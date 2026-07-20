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Rendkívüli katasztrófa a magyarok kedvenc üdülőhelyén: fejvesztve menekültek a nyaralók
Súlyos viharkárok és balesetek rázták meg a horvát tengerpartot. Lošinj szigetén víztölcsér és hirtelen tengerszint-emelkedés pusztított, míg egy Krk-szigeti kempingben villámcsapás ért egy nőt. A rendkívüli időjárás miatt többen megsérültek, két embert pedig jelenleg is intenzív osztályon ápolnak.
Vasárnap hajnalban egy víztölcsér csapott le Lošinjra, amely két tengerparti kempingben is jelentős károkat okozott. A mentőcsapatok a helyiek bevonásával még hétfőn is az utak megtisztításán, a megrongálódott járművek elszállításán és a lakókocsikban rekedt nyaralók kimentésén dolgoztak. A vihar két sérültjét helikopterrel vitték a rijekai klinikai központba. Egyiküket megműtötték, és jelenleg is az intenzív osztályon kezelik, a másik sérültet azonban az ellátása után hazaengedték.
Hétfő reggel Mali Lošinjban egy rövid vihart követően pillanatok alatt megemelkedett a tenger szintje. A hirtelen légnyomásváltozás által kiváltott meteorológiai cunami elöntötte a rakpartot, valamint az éttermek és kávézók teraszait. A beszámolók szerint az emberek sietve menekültek a partról, miközben a vendéglátósok a berendezéseket próbálták biztonságba helyezni. Hasonló, a vízszint gyors ingadozásával járó jelenség négy nappal korábban is kialakult az Adria északi és középső térségében.
Szintén hétfő reggel történt súlyos baleset Krk-sziget egyik kempingjében, ahol villám csapott egy napernyőt vivő nőbe. Egy közelben tartózkodó mentőápoló azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a sérültet mentőhelikopterrel szállították a rijekai kórház intenzív osztályára.
A további zivatarok és felhőszakadások veszélye miatt a horvát meteorológiai szolgálat a teljes tengerparti övezetre elsőfokú, sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki.
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