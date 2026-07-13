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Hitel

Elindult a dominóhatás: megkapta az első kemény pofont a forint a közel-keleti események után

Pénzcentrum
2026. július 13. 08:11

A közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelentősen megugrott az olajár, ami a nemzetközi piacokon a menedékdevizának tekintett dollár erősödését vonta maga után. A kockázatkerülő befektetői hangulat a forintot is nyomás alá helyezte, így a magyar fizetőeszköz gyengüléssel indította a hetet a főbb devizákkal szemben, miközben a piacok már a legfrissebb amerikai inflációs adatokra fókuszálnak - írja a Reuters.

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A hétfő hajnali kereskedést a közel-keleti feszültség fokozódása határozta meg, miután az amerikai és az iráni erők szombati rakéta- és dróntámadásait követően Teherán bejelentette az energiakereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újbóli lezárását. Ennek hatására a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 4,1 százalékkal, 79,11 dollárra ugrott az ázsiai piacokon. 

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Az olaj drágulása felerősítette a tartós inflációval és a monetáris szigorítással kapcsolatos aggodalmakat. A határidős piacok árazása alapján már több mint ötven százalékos az esélye annak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve decemberig legalább két kamatemelést hajt végre. Bár a kamatemelési várakozások már korábban is jelentősen nőttek, a fokozódó kockázatok miatt a befektetők egyértelműen a dollárhoz menekültek, amely így a legtöbb vezető devizával szemben erősödni tudott.

Az euró jegyzése 1,1397 dollárra süllyedt, a dollár erejét mutató dollárindex pedig július eleje óta nem látott szintre emelkedett. A japán jen szintén rendkívül gyenge szinteken mozog a dollárral szemben, és a japán fizetőeszközön az sem segített, hogy a japán jegybank a hírek szerint a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzésének felfelé módosítását tervezi, miközben továbbra is kiemelt kockázatként kezeli az inflációt.

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A romló nemzetközi hangulat a forintot is érzékenyen érintette. Hétfő reggelre az euró jegyzése a péntek délutáni 355,11 forintról 357,59 forintra emelkedett. A dollár drágulása még látványosabbnak bizonyult, a kurzus 310,44 forintról 313,73 forintra ugrott, miközben a szintén klasszikus menedékdevizaként funkcionáló svájci frank jegyzése 385,03 forintról 387,42 forintra erősödött.

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A hazai fizetőeszköz sérülékenységét növeli a piac egyoldalú pozicionáltsága. Mivel sok befektető épített a korábbi forinterősödésre, a globális kockázatkerülés időszakában ezen pozíciók gyors lezárása heves árfolyammozgásokat válthat ki. A helyzetet a költségvetés vártnál kedvezőtlenebb állapotával kapcsolatos hazai aggodalmak is nehezítik. Bár a július eleji szintekhez képest a forint enyhe mínuszban van, az év eleje óta még mindig számottevő, több százalékos erősödést mutat a főbb devizákkal szemben.

Mivel hétfőn nem várhatók érdemi piacmozgató makrogazdasági adatok, a kereskedés irányát továbbra is a közel-keleti események és az olajár alakulása határozza meg. A hét legfontosabb gaszdasági eseményei kedden indulnak az amerikai inflációs adatok közzétételével, majd szerdán a termelői árindex-statisztikákkal folytatódnak. Hazai fronton az Országgyűlés legújabb döntéseinek piaci fogadtatása gyakorolhat még hatást a devizaárfolyamokra.
Címlapkép: Getty Images
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