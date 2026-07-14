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Szomorú valóság: Bod Péter Ákos elárulta, miért fizetünk elképesztően sokat a magyar boltokban

Pénzcentrum
2026. július 14. 21:20

Hiába vezették be korábban az árrésstopot, Magyarországon továbbra is a legdrágábbak az élelmiszerek a visegrádi országok közül. Az Eurostat friss, 2025-ös adatai szerint a hazai élelmiszerárak már az uniós átlag 95,2 százalékát érték el, miközben a magyar bérek még mindig nem érik el az EU-s átlag felét. Erre hívta fel a figyelmet az RTL Híradó keddi összeállítása.

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A riport szerint a magyar fogyasztók egyre gyakrabban tapasztalják az élelmiszerek drágulását. Jó példa erre a friss gyümölcsök piaca, ahol az idei gyengébb termés miatt a sárgabarack ára is jelentősen emelkedett. A műsor emlékeztetett arra is, hogy a friss gyümölcsök tavaly átlagosan 15 százalékkal drágultak, ami több mint háromszorosa volt az akkori inflációnak.

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Az Eurostat adatai alapján Magyarországon tavaly az élelmiszerárak már elérték az uniós átlag 95,2 százalékát. Ezzel a visegrádi országok közül hazánkban volt a legmagasabb az árszínvonal, miközben Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában magasabb átlagbérek mellett is olcsóbban lehetett élelmiszert vásárolni.

Mindez annak ellenére történt, hogy az előző kormány 2025 márciusában bevezette az árrésstopot. Az intézkedés értelmében a nagyobb üzletláncok meghatározott termékeknél legfeljebb 10 százalékos árrést alkalmazhatnak a beszerzési árhoz képest.

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Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök az RTL Híradónak arról beszélt, hogy szerinte az intézkedés nem jelent valódi megoldást az élelmiszerek drágaságára.

Átmeneti megoldás nem is igazi megoldás. A megoldás az lenne, ha az általános adóteher visszacsökkenne a térségi szintre.

A közgazdász szerint a magyarországi élelmiszerárakat elsősorban a 27 százalékos általános forgalmi adó emeli meg. Mint mondta, számos európai országban az alapvető élelmiszerek kedvezményes áfakulcs alá tartoznak, Magyarországon azonban a legtöbb termékre továbbra is a legmagasabb uniós áfakulcs vonatkozik.

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Az RTL Híradó felidézte, hogy a Tisza Párt álláspontja szerint a különadók jelentős részét a vállalkozások beépítik az áraikba. A kormány ugyanakkor egyelőre nem tervezi ezek kivezetését, arra hivatkozva, hogy a költségvetés jelenlegi helyzete ezt nem teszi lehetővé.

A forgalmi adó csökkentése ugyanakkor továbbra is napirenden van. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter korábban azt mondta, elsőként a zöldségek és a gyümölcsök áfáját mérsékelnék, később azonban már óvatosabban nyilatkozott, és jelezte, hogy az idei bevezetésre egyre kisebb az esély.

A témában Magyar Péter miniszterelnököt is kérdezték a Redditen. A kormányfő azt válaszolta, reméli, hogy az egészséges élelmiszerek, köztük a zöldségek és a gyümölcsök áfájának csökkentése még idén megvalósulhat, de legkésőbb jövőre szeretnék bevezetni az intézkedést.
 
Címlapkép: Getty Images
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