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Sok magyar híresség írta alá ezt a felhívást: őt szeretnék a köztársasági elnöki székben látni
Gazdaság

Sok magyar híresség írta alá ezt a felhívást: őt szeretnék a köztársasági elnöki székben látni

Pénzcentrum
2026. július 19. 19:14

Magyar tudósok, művészek és sportolók egy csoportja nyílt levélben fordult Forsthoffer Ágnes házelnökhöz, kezdeményezve, hogy az Országgyűlés Polgár Juditot válassza meg Magyarország új köztársasági elnökének. Az aláírók szerint a világhírű sakkozó pártok felett álló, feddhetetlen személyisége tökéletesen alkalmas arra, hogy megteremtse a nemzeti egységet a leköszönő Sulyok Tamás államfő utáni átmeneti, új alkotmányozást célzó időszakban - írja a Portfolio.

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A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete által vasárnap közzétett felhívás szerzői úgy vélik, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben a nemzet büszkeségét és szolgálatát megtestesítő vezetőre van szükség. A kezdeményezést a hazai tudományos és kulturális élet számos kiemelkedő alakja is aláírta, többek között Barabási Albert-László, Kepes András, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Rubik Ernő, Parti Nagy Lajos és Závada Pál.

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Az államfői jogköröket Sulyok Tamás távozása után átmenetileg Forsthoffer Ágnes parlamenti elnök gyakorolja, az Országgyűlésnek pedig harminc napon belül kell megválasztania az új államfőt. A civil kezdeményezés egybevág Magyar Péter miniszterelnök nemrég megfogalmazott elvárásaival. A kormányfő a napokban hangsúlyozta, hogy a Tisza álláspontja szerint az új elnöknek minden pártpolitikai múlttól és kötődéstől mentesnek kell lennie ahhoz, hogy hitelesen képviselhesse a nemzet egységét. Polgár Judit személye ennek a kritériumnak maradéktalanul megfelel.

Különösen érdekes, hogy a miniszterelnök néhány héttel ezelőtt, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének függetlenség napi fogadásán éppen Polgár Judittal és Rubik Ernővel játszott közös sakkpartit. Magyar Péter a közösségi oldalán akkor óriási élménynek nevezte a találkozót, elismerve, hogy a sakk-királynővel szemben elszenvedett megsemmisítő veresége senki számára nem okozott meglepetést.

A nyílt levél aláírói kiemelik, hogy Magyarország válaszúthoz érkezett, és most kivételes lehetőség nyílik az 1989-es rendszerváltás óta tartó átmenet végleges és megnyugtató lezárására. Véleményük szerint a jövőbeli stabilitás záloga egy széles körű társadalmi és politikai konszenzuson alapuló új alkotmányozási folyamat. Azt javasolják, hogy Polgár Judit ennek lezárásáig, átmeneti jelleggel töltse be a tisztséget. Ez a korlátozott mandátum garantálná, hogy az új államfő ne a saját hatalmi bázisát építse, hanem kizárólag a nemzet közjogi és erkölcsi újjászületését szolgálja.

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A kezdeményezők szerint a világ legjobb női sakkozójaként számon tartott Polgár Judit tisztessége és morális tartása megkérdőjelezhetetlen. Kiemelkedő nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes lehet tovább javítani az ország külföldi megítélését, pedagógiai munkássága pedig bizonyítja a jövő generációi iránti elkötelezettségét. A levélírók úgy vélik, hogy a társadalomnak megbékélésre van szüksége, ehhez pedig olyan államfő kell, aki megszólítja a nemzet különböző generációit, a tiszta játék szellemében képviseli a hazát, és akire minden állampolgár politikai hovatartozástól függetlenül büszke lehet.
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Felix DeSouza
17 perce
Korrekt! Sokkal szimpatikusabb mint a Göncz Árpád utániak bármelyike volt, Schmitt, Áder, Novák voltak a lejtő amin nem volt megállás, Sulyok pedig az abszolút mélypont.
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