2026. július 17. péntek Endre, Elek
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország, 2023. május 21. Az Erzsébet-kilátó a budapesti János-hegyen. Az 1911-ben épült kilátót I. Ferenc József császár feleségéről, Erzsébet császárnőről nevezték el. Kilátás emberekkel.
Utazás

Életveszélyes Budapest legendás kilátója: azonnal lépni kell, de a kerületnek nincs pénze felújítani

Pénzcentrum
2026. július 17. 09:14

Életveszélyes állapota miatt azonnali, többmilliárd forintos felújításra szorul a február óta zárva tartó, János-hegyen álló Erzsébet-kilátó. Mivel a XII. kerület önállóan nem képes finanszírozni a munkálatokat, Kovács Gergely polgármester a kormány segítségét kérte.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A XII. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a szakértők egy évszázados statikai hibát azonosítottak az építmény szerkezetében. Ezt a problémát tovább súlyosbította az az ötvenes években a kilátóra szerelt, majd később eltávolított vörös csillag.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az 1910-ben átadott, majd 2001-ben a kerület kezelésébe került műemléket 2003 és 2005 között már részben rekonstruálták, a legfrissebb vizsgálatok szerint az elsősorban a felső szinteket érintő szerkezeti problémákat akkor nem sikerült véglegesen elhárítani.

A halaszthatatlan beavatkozás költségeit a kerületi költségvetés képtelen fedezni, ezért Kovács Gergely polgármester hivatalos levélben fordult állami támogatásért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Magyar Péter miniszterelnökhöz, aki egyben a kerület országgyűlési képviselője is.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #önkormányzat #felújítás #Budapest #polgármester #állami támogatás #életveszély #kirándulás #vitézy dávid #kilátó #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:40
09:26
09:14
09:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 17.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 17.
Kevesen tudnak erről az iskolakezdési támogatásról: nem csak az állami 100 ezer járhat a családoknak
2026. július 16.
Robbantották az árbombát a magyar boltok: fillérekért adják a nyár kedvenc csemegéjét, indul a harc a vásárlókért
2026. július 16.
Ingyen nő a kert végében, mégis pénzt ér: kihalófélben lévő mesterség egyik utolsó őrzője mutatja meg a titkot
NAPTÁR
Tovább
2026. július 17. péntek
Endre, Elek
29. hét
Július 17.
Emoji világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
2
2 hete
Rendkívüli riasztás a szomszédból: 13 tonnás vagonokat repítő szörnyeteg térhet vissza a magyarok kedvenc tengerpartjára
3
2 hete
Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?
4
1 hete
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
5
21 órája
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 06:27
Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 05:28
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
Agrárszektor  |  2026. július 17. 08:59
Rengeteg baromfihús ömlik a piacokra: hihetetlen, de innen jön a java