A kiújuló regionális feszültségek miatt a magyar nagykövetség Muscatban arra kéri az Ománban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy fokozottan figyeljék a helyi híreket.
Gajdos László: megszületett a döntés, rendezni fogja a nyugat-magyarországi azbesztválságot a kormány
Megszületett a kormány döntése a nyugat-magyarországi azbesztválság rendezéséről, a konkrét lépéseket és a részleteket a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón fogják ismertetni.
A szerdai kormányülésen hozott határozatot Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere jelentette be az Őrségben. A tárcavezető Őr Zoltán őriszentpéteri polgármester meghívására érkezett a térségbe, ahol helyi vezetőkkel és a lakossággal egyeztetett. A lakossági fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az emberi egészség védelme a legfontosabb, így a probléma kezelésében nincs helye félmegoldásoknak.
A hetek óta húzódó válsághelyzetet az okozza, hogy rákkeltő azbeszttel szennyezett kőanyag került a Szombathelyi Erdészet és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén áthaladó turistaútvonalakra, köztük az Országos Kéktúra több szakaszára is. A szennyezés rendkívül veszélyes, mivel a porló kövekből a túrázók könnyen belélegezhetik a levegőbe kerülő finom rostokat, amelyek visszafordíthatatlan tüdőkárosodást okoznak.
Az ügyben a miniszter június végén egy képviselői kérdésre válaszolva már jelezte, hogy foglalkoznak a témával. A súlyosbodó helyzet miatt a Magyar Tudományos Akadémia is külön témanapot tartott, amelyen Pósfai Mihály, az intézmény elnöke hangsúlyozta, hogy a megoldás megtalálása és a gyors kármentesítés egyértelműen a kormányzat felelőssége.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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