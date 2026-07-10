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A Baska Voda strandja, egy turisztikai város a Makarska-riviérán, Dalmáciában, Horvátországban
Utazás

Elképesztően pofátlan lehúzás a horvát tengerparton: ezt az árcédulát nehéz elhinni, ha valaki nem a saját szemével látja

Pénzcentrum
2026. július 10. 09:11

Heves vitát váltott ki a közösségi médiában egy több mint száz euróért kínált dubrovniki strandtörölköző. A rendkívüli árazás ismét a figyelem középpontjába állította a horvátországi üdülőhelyek nyári árszínvonaláról szóló, évről évre visszatérő vitákat.

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Egy TikTokon terjedő videó, amely egy dubrovniki üzletben készült, bemutatta, hogy egy strandtörölköző árcéduláján 106,99 eurós, azaz átszámítva több mint 38 ezer forintos összeg szerepelt. A felvétel gyorsan megdöbbenést és felháborodást váltott ki a kommentelők körében.

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Egyesek azzal viccelődtek, hogy ennyi pénzért inkább vizesek maradnak, vagy remélik, hogy a százeurós bankjegyet is belevarrták az anyagba. Többen arra gyanakodtak, hogy csupán elírás történt, és az árat eredetileg még horvát kunában határozták meg, és csak véletlenül került az eurójel a cédulára.

Hamar kiderült azonban, hogy nem tévedésről van szó, ugyanis az üzlet webshopjában ugyanez a termék alig valamivel olcsóbban, 99 euróért volt megrendelhető.

Az eset kapcsán a hozzászólók jelentős része a teljes horvát idegenforgalmi szektort kritizálta. A bírálók szerint a helyi szolgáltatók egyetlen szezon alatt szeretnének egy életre elegendő profitra szert tenni, ami a kritikusok szerint hosszú távon a horvát turizmus visszaeséséhez vezethet.

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Mások ugyanakkor azzal árnyalták a képet, hogy senki sem kötelezi a fogyasztókat a luxusáras termékek megvételére, ráadásul a kiemelt turisztikai központokban világszerte rendkívül magasak az árak.

Bár Dubrovnik Európa egyik legnépszerűbb és legköltségesebb úti célja, ahol a vendéglátóhelyek és a szállások árai egyébként is rendszeres vitatémát szolgáltatnak a nyaralók körében, ez a kirívó árazási gyakorlat még a helyi viszonyokat jól ismerő utazókat is meglepte.
Címlapkép: Getty Images
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