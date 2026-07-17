A Kopint-Tárki továbbra is 2 százalékos gazdasági növekedést vár 2