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Kvíz

Kvíz: Vérbeli Nolan-rajongó vagy? Figyelj, mert most nem a sztorik, hanem a kérdések a csavarosak!

Pénzcentrum
2026. július 16. 17:57

Sir Christopher Nolan neve mára fogalommá vált a filmrajongók körében. Idővel játszó történetek, hatalmas mozivászonért kiáltó képsorok, epikus filmzenék és olyan moziélmények fűződnek hozzá, amelyek után a néző még hazafelé is rakosgatja a fejében a részleteket. Július 16-án a hazai mozikba is megérkezik az Odüsszeia, ami újra Nolan felé irányítja a figyelmet, mi pedig felkészülés gyanánt összeállítottunk egy filmes kvízt napjaink egyik legnagyobb rendezőjének munkásságából. Vigyázz, néhány kérdés legalább olyan csavaros, mint Nolan történetvezetései!

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Kvíz: Vérbeli Nolan rajongó vagy? Figyelj, mert most nem a sztorik, hanem a kérdések a csavarosak!

1/10 kérdés
Heath Ledger melyik Nolan-féle Batman-filmben alakította Jokert, amiért posztumusz Oscar-díjat kapott?
Joker
A sötét lovag: Felemelkedés
Batman: Kezdődik!
A sötét lovag
2/10 kérdés
Melyik filmet nem Christopher Nolan rendezte?
Csillagok között
Követés
Álmatlanság
Érkezés
3/10 kérdés
Christopher Nolan melyik sci-fijében kap központi szerepet az álom az álomban koncepciója?
Csillagok között
A tökéletes trükk
Eredet
Tenet
4/10 kérdés
Melyik színész szerepelt a legtöbb Christopher Nolan-filmben?
Cillian Murphy
Christian Bale
Michael Caine
Tom Hardy
5/10 kérdés
Melyik történelmi eseményt mutatja be Christopher Nolan három párhuzamos nézőpontból a Dunkirk című filmben?
A Sivatagi Vihart
A D-napot
A bostoni teadélutánt
A Dynamo hadműveletet
6/10 kérdés
Mi az a fogalom, amely a 2020-ban bemutatott Tenet történetének középpontjában áll?
Párhuzamos univerzumok
Időutazás
Álommegosztás
Inverzió
7/10 kérdés
Melyik volt Christopher Nolan első, moziban bemutatott nagyjátékfilmje?
Mementó
Követés
Álmatlanság
A tökéletes trükk
8/10 kérdés
Ki volt sokáig Nolan állandó zeneszerzője, akivel hét játékfilmen is együtt dolgozott?
Alexandre Desplat
Hans Zimmer
John Williams
Ludwig Göransson
9/10 kérdés
Christopher Nolan melyik filmje épít fordított időrendben haladó történetmesélésre?
Álmatlanság
Dunkirk
Mementó
Követés
10/10 kérdés
2026-ig bezárólag hány Oscar-díjat nyert Christopher Nolan? (A kérdés a Nolannek járó díjakra vonatkozik, nem a filmjei által elnyert díjak számára.)
Egyet sem
Kettőt
Nyolcat
Ötöt
Címlapkép: Getty Images
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