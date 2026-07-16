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Gazdaság

Forr a levegő az IKEA-nál: újra sztrájkoltak a magyarországi dolgozók

Pénzcentrum
2026. július 16. 09:22

Újabb sztrájkot hirdettek az IKEA magyarországi dolgozói, miután a vállalat vezetése továbbra sem fogadta el a szakszervezet béremelési követelését. A munkabeszüntetés szerda este fél kilenctől csütörtök reggel hat óráig tartott. A dolgozók egységes, 6 százalékos alapbéremelést szeretnének elérni, míg a cég szerint egy újabb béremelés veszélyeztetné a vállalat stabil működését, írja a HVG.

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Ismét munkabeszüntetéssel tiltakoztak az IKEA magyarországi munkavállalói. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) közölte, hogy szerda este 20:30-tól csütörtök reggel 6 óráig újabb sztrájkot tartanak, miután a vállalatot hivatalosan is értesítették a döntésről.

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A dolgozók az elmúlt héten már két alkalommal is sztrájkoltak. A csütörtöki kétórás figyelmeztető munkabeszüntetést szombaton egy újabb akció követte, azonban a vállalat vezetése ezt követően sem fogadta el a szakszervezet egyik legfontosabb követelését.

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Várhatóan figyelmeztető sztrájkot tartanak a dolgozók mindhárom magyarországi IKEA-áruházban, miután eredménytelenül zárultak a béremelésről szóló tárgyalások.

A munkavállalók egységes, a menedzsmentre nem vonatkozó 6 százalékos alapbéremelést szeretnének elérni. A szakszervezet szerint az elmúlt években az inflációkövető bérrendezések helyett teljesítményalapú bérezés működött, ami jelentős bérlemaradást okozott. Álláspontjuk szerint az idei, átlagosan 5,3 százalékos béremelés ezt nem ellensúlyozza.

A KASZ korábban jelezte, hogy a szombati munkabeszüntetést még figyelmeztető lépésnek tekintették, ugyanakkor további nyomásgyakorló eszközök alkalmazását sem zárták ki.

Az IKEA a korábbi sztrájkot követően azt közölte, hogy a szakszervezet újabb béremelési követelésének teljesítése a vállalat szerint veszélyeztetné a cég stabil működését, ezért azt nem tudják elfogadni.

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Csütörtök reggel jött a hír, hogy a szerda éjszakai sztrájk után másnapra egész napos munkabeszüntetést jelentett be a szakszervezet.

Címlapi kép: Branstetter Sándor, MTI/MTVA
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