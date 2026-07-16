Gajdos László: megszületett a döntés, rendezni fogja a nyugat-magyarországi azbesztválságot a kormány

Megszületett a kormány döntése a nyugat-magyarországi azbesztválság rendezéséről, a konkrét lépéseket és a részleteket a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón fogják ismertetni.

A szerdai kormányülésen hozott határozatot Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere jelentette be az Őrségben. A tárcavezető Őr Zoltán őriszentpéteri polgármester meghívására érkezett a térségbe, ahol helyi vezetőkkel és a lakossággal egyeztetett. A lakossági fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az emberi egészség védelme a legfontosabb, így a probléma kezelésében nincs helye félmegoldásoknak.

A hetek óta húzódó válsághelyzetet az okozza, hogy rákkeltő azbeszttel szennyezett kőanyag került a Szombathelyi Erdészet és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén áthaladó turistaútvonalakra, köztük az Országos Kéktúra több szakaszára is. A szennyezés rendkívül veszélyes, mivel a porló kövekből a túrázók könnyen belélegezhetik a levegőbe kerülő finom rostokat, amelyek visszafordíthatatlan tüdőkárosodást okoznak.

Az ügyben a miniszter június végén egy képviselői kérdésre válaszolva már jelezte, hogy foglalkoznak a témával. A súlyosbodó helyzet miatt a Magyar Tudományos Akadémia is külön témanapot tartott, amelyen Pósfai Mihály, az intézmény elnöke hangsúlyozta, hogy a megoldás megtalálása és a gyors kármentesítés egyértelműen a kormányzat felelőssége.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA