Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban

A légkondicionáló ma már egyre több magyar háztartásban alapfelszereltségnek számít, az egyre gyakoribb hőhullámok miatt pedig sokaknak szinte nélkülözhetetlenné vált. Sokan azonban még mindig attól tartanak, hogy a folyamatos használat jelentősen megdobja a villanyszámlát. Pedig egy korszerű klíma megfelelő beállításokkal nemcsak kényelmesebbé teheti a nyári mindennapokat, hanem más elektromos berendezéseknél akár gazdaságosabban is működhet. Mutatjuk, hogyan spórolhatsz a hűtéssel, mely hibákat érdemes elkerülni, és miért fontos a karbantartás, ha hosszú távon is alacsonyan tartanád a költségeket.

Számos alkalommal foglalkoztunk már a múltban olyan spórolási tippekkel, amelyek a fizetésünkkel való hatékonyabb gazdálkodást segítik elő. De számos alkalommal írtunk a háztartások energiahasználatáról is: például arról, mennyit takaríthatunk meg az áramtalanított készülékekkel, az éjszakai áram használatával, vagy éppen a megfelelő áramtarifa kiválasztásával. Ebben a cikkben pedig a spóroláshoz kapcsolódó gyakori tévhiteket jártunk körbe.

A mostani forró nyáron pedig aktuálisnak érezzük azt is bemutatni, hogyan lehet a klíma- és légkondicionáló eszközökkel pénzt spórolni a mindennapi használat során. A téma egyre többeket érint, mert a légkondicionáló ma már egyre kevésbé számít luxusnak - igaz, ezt a kényszer is diktálja: Szabó Péter meteorológus hívta fel a Pénzcentrum figyelmét korábban néhány érdekes időjárást érintő adatra.

2023 volt az északi félteke legmelegebb nyara a Római Birodalom fénykora óta

2024-ben pedig 24 napon regisztráltak új országos melegrekordot, míg hidegrekordot csupán egyszer

idén pedig ismét megdőlt az abszolút melegrekord - bár ezt talán már említésre se méltó.

De térjünk vissza eredeti témánkhoz, a klíma- és légkondicionáló berendezésekhez.

Pontosan hány ingatlan rendelkezik ilyen eszközzel?

Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt évről évre nő a klímaberendezések száma Magyarországon, miközben egyre többen használják azokat nemcsak hűtésre, hanem átmeneti időszakban fűtésre és a levegő tisztítására is.

Az elmúlt két évtizedben megtízszereződött a lakossági klímaberendezések száma Magyarországon. Jelenleg mintegy 1,5 millió készülék működik a hazai otthonokban, és a szakértők szerint 2030-ra ez a szám akár a 2,4 milliót is elérheti.

Ez nem jelenti azt, hogy minden második lakásban lesz légkondicionáló, hiszen sok családi házban vagy nagyobb lakásban több beltéri egység is működik.

A KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint ugyanakkor már akkor is a magyar lakások közel 28 százaléka rendelkezett klímával, és ez az arány azóta is folyamatosan emelkedik. A forgalmazók szerint a vásárlók egyre tudatosabbak: sokan már tavasszal megvásárolják és beszereltetik a készüléket, így elkerülhetik a nyári csúcsszezon hosszabb várakozási idejét.

Sokan azonban még mindig attól tartanak, hogy a klíma használata jelentősen megdobja a villanyszámlát. Valójában egy korszerű készülék megfelelő beállításokkal kifejezetten gazdaságosan működtethető.

Nemcsak hűt, hanem fűt és tisztítja is a levegőt

A modern split klímák ma már jóval többet tudnak a hagyományos hűtésnél. A legtöbb készülék energiatakarékos fűtésre is alkalmas, miközben szűrőrendszereik kiszűrik a port, polleneket és egyéb allergéneket is.

Ez különösen előnyös azoknak, akik egyébként külön elektromos hősugárzót, ventilátort és légtisztítót használnának. Egyetlen korszerű berendezés ugyanis képes ellátni mindhárom feladatot, általában kisebb energiafelhasználás mellett.

A fűtésre is használt modellek kiválasztásakor érdemes inverteres technológiát választani, valamint figyelni a készülék SCOP energiahatékonysági mutatójára. Minél magasabb ez az érték, annál gazdaságosabban működik a berendezés fűtési üzemmódban.

Mennyibe kerül a használata?

Bár közhiedelem, hogy a klíma rendkívül sok áramot fogyaszt, egy korszerű berendezés gyakran takarékosabb, mint más elektromos eszközök.

Egy 2000 wattos elektromos hősugárzó óránként körülbelül 72 forintnyi áramot használ fel rezsivédett tarifával számolva, míg piaci áron ennek költsége akár 140 forint is lehet.

Ezzel szemben egy energiahatékony split klíma hűtés közben jellemzően 500–1000 watt teljesítménnyel működik, vagyis rezsivédett áron óránként nagyjából 18–36 forintba kerül az üzemeltetése. Fűtési módban pedig a magas hatásfoknak köszönhetően sok esetben olcsóbb megoldást jelenthet, mint egy hagyományos elektromos fűtőberendezés.

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Így spórolhatsz a legtöbbet

A legalacsonyabb hőmérséklet beállítása nem jelenti azt, hogy a lakás gyorsabban lehűl. A klíma ugyanazzal a teljesítménnyel dolgozik, csupán hosszabb ideig működik, ami felesleges energiafogyasztást eredményez.

A szakemberek szerint a legkedvezőbb beállítás általában 24–26 Celsius-fok között van, miközben a kinti és benti hőmérséklet között célszerű legfeljebb 6–10 fok különbséget tartani. Ha odakint 35 fok van, akkor a 25–27 fokos benti hőmérséklet egyszerre kényelmes és energiatakarékos.

Hasznos segítség lehet egy mennyezeti vagy álló ventilátor is. Bár nem hűti le a levegőt, a légmozgás miatt hűvösebbnek érezzük a helyiséget, így a klímát magasabb hőmérsékletre állíthatjuk.

Ha hosszabb időre elmegyünk otthonról, érdemes bekapcsolni a készülék energiatakarékos vagy öko üzemmódját, amely automatikusan csökkenti a fogyasztást, majd szükség esetén visszahűti a lakást.

A lakás árnyékolása is sok pénzt spórolhat

A leghatékonyabb hűtés az, amikor eleve megakadályozzuk a lakás felmelegedését. A napsütésnek kitett ablakokon keresztül rengeteg hő jut a belső terekbe, ezért a legforróbb órákban érdemes lehúzni a redőnyöket, behúzni a sötétítőfüggönyöket vagy hővédő ablakfóliát használni.

A már lehűtött levegőt is érdemes bent tartani. Az elöregedett ablaktömítések és ajtórések folyamatosan beengedik a meleget, ezért egy egyszerű szigetelőcsík is sokat javíthat a klíma hatékonyságán.

Ha az éjszakák hűvösebbek, használjuk ki a természetes szellőztetést. Hajnalban és késő este nyissuk ki az ablakokat, napközben viszont tartsuk zárva őket.

Ez a négy leggyakoribb hiba

A szakemberek szerint sokan ugyanazokat a hibákat követik el, amelyek feleslegesen növelik az energiafogyasztást.

Csak a klímára hagyatkozunk: Ha nem árnyékoljuk az ablakokat, a lakás sokkal gyorsabban felmelegszik, így a készüléknek folyamatosan nagyobb teljesítménnyel kell dolgoznia.

Napközben szellőztetünk: A déli órákban beengedett forró levegő pillanatok alatt felmelegíti a lakást. A szellőztetést inkább kora reggelre vagy késő estére időzítsük.

Túl hidegre állítjuk a klímát: A 22 fok alatti beállítás általában nem növeli a komfortérzetet, viszont jelentősen emeli a fogyasztást. A túl nagy hőmérséklet-különbség ráadásul a szervezetet is megterheli.

Elmarad a karbantartás: Az eltömődött szűrők rontják a légáramlást, növelik az energiafelhasználást és a levegő minőségét is kedvezőtlenül befolyásolják. A szűrőket érdemes egy-két havonta kitisztítani, a teljes berendezést pedig évente legalább egyszer szakemberrel átvizsgáltatni.

Nemcsak a pénztárcának kedvez

A rendszeresen karbantartott klíma nemcsak kevesebb áramot fogyaszt, hanem tisztább levegőt is biztosít. A korszerű szűrők kiszűrik a port, polleneket és más allergéneket, ami különösen előnyös lehet az allergiások számára.

A közhiedelemmel ellentétben nem maga a klíma okozza a megfázást, hanem a rossz levegőminőség vagy a vírusok. Egy tiszta, megfelelően működő készülék éppen ellenkezőleg: hozzájárulhat az egészségesebb beltéri környezethez.

Érdemes hosszú távra tervezni

A légkondicionáló ma már egész éves megoldást kínál. Nyáron hűti a lakást, átmeneti időszakban vagy enyhébb téli napokon gazdaságosan fűthet vele, miközben folyamatosan javítja a levegő minőségét.

Ha megfelelő méretű készüléket választunk, odafigyelünk az árnyékolásra, rendszeresen tisztítjuk a szűrőket és nem hűtjük túl a lakást, akkor a klíma nemcsak kényelmesebbé, hanem jóval gazdaságosabbá is teheti az otthonunkat.