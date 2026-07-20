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Vidám nők kortyolgatják italukat, miközben élvezik a jakuzzit az erdő szívében megbúvó glamping-szállodában.
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Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra

Pais-Horváth Szilvia
2026. július 20. 16:05

Mi lenne, ha legközelebb nem egy átlagos hotelszobát foglalnál? Magyarországon ugyanis egyre több olyan különleges szálláshely vár, ahol maga az ottalvás is különleges élménnyé válik. Aludhatsz a fák lombjai között, nézheted az eget egy romantikus csillagkabinból, vagy kipróbálhatod, milyen egy kényelmes, modern jurta a természet közepén vagy épp egy barlang mélyén.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nem kell több ezer kilométert utazni ahhoz, hogy különleges szállásélményben legyen részünk: Magyarországon is találni olyan helyeket, ahol már maga az ott-tartózkodás is programnak számít. Az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek az olyan egyedi kialakítású szállások, amelyek nem csupán kényelmes pihenőhelyet kínálnak, hanem különleges környezetükkel és megoldásaikkal is kitűnnek – legyen szó erdei kabinról, csillagkabinról, jurtáról vagy akár egy barlangapartmanról.

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A legkeresettebb helyekre ráadásul nem mindig egyszerű időben szállást találni: a népszerű lombházakat, panorámás kabinokat és különleges apartmanokat sokan már hónapokkal az utazás előtt lefoglalják. Mutatjuk azt a 6+1 magyarországi különlegességet, amelyeket érdemes lehet már most felírni a 2026-os bakancslistára.

A belföldi turizmus továbbra is húzza a hazai vendégforgalmat

A magyarok továbbra is aktívan utaznak belföldön: a KSH adatai szerint 2025-ben a turisztikai szálláshelyeken a belföldi vendégek száma 3,2 százalékkal haladta meg az előző évit. A növekedés 2026 első hónapjaiban is folytatódott: január és május között 3,9 százalékkal több belföldi vendéget regisztráltak a hazai szálláshelyeken, mint 2025 azonos időszakában.

A KSH legfrissebb, 2026. májusi adatai szerint a turisztikai szálláshelyeken közel 1,8 millió vendég fordult meg, akik összesen mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 2,6 százalékkal nőtt az előző év májusához képest, miközben a vendégéjszakák száma 0,5 százalékkal csökkent. A belföldi utazók száma különösen erős növekedést mutatott: májusban 898 ezer hazai vendéget regisztráltak, akik 1,8 millió vendégéjszakát töltöttek el Magyarország turisztikai szálláshelyein.

A belföldi vendégek száma 4,9 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma pedig 2,8 százalékkal emelkedett 2025 májusához képest. A növekedés valamennyi turisztikai térségben megjelent: a legnagyobb bővülést Gyula és térsége érte el, ahol 18 százalékkal nőtt a belföldi vendégek száma, míg a Balatonnál 3,7 százalékos emelkedést mértek.

A számok alapján továbbra is jelentős a kereslet a hazai pihenési lehetőségek iránt. Nem véletlen, hogy az elmúlt években egyre több olyan szálláshely jelent meg az országban, amely már önmagában is utazási célpont: különleges kialakítású kabinok, lombházak, jurták, üvegfalú házak vagy akár barlangapartmanok várják azokat, akik a megszokott szállodai élmény helyett valami mást keresnek.

1. reBORONA Vendégház – modern apartmanok az Őrség erdeinek szélén

Az Őrségben vannak helyek, ahol nem kell külön programot keresni: elég kinyitni az ajtót, és máris ott van előttünk a táj. Az őriszentpéteri reBORONA Vendégház három modern, igényesen kialakított apartmanja azoknak szól, akik néhány napra lecserélnék a városi zajt erdei csendesebb ritmusra.

