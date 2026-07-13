Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start

Az Otthon Start elindulása jelentősen átalakította a magyar lakáshitelpiacot, a piaci konstrukciók azonban továbbra sem tűntek el. Azoknak, akik nem jogosultak a támogatott hitelre, már rendelkeznek saját ingatlannal vagy nem férnek bele a program feltételeibe, továbbra is a piaci lakáshitelek jelentik az egyetlen megoldást. Megnéztük a Bankmonitor kalkulátora alapján, hogy 10, 20 és 30 millió forintos hitelösszegnél mely bankok kínálják jelenleg a legkedvezőbb ajánlatokat, és mekkora különbségek vannak a teljes visszafizetésben.

Az Otthon Start megjelenése alapjaiban alakította át a magyar lakáshitelpiacot. Az első lakásukat megvásárlók számára elérhető, legfeljebb 3 százalékos kamatozású konstrukció miatt a piaci lakáshitelek iránti kereslet érezhetően visszaesett, a bankok pedig egyre élesebb versenyben próbálják megszólítani azokat az ügyfeleket, akik nem jogosultak az állami támogatásra. Számukra egyáltalán nem mindegy, melyik pénzintézetet választják, hiszen ugyanarra a hitelösszegre akár több millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetésben.

Az MNB júniusi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint az Otthon Start az elmúlt időszak egyik legnagyobb hatású lakáshitel-programja lett. A konstrukció legfeljebb 50 millió forintos, a futamidő végéig fix, legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitelt kínál első saját otthon megvásárlására vagy építésére. A támogatás legfeljebb 100 millió forintos lakás, illetve 150 millió forintos családi ház, tanya vagy birtokközpont esetén vehető igénybe, amennyiben a négyzetméterár nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

A program egyik legnagyobb újdonsága, hogy a korábbi támogatott lakáshitelekkel szemben nem tartalmaz életkori vagy családi állapotra vonatkozó feltételt, ugyanakkor társadalombiztosítási jogviszony szükséges az igényléshez. Az első lakástulajdon fogalmát is tágabban határozták meg, így bizonyos korábbi vagy részleges ingatlantulajdon sem zárja ki automatikusan a jogosultságot. A hitel ráadásul a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal és a babaváró hitellel is kombinálható.

Az MNB szerint a program érezhetően átalakította a lakáshitelpiacot. Már a bejelentés után sokan elhalasztották hitelfelvételüket, emiatt 2025 nyarán csökkenni kezdett az új piaci lakáshitelek volumene és a megkötött szerződések száma. A jegybank becslése szerint a 2026. március végéig folyósított 1161 milliárd forintnyi Otthon Start hitel mintegy kétharmada új, addicionális hitelkeresletet jelentett, vagyis olyan ügyfelek is megjelentek a piacon, akik támogatás nélkül valószínűleg nem vásároltak volna ingatlant.

A jelentés arra is rámutat, hogy az Otthon Starttal felvett kölcsönök átlagos összege meghaladja a piaci lakáshitelekét. Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint volt, miközben az ügyfelek jellemzően hosszabb futamidőt választottak. Az Otthon Start szerződések kétharmadát 25 éves futamidőre kötötték meg, és a hitelek 86 százaléka legalább 20 éves futamidejű volt. Ugyanez az arány a program indulása előtti piaci lakáshiteleknél csupán 50 százalékot tett ki.

A kedvező kamat miatt a hitelfelvevők magasabb hitelösszegeket vállaltak, ami az ingatlan értékéhez viszonyított hitelarányban is megmutatkozott. Az MNB adatai szerint az Otthon Start szerződések 17 százalékánál egyszerre volt magas a jövedelemarányos törlesztési mutató és a hitelfedezeti mutató, vagyis ezeknél az ügyfeleknél nagyobb az eladósodottság mértéke, mint a korábbi piaci lakáshitelek esetében.

