több mint félmilliárd forint európai uniós támogatásból valósul meg, célja pedig egy korszerűbb, élhetőbb városközpont kialakítása.

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Polics József képviselő a Facebook-oldalán közölte, hogy új szakaszába lép a 48-as tér felújítása, ugyanis a fejlesztés negyedik ütemeként megkezdődnek a járdabontási és felújítási munkálatok a város egyik központi utcájában, biztosítva a lakóépületek és az érintett intézmények folyamatosan elérhetőségét. A polgármester az MTI érdeklődésére közölte, hogy az elmúlt csaknem negyven év egyik legnagyobb szabású köztérfejlesztése márciusban kezdődött meg a mecseki településen, és ez az egykori bányászváros központjában 11,4 ezer négyzetméter felújítását foglalja magában.

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A fejlesztés a Zengő Áruház és a Tóth Ferenc Színház- és Hangversenyterem közötti területet, valamint a Kossuth Lajos, a Dózsa György és a Táncsics Mihály utca által határolt övezetet érinti.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 517 millió forintos támogatásával zajló beruházás eredményeként ez év végéig mind a gyalogos közlekedés, mind a közúti közlekedési felületek megújulnak, s kiemelt szerepet kap az akadálymentes közlekedés, továbbá teljes zöldfelületi rekonstrukcióra kerül sor.

A fejlesztéssel a 48-as tér egy új szökőkutat is magában foglaló multifunkcionális térré alakul, amely parkolásra és közösségi rendezvények megtartására is alkalmas lesz, emellett a teljes beruházással érintett szakaszon új utcabútorokat helyeznek ki és bővítik a térfigyelő kamerahálózatot is - ismertette a polgármester.
Címlapkép: Getty Images
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