A szálláshely különlegessége, hogy a letisztult, kényelmes terek mellett nagy hangsúlyt kap a természetes környezet is. A televízió hiánya itt tudatos döntés: a hely inkább arra ösztönöz, hogy a vendégek a teraszon töltsék az estét, beszélgessenek, vagy egyszerűen csak figyeljék az Őrség változó arcát. Napközben madárhangok, este pedig a csillagos égbolt adja a hátteret a pihenéshez. A szálláshely jó kiindulópont az Őrség felfedezéséhez: az Őrségi Nemzeti Park túraútvonalai, hagyományőrző portái és apró falvai mind könnyen elérhetők innen.

Árak: A reBORONA Vendégházban az ár a választott apartmantól és az időponttól függően változik. A Szallas.hu aktuális kínálata alapján a szállás 98 700 forinttól foglalható, amely két főre, ellátás nélkül értendő, az adókat és díjakat is tartalmazza. A pontos összeg a szezon, a választott lakosztály és a foglalás időpontja alapján változhat.

2. Szarvasbőgés, jakuzzi és bakonyi panoráma: ezt a helyet imádni fogjátok

Aki igazi elvonulásra vágyik, annak érdemes felírnia a Bakony egyik rejtett gyöngyszemét a listájára. A Tésen található Bakonyi Panoráma Élményház nevéhez hűen lenyűgöző kilátást kínál a környező hegyekre, miközben minden adott ahhoz, hogy néhány napra hátrahagyjuk a hétköznapok rohanását. A mindössze két szobás, négy fő számára kialakított szálláshely azoknak ideális, akik csendes környezetben pihennének. A napot madárcsicsergés, a bakonyi erdők hangjai és akár a távolból hallatszó szarvasbőgés is kísérheti, a nap végén pedig a jakuzziban lazítva lehet élvezni a panorámát.

A környék ráadásul programokban is bővelkedik. A Tési Szélmalmok az ország egyik különleges ipartörténeti emlékei, amelyeket már csak a hangulatuk miatt is érdemes felkeresni. A közeli Bakonynánán található Római fürdő vízesése látványos túracélpont, Zircen pedig az arborétum nyújt kellemes sétát. Ha pedig egy kiadós ebédre vágyunk, a környék egyik ismert vendéglátóhelye, a Bagolyvár Fogadó is jó választás lehet.

Árak: A Bakonyi Panoráma Élményház teljes házként foglalható, ezért az ár a vendégek számától és az időponttól függ. A Szallas.hu aktuális kínálata alapján a szállás 144 ezer forinttól érhető el, amely 4 főre, két éjszakára, ellátás nélkül értendő, és az adókat, díjakat is tartalmazza. A pontos összeg a választott időszak és a foglalás feltételei alapján változhat.

3. Üvegfalú álom a Balaton közelében: ebben a házban tényleg a természet az egyik szoba

Nem kell mindig a vízpart közvetlen közelében keresni a különleges balatoni élményeket. Cserszegtomaj dombjai között egy olyan apró vendégház bújik meg, ahol a hatalmas üvegfelületeknek köszönhetően szinte eltűnik a határ a belső tér és a természet között.

A Pelsonius Vendégház letisztult, kétszemélyes házikója azoknak készült, akik néhány napra elmenekülnének a zajos hétköznapok elől. A környék csendje, a panoráma és az erdő közelsége már önmagában különleges hangulatot ad – esténként pedig nem ritka, hogy szarvasok vagy más erdei állatok bukkannak fel a ház közelében.

A természetközeli design, a gondosan válogatott berendezés, valamint a jakuzzi és a szauna együtt olyan élményt kínál, amely után nehéz visszatérni a hétköznapokba. Aki egy romantikus, nyugodt balatoni kikapcsolódásra vágyik, annak ez a kis üvegfalú búvóhely igazi különlegesség lehet.

Árak: A Pelsonius Vendégház egy különálló, kétszemélyes faházzal várja a vendégeket, az árak pedig az időponttól és a foglalás hosszától függnek. A Szallas.hu aktuális kínálata alapján a szállás jelenleg 134 400 forinttól foglalható, amely két főre, két éjszakára, ellátás nélkül értendő, és az adókat, díjakat is tartalmazza. A pontos összeg a választott időszak alapján változhat.

@juhaszvivienn

♬ eredeti hang - Juhász Vivien

4. Ősi jurta, modern kivitelben: luxuskuckó bújik meg a Bakony egyik zsákfalujában

A jurta szóról sokaknak még a nomád életmód és az egyszerű sátor jut eszébe, pedig a Bakony egyik eldugott településén egészen más élmény várja a vendégeket. A Bakonyi Tündöklő Jurta Bakonykútiban egy olyan különleges szálláshely, ahol a hagyományos forma modern kényelemmel párosul.

A kör alakú, természetes anyagokból kialakított épület már önmagában különleges hangulatot teremt, belül azonban minden adott a kényelmes pihenéshez. A klimatizált jurtában jól felszerelt konyha, modern berendezések és minden olyan komfort várja a vendégeket, amely egy hosszabb kikapcsolódáshoz szükséges.

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A hely igazi erőssége azonban a környezet: a nyírfákkal körülölelt kültéri dézsafürdő egy hosszú bakonyi túra után vagy egy hűvösebb estén különleges élményt kínál. A csendes zsákfalu ideális választás azoknak, akik tényleg elvonulnának a világ zajától – ráadásul a négylábú családtagokat sem kell otthon hagyni, hiszen a szálláshely kutyabarát, a kertben pedig hatalmas zöld terület várja a kedvenceket.

Árak: A Bakonyi Tündöklő Jurta aktuális ára a választott időponttól és a foglalás hosszától függ. A Szallas.hu kínálata alapján a szállás jelenleg 30 600 forinttól érhető el, amely két főre, ellátás nélkül értendő, az adókat és díjakat is tartalmazza. A pontos összeg a szezon és a foglalási feltételek alapján változhat.

@csakegymagyarfiu

♬ eredeti hang - ÁLDÁS HAVA / Július

5. Csillagok alatt aludnál? Noszvajon olyan glamping vár, ahol minden szállás más élmény

Nem kell messzire utazni egy igazán különleges éjszakáért: Egertől mindössze néhány percnyire, Noszvaj-Síkfőkút erdős környezetében olyan szálláshely bújik meg, ahol a természet közelsége már az érkezés pillanatában érezhető. A Nomád Glampingben nem egyetlen fajta szállás közül lehet választani: minden épület és kuckó más hangulatot kínál.

A domboldalba simuló lépcső-házak, a fák között megbújó csillagnéző buborékok, a tóparti konténer-lakosztályok és a hangulatos családi faházak közös pontja, hogy egyik sem egy átlagos szálláshely. Itt a madárcsicsergés, a friss erdei levegő és a teljes nyugalom szinte a csomag része.

A felnőttek számára kialakított Lépcső-házak különlegessége, hogy a hatalmas üvegfelületeken keresztül szinte együtt lehet élni a környező tájjal – legyen szó az ágyról, a nappaliról vagy akár a fürdőszobáról. A csillagbuborékokban pedig akár az égbolt alatt is élvezhetjük az estét, miközben a különleges kialakítású fürdőszoba is az élmény része.

A nagyobb társaságok és családok számára a hangulatos faházak vagy a modern konténerházak jelenthetnek jó választást. A kikapcsolódásból pedig a gasztronómia sem marad ki: a hely étterme a környék alapanyagaira, a saját kert és veteményes ízeire is épít.

Árak: A Nomád Glamping Noszvaj különleges szállásai többféle árkategóriában érhetők el, hiszen választhatunk csillagnéző buborékot, panorámás Lépcső-házat vagy családi faházat is. A Szallas.hu aktuális kínálata alapján egy kétszemélyes Giga Buborék 117 ezer forinttól foglalható, amely két főre, reggelivel, az adókat és díjakat is tartalmazva értendő. A végső ár a választott szállástípustól és az időponttól függ.

@nemiskacat

♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz

6. Nem kell külföldre utazni, ha barlangban aludnál: különleges szállás bújik meg a Mátrában

Sokan talán csak külföldi különlegességként gondolnák, hogy valaki egy valódi barlangban töltsön el néhány éjszakát, pedig Magyarországon is van erre lehetőség. A Mátra egyik különleges településén, Sirokon olyan szálláshely várja a vendégeket, amelynek falait nem hagyományos építőanyag, hanem több száz éves szikla alkotja. A Sirocave Barlang Apartmanok különlegessége, hogy a szobákat valódi riolittufába vájt barlangterekből alakították ki. A természetes sziklafalak különleges hangulatot adnak a helynek: itt nem egy átlagos hotelszobában szállunk meg, hanem egy olyan térben, amely egyszerre idézi a múltat és kínál modern kényelmet.

A barlangapartmanok azoknak lehetnek ideálisak, akik valami egészen másra vágynak a megszokott szállások helyett. Ez nem a klasszikus wellnesshotel-világ, inkább egy nyugodt, visszavonulós élmény, ahol a természet közelsége és a különleges környezet kerül a középpontba. A környék felfedezésére is érdemes időt szánni: Sirok vára, a Mátra túraútvonalai és a környező természeti látnivalók miatt a barlangszállás akár egy hosszabb vidéki kiruccanás különleges állomása is lehet.

Árak: A Sirocave Barlang Apartmanokban 2026-ban egy kétfős barlangapartman ára a normál időszakban 23 800 forint/éjszakától indul hétköznapokon, hétvégén pedig 27 800 forint/éjszakától foglalható. A kiemelt időszakokban – például a nyári főszezonban – az ár 31 800 forint/éj két fő részére. A szálláshelyen minimum két éjszakás foglalással lehet számolni, hosszabb tartózkodás esetén pedig kedvezményt is biztosítanak.

@teged.is.var.sirok

♬ Herkesin Aradığı O Arapça Şarkı - Vro Arabic Music

6+1. Itt tényleg kiszakadsz a világból: erdei luxuskabinok várnak a Mecsekben

Van, amikor az ember nem városnézésre, programokkal teli nyaralásra vagy zsúfolt wellnesshétvégére vágyik, hanem egyszerűen csak csendre. A Mecsek erdeiben megbújó StagLand Cabins pontosan ezt az élményt kínálja: egy helyet, ahol néhány napra tényleg magunk mögött hagyhatjuk a hétköznapokat. A prémium kabinok úgy kapcsolják össze a természet közelségét és a kényelmet, hogy közben megmarad az erdei elvonulás hangulata. A fák között megbújó szállások különleges atmoszférát teremtenek, a panoráma és a környezet pedig már önmagában feltöltő élményt ad.

@stagland.cabins

♬ eredeti hang - StagLand Cabins

A párok számára ideális búvóhelyen a kikapcsolódást privát szauna és jakuzzi teszi még különlegesebbé. A nap végén nem kell mást tenni, mint hátradőlni, élvezni az erdő csendjét, és figyelni, ahogy a természet lassan átveszi az uralmat a rohanó hétköznapok helyett. A StagLand Cabins azoknak lehet tökéletes választás, akik egy romantikus hétvégére, nyugodt feltöltődésre vagy egyszerűen egy digitális detoxra vágynak – úgy, hogy közben nem kell lemondaniuk a kényelemről.

Árak: A StagLand Cabins prémium erdei kabinjai a Szallas.hu aktuális kínálata alapján jelenleg 131 250 forinttól foglalhatók, ami két főre, két éjszakára, ellátás nélkül értendő, az adókat és díjakat is tartalmazza. A pontos ár a választott időponttól és a kabin típusától függően változhat.
Címlapkép: Getty Images
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