A program elsősorban a fiatalabb, magasabb jövedelmű hitelfelvevőket érte el. Az adósok 60 százaléka a 18 és 35 év közötti korosztályba tartozott, ami jóval magasabb arány, mint a piaci lakáshiteleknél mért 40 százalék. A szerződések felét egyetlen adós kötötte, adóstárs bevonása nélkül.

A jövedelmi adatok alapján még erősebb a koncentráció. Az Otthon Start hitelek 59 százalékát a legmagasabb jövedelmi tizedbe tartozó háztartások vették fel, míg 76 százalékuk a legfelső jövedelmi ötödbe tartozott. Az MNB szerint ez arra utal, hogy a program előnyeit elsősorban a jobb anyagi helyzetben lévő háztartások tudják kihasználni, miközben az alacsonyabb jövedelműek továbbra is nehezebben jutnak lakáshitelhez.

Mi a helyzet a piacon?

Az Otthon Start megjelenése ugyan jelentősen visszavetette a piaci lakáshitelek iránti keresletet, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a konstrukciók háttérbe szorultak volna. Továbbra is sokan szorulnak piaci finanszírozásra, mert nem jogosultak a támogatott hitelre, már rendelkeznek lakóingatlannal, vagy olyan értékű ingatlant vásárolnának, amely nem felel meg a program feltételeinek. Emiatt a bankok továbbra is intenzív versenyt folytatnak ezért az ügyfélkörért, kamatkedvezményekkel és több százezer forintos jóváírásokkal próbálják magukhoz csábítani a hitelfelvevőket.

Éppen ezért megnéztük a Bankmonitor lakáshitel-kalkulátora alapján, hogy különböző hitelösszegek és futamidők mellett mely bankok kínálják jelenleg a legkedvezőbb piaci lakáshitel-ajánlatokat. Az összehasonlításból jól látszik, hogy ugyanarra a hitelösszegre a bankok között még most is több százezres, hosszabb futamidő esetén akár milliós különbség lehet a teljes visszafizetésben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Lakáshitel 10 millió forint esetén

A lakáscélú hiteleknél azt is megvizsgáltuk, mely bankok kínálják a legkedvezőbb feltételeket egy kisebb összegű kölcsön esetén. A Bankmonitor kalkulátorában 10 millió forintos hitelösszeggel, 8 éves futamidővel és 1 millió forintos havi családi jövedelemmel számoltunk. Az összehasonlítás során bankonként és kamatperiódusonként egy ajánlatot vettünk figyelembe.

A vizsgált feltételek mellett, vagyis 10 millió forintos lakáshitel, 8 éves futamidő és 1 millió forintos havi családi jövedelem esetén a K&H Bank Minősített Fogyasztóbarát lakáshitele bizonyult a legkedvezőbb ajánlatnak. A konstrukció havi törlesztőrészlete 131 366 forint, a teljes hiteldíjmutatója (THM) 6,33 százalék, a futamidő végéig pedig összesen 12 680 827 forintot kell visszafizetni. A hitel kamata 5,99 százalék, a kamatperiódus 10 évre rögzített. Az induló költség 158 750 forint, amelyből 59 ezer forint visszatérítésre kerül. Az előtörlesztési és a végtörlesztési díj egyaránt 1 százalék, a számlavezetés havi díja 518 forint. A konstrukció Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel, emellett CSOK Plusz mellé is igényelhető.

Az OTP Bank 1x1 Évnyerő Lakáshitele a vizsgált ajánlatok között a harmadik helyen végzett, amelynél a havi törlesztőrészlet 147 412 forint. A konstrukció teljes hiteldíjmutatója (THM) 6,76 százalék, a futamidő végéig pedig összesen 13 070 018 forintot kell visszafizetni. A hitel kamata 6,19 százalék, a törlesztőrészlet 30 évre rögzített kamatperiódus mellett változatlan. Az induló költség 144 350 forint, az előtörlesztési és a végtörlesztési díj egyaránt 1,5 százalék, míg a számlavezetésért nem kell havi díjat fizetni. A konstrukció CSOK Plusz mellé is igényelhető.

Lakáshitel 20 millió forint esetén

A következő összehasonlításban 20 millió forintos lakáshitel esetén vizsgáltuk meg a banki ajánlatokat. A kalkuláció során 10 éves futamidővel és havi 1 millió forintos családi jövedelemmel számoltunk. A feltételek alapján a K&H Bank Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitele bizonyult a legkedvezőbb ajánlatnak. A konstrukció havi törlesztőrészlete 221 941 forint, a teljes hiteldíjmutatója (THM) 6,24 százalék, a futamidő végéig pedig összesen 26 715 030 forintot kell visszafizetni. A hitel kamata 5,99 százalék, a kamatperiódus 10 évre rögzített. Az induló költség 171 350 forint, amelyből 59 ezer forint visszatérítésre kerül. Az előtörlesztési és a végtörlesztési díj egyaránt 1 százalék, a számlavezetés havi díja 518 forint. A konstrukció Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel, és CSOK Plusz mellé is igényelhető.

A teljes visszafizetés alapján a második legjobb ajánlat az UniCredit Bankké, amelynél a havi törlesztőrészlet 229 165 forint. A konstrukció teljes hiteldíjmutatója (THM) 6,79 százalék, a futamidő végéig pedig összesen 27 418 508 forintot kell visszafizetni. A hitel kamata 6,48 százalék, a kamatperiódus 10 évre rögzített. Az induló költség 112 350 forint, amelyből 50 ezer forint visszatérítésre kerül. Az előtörlesztési és a végtörlesztési díj egyaránt 1 százalék, a számlavezetésért pedig nem kell havi díjat fizetni. A konstrukció Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel, és CSOK Plusz mellé is igényelhető.

Lakáshitel 30 millió forint esetén

A nagyobb hitelösszegek esetében is megvizsgáltuk a bankok ajánlatait. A Bankmonitor kalkulátorában 30 millió forintos lakáshitellel, 12 éves futamidővel és ismét havi 1 millió forintos családi jövedelemmel számoltunk. A megadott feltételek alapján újfent a K&H Bank Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitele bizonyult a legkedvezőbb ajánlatnak. A konstrukció havi törlesztőrészlete 292 600 forint, a teljes hiteldíjmutatója (THM) 6,21 százalék, a futamidő végéig pedig összesen 42 228 969 forintot kell visszafizetni. A hitel kamata 5,99 százalék, a kamatperiódus 5 évre rögzített. Az induló költség 183 950 forint, amelyből 59 ezer forint visszatérítésre kerül. Az előtörlesztési és a végtörlesztési díj egyaránt 1 százalék, a számlavezetés havi díja 518 forint. A Bankmonitoron keresztül benyújtott igénylés esetén 198 433 forintos kedvezmény is elérhető, a konstrukció pedig CSOK Plusz mellé is igényelhető.

A második legkedvezőbb ajánlatot az Erste Bank kínálja a Bankmonitor kalkulátora alapján. A vizsgált feltételek mellett a Piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel havi törlesztőrészlete 300 419 forint. A konstrukció teljes hiteldíjmutatója (THM) 6,72 százalék, a futamidő végéig pedig összesen 43 328 540 forintot kell visszafizetni. A hitel kamata 6,49 százalék, a kamatperiódus 10 évre rögzített. Az induló költség 179 950 forint, amelyből 105 ezer forint visszatérítésre kerül. Az előtörlesztési és a végtörlesztési díj egyaránt 1 százalék, a számlavezetés havi díja 335 forint. A Bankmonitoron keresztül benyújtott igénylés esetén 200 466 forintos kedvezmény is elérhető, a konstrukció pedig CSOK Plusz mellé is igényelhető.