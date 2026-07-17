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Barátok közt társasház Mátyás király tér Forrás: GoogleMaps
Kvíz

Kvíz: Igazi Barátok közt-rajongó voltál? Lássuk, ma is otthonosan mozogsz-e a Mátyás király téren!

Pénzcentrum
2026. július 17. 18:01

Immár öt éve annak, hogy a Barátok közt utolsó epizódja képernyőre került. A Mátyás király tér lakóinak történetét több mint húsz éven át követték a nézők, így a kultikus magyar sorozat szereplői, helyszínei és fordulatai máig élénken élnek sokak emlékezetében. De vajon megkoptak már az emlékek, ha a részletekről van szó? Ebből a tíz kérdésből kiderül, mennyi maradt meg benned a Barátok közt világából.

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Kvíz: Igazi Barátok közt-rajongó voltál? Lássuk, ma is otthonosan mozogsz-e a Mátyás király téren!

1/10 kérdés
Mi volt a Mátyás király téri vendéglátóhely neve?
Tulipán tanya
Korona cuki
Rózsa bisztró
Aranyhordó fogadó
2/10 kérdés
Mi volt Balogh Nóra foglalkozása?
Újságíró
Könyvelő
Ügyvéd
Orvos
3/10 kérdés
Melyik színész alakította a sorozatban Bartha Zsoltot?
Rékasi Károly
Németh Kristóf
R. Kárpáti Péter
Kinizsi Ottó
4/10 kérdés
Milyen rokoni kapcsolatban állt Berényi Claudia és Berényi Zoltán?
Anya és fia voltak
Testvérek voltak
Unokatestvérek voltak
Házastársak voltak
5/10 kérdés
Mi volt Magdi anyus családneve?
Kertész
Berényi
Bartha
Novák
6/10 kérdés
Hol élt Novák Laci a sorozat története szerint a befejezés idején?
Las Vegasban
Londonban
Bécsben
Berlinben
7/10 kérdés
Mi volt a Barátok közt főcímdalának címe?
Boldog élet
Mátyás király tér
Új élet vár
Barátok maradunk
8/10 kérdés
Melyik fiatal karakter vesztette életét, miután lezuhant egy építkezés tetejéről?
Berényi Ákos
Berényi Bandi
Szilágyi Oszkár
Bartha Krisztián
9/10 kérdés
Mi volt a Berényi család vállalkozásának neve?
Rózsa Holding
Berényi Kft.
Barátok Kft.
Mátyás Kft.
10/10 kérdés
Hány epizód készült összesen a Barátok közt 23 évada alatt?
8 756
9 998
11 204
10 456

Forrás: Google Maps

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Címlapkép: Getty Images
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