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Kész, ennyi volt: kivonul az európai piacról a nagymúltú mobilgyártó
A OnePlus bejelentette, hogy a jövőben nem hoz forgalomba új termékeket Európában és Észak-Amerikában, emellett indiai tevékenységét is jelentősen visszafogja. A döntés hátterében a gyenge kereslet, a növekvő árak, valamint az anyavállalat, az Oppo szerkezetátalakítása áll. Bár a márka a jövőben elsősorban a kínai piacra összpontosít, a meglévő felhasználók szoftveres és garanciális támogatása továbbra is biztosított marad - írja a Techcrunch.
A TechCrunchnak eljuttatott közleményében a vállalat megerősítette, hogy alapos mérlegelés után hozta meg a kivonulásról szóló döntést. Bár új eszközök már nem érkeznek a nyugati piacokra, a felhasználók jogai és érdekei – beleértve az értékesítés utáni támogatást és a szoftverfrissítéseket – teljes mértékben garantáltak maradnak.
A Bloomberg értesülései szerint a lépés az anyavállalat, az Oppo globális átszervezésének része, amelyet a fogyasztói elektronikai termékek drágulása és a visszaeső kereslet indokolt. A leépítés ráadásul Indiát, a cég Kínán kívüli egyik legfontosabb és legnagyobb piacát is érinti.
Az iparági tendenciák egyáltalán nem kedveznek az okostelefon-gyártóknak. Az olyan elemzőcégek, mint az IDC és a Counterpoint előrejelzései szerint 2026-ban a globális értékesítés több mint 13 százalékkal eshet vissza a memóriachipek szűkös kínálata miatt, amelyet a szakmában csak "RAMageddonként" emlegetnek.
A Counterpoint jelentése alapján az Oppo 2026 második negyedévében kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el az előző év azonos időszakához képest, amit a kulcsfontosságú piacokon tapasztalható gyenge kereslet váltott ki. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a OnePlus amerikai piaci részesedése már tavaly is egy százalék alá süllyedt.
A OnePlust 2013-ban alapította Pit Lau és Karl Pej azzal a céllal, hogy megfizethető árú, mégis csúcskategóriás hardverrel felszerelt androidos telefonokat kínáljanak a technológia iránt érdeklődőknek.
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Az éveken át csak "zászlóshajó-gyilkosként" emlegetett márka kínálata idővel jelentősen bővült, csúcskészülékeinek ára pedig megemelkedett, bár a Nord sorozattal megpróbáltak a kedvezőbb árkategóriában is versenyben maradni. Időközben a cégvezetésben is változások történtek, ugyanis Pej 2020-ban távozott a vállalattól, hogy megalapítsa a Nothing nevű céget.
A jövőben az Oppo a OnePlus márkát kizárólag Kínában működteti tovább, míg a nemzetközi piacokon a Realme telefonok értékesítésére összpontosít, különösen az olyan területeken, mint a skandináv régió, ahol ez a márka már sikeresnek bizonyult.
Maurice Klaehne, a Counterpoint vezető elemzője szerint a csúcskategóriás felszereltséget középkategóriás áron kínáló, agresszív globális terjeszkedés korszaka véget ért, így a vállalat mostantól elsősorban Kínára fókuszál, és visszavonul a világ többi részéről.
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