Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sir Christopher Nolan neve mára fogalommá vált a filmrajongók körében. Idővel játszó történetek, hatalmas mozivászonért kiáltó képsorok, epikus filmzenék és olyan moziélmények fűződnek hozzá, amelyek után a néző még hazafelé is rakosgatja a fejében a részleteket. Július 16-án a hazai mozikba is megérkezik az Odüsszeia, ami újra Nolan felé irányítja a figyelmet, mi pedig felkészülés gyanánt összeállítottunk egy filmes kvízt napjaink egyik legnagyobb rendezőjének munkásságából. Vigyázz, néhány kérdés legalább olyan csavaros, mint Nolan történetvezetései!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Vérbeli Nolan rajongó vagy? Figyelj, mert most nem a sztorik, hanem a kérdések a csavarosak! 1/10 kérdés Heath Ledger melyik Nolan-féle Batman-filmben alakította Jokert, amiért posztumusz Oscar-díjat kapott? Joker A sötét lovag: Felemelkedés Batman: Kezdődik! A sötét lovag Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik filmet nem Christopher Nolan rendezte? Csillagok között Követés Álmatlanság Érkezés Következő kérdés 3/10 kérdés Christopher Nolan melyik sci-fijében kap központi szerepet az álom az álomban koncepciója? Csillagok között A tökéletes trükk Eredet Tenet Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik színész szerepelt a legtöbb Christopher Nolan-filmben? Cillian Murphy Christian Bale Michael Caine Tom Hardy Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik történelmi eseményt mutatja be Christopher Nolan három párhuzamos nézőpontból a Dunkirk című filmben? A Sivatagi Vihart A D-napot A bostoni teadélutánt A Dynamo hadműveletet Következő kérdés 6/10 kérdés Mi az a fogalom, amely a 2020-ban bemutatott Tenet történetének középpontjában áll? Párhuzamos univerzumok Időutazás Álommegosztás Inverzió Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik volt Christopher Nolan első, moziban bemutatott nagyjátékfilmje? Mementó Követés Álmatlanság A tökéletes trükk Következő kérdés 8/10 kérdés Ki volt sokáig Nolan állandó zeneszerzője, akivel hét játékfilmen is együtt dolgozott? Alexandre Desplat Hans Zimmer John Williams Ludwig Göransson Következő kérdés 9/10 kérdés Christopher Nolan melyik filmje épít fordított időrendben haladó történetmesélésre? Álmatlanság Dunkirk Mementó Követés Következő kérdés 10/10 kérdés 2026-ig bezárólag hány Oscar-díjat nyert Christopher Nolan? (A kérdés a Nolannek járó díjakra vonatkozik, nem a filmjei által elnyert díjak számára.) Egyet sem Kettőt Nyolcat Ötöt Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK