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Immár öt éve annak, hogy a Barátok közt utolsó epizódja képernyőre került. A Mátyás király tér lakóinak történetét több mint húsz éven át követték a nézők, így a kultikus magyar sorozat szereplői, helyszínei és fordulatai máig élénken élnek sokak emlékezetében. De vajon megkoptak már az emlékek, ha a részletekről van szó? Ebből a tíz kérdésből kiderül, mennyi maradt meg benned a Barátok közt világából.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Igazi Barátok közt-rajongó voltál? Lássuk, ma is otthonosan mozogsz-e a Mátyás király téren! 1/10 kérdés Mi volt a Mátyás király téri vendéglátóhely neve? Tulipán tanya Korona cuki Rózsa bisztró Aranyhordó fogadó Következő kérdés 2/10 kérdés Mi volt Balogh Nóra foglalkozása? Újságíró Könyvelő Ügyvéd Orvos Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik színész alakította a sorozatban Bartha Zsoltot? Rékasi Károly Németh Kristóf R. Kárpáti Péter Kinizsi Ottó Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen rokoni kapcsolatban állt Berényi Claudia és Berényi Zoltán? Anya és fia voltak Testvérek voltak Unokatestvérek voltak Házastársak voltak Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt Magdi anyus családneve? Kertész Berényi Bartha Novák Következő kérdés 6/10 kérdés Hol élt Novák Laci a sorozat története szerint a befejezés idején? Las Vegasban Londonban Bécsben Berlinben Következő kérdés 7/10 kérdés Mi volt a Barátok közt főcímdalának címe? Boldog élet Mátyás király tér Új élet vár Barátok maradunk Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik fiatal karakter vesztette életét, miután lezuhant egy építkezés tetejéről? Berényi Ákos Berényi Bandi Szilágyi Oszkár Bartha Krisztián Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt a Berényi család vállalkozásának neve? Rózsa Holding Berényi Kft. Barátok Kft. Mátyás Kft. Következő kérdés 10/10 kérdés Hány epizód készült összesen a Barátok közt 23 évada alatt? 8 756 9 998 11 204 10 456 Eredmények Forrás: Google Maps A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

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