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Magyar Péter Polgár Juditot kérte fel köztársasági elnöknek
Gazdaság

Magyar Péter Polgár Juditot kérte fel köztársasági elnöknek

Pénzcentrum
2026. július 19. 20:15

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy felkéri Polgár Juditot a köztársasági elnöki tisztség betöltésére az új alkotmány elfogadásáig. A kormányfő szerint a világhírű sakkozó nemzetközi elismertsége és pártokon felülálló személyisége garanciát jelenthet a nemzeti egység megteremtésére, jelölését ráadásul a hazai közélet számos ismert alakja is támogatja.

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Magyar Péter vasárnap esti közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy hétfőn személyesen találkozik a sakkolimpiai bajnokkal a felkérés ügyében.

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A miniszterelnök kiemelte, hogy az államfői tisztség nem csupán egy munkahely, hanem a legmagasabb szintű szolgálat, amelynek feladata minden magyar állampolgár képviselete. Úgy véli, az ország élére most olyan elnökre van szükség, akire a teljes nemzet büszke lehet.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Polgár Judit huszonhat éven át vezette a női világranglistát, és bekerült a nyílt világranglista legjobb tíz játékosa közé is. Hozzátette, hogy a nemzetközi nagymester az elismertségét nem politikai kapcsolatainak, hanem kivételes tehetségének, példátlan szorgalmának és tisztességének köszönheti, ami miatt hatalmas megtiszteltetésnek tartaná, ha elvállalná a feladatot.

A miniszterelnöki felkérés egybevág a társadalmi és szakmai elvárásokkal. A napokban tizenhat elismert tudományos, kulturális és sportéleti szereplő közös levélben javasolta az államfői posztra Polgár Juditot. Az aláírók szerint ebben a történelmi időszakban olyan feddhetetlen vezetőre van szükség, aki képes a béketeremtésre, és erősíti Magyarország megítélését a nagyvilágban. Egy friss sajtófelmérés szintén azt mutatja, hogy az emberek jelentős része pártonkívüli jelöltet látna legszívesebben a Sándor-palotában, a konkrét nevet megjelölők negyede pedig a sakkozóra szavazott.

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A leköszönő Sulyok Tamás utódlásával kapcsolatban Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke is megszólalt. Az elemző indokolt lépésnek nevezte az Orbán Viktor bábjának tartott korábbi államfő távozását. Horn szerint az új köztársasági elnök akár politikus is lehetne, a legfőbb elvárás mindössze annyi, hogy ne a jelenlegi kormány tagjai közül kerüljön ki.
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