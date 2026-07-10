Elképesztően pofátlan lehúzás a horvát tengerparton: ezt az árcédulát nehéz elhinni, ha valaki nem a saját szemével látja

Heves vitát váltott ki a közösségi médiában egy több mint száz euróért kínált dubrovniki strandtörölköző. A rendkívüli árazás ismét a figyelem középpontjába állította a horvátországi üdülőhelyek nyári árszínvonaláról szóló, évről évre visszatérő vitákat.

Egy TikTokon terjedő videó, amely egy dubrovniki üzletben készült, bemutatta, hogy egy strandtörölköző árcéduláján 106,99 eurós, azaz átszámítva több mint 38 ezer forintos összeg szerepelt. A felvétel gyorsan megdöbbenést és felháborodást váltott ki a kommentelők körében.

Egyesek azzal viccelődtek, hogy ennyi pénzért inkább vizesek maradnak, vagy remélik, hogy a százeurós bankjegyet is belevarrták az anyagba. Többen arra gyanakodtak, hogy csupán elírás történt, és az árat eredetileg még horvát kunában határozták meg, és csak véletlenül került az eurójel a cédulára.

Hamar kiderült azonban, hogy nem tévedésről van szó, ugyanis az üzlet webshopjában ugyanez a termék alig valamivel olcsóbban, 99 euróért volt megrendelhető.

Az eset kapcsán a hozzászólók jelentős része a teljes horvát idegenforgalmi szektort kritizálta. A bírálók szerint a helyi szolgáltatók egyetlen szezon alatt szeretnének egy életre elegendő profitra szert tenni, ami a kritikusok szerint hosszú távon a horvát turizmus visszaeséséhez vezethet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban A magyarok idén is szembesülnek a kérdéssel: a Balaton vagy az Adria éri meg jobban 2026-ban?

Mások ugyanakkor azzal árnyalták a képet, hogy senki sem kötelezi a fogyasztókat a luxusáras termékek megvételére, ráadásul a kiemelt turisztikai központokban világszerte rendkívül magasak az árak.

Bár Dubrovnik Európa egyik legnépszerűbb és legköltségesebb úti célja, ahol a vendéglátóhelyek és a szállások árai egyébként is rendszeres vitatémát szolgáltatnak a nyaralók körében, ez a kirívó árazási gyakorlat még a helyi viszonyokat jól ismerő utazókat is meglepte.