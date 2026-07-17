Életveszélyes Budapest legendás kilátója: azonnal lépni kell, de a kerületnek nincs pénze felújítani

Életveszélyes állapota miatt azonnali, többmilliárd forintos felújításra szorul a február óta zárva tartó, János-hegyen álló Erzsébet-kilátó. Mivel a XII. kerület önállóan nem képes finanszírozni a munkálatokat, Kovács Gergely polgármester a kormány segítségét kérte.

A XII. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a szakértők egy évszázados statikai hibát azonosítottak az építmény szerkezetében. Ezt a problémát tovább súlyosbította az az ötvenes években a kilátóra szerelt, majd később eltávolított vörös csillag.

Bár az 1910-ben átadott, majd 2001-ben a kerület kezelésébe került műemléket 2003 és 2005 között már részben rekonstruálták, a legfrissebb vizsgálatok szerint az elsősorban a felső szinteket érintő szerkezeti problémákat akkor nem sikerült véglegesen elhárítani.

A halaszthatatlan beavatkozás költségeit a kerületi költségvetés képtelen fedezni, ezért Kovács Gergely polgármester hivatalos levélben fordult állami támogatásért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Magyar Péter miniszterelnökhöz, aki egyben a kerület országgyűlési képviselője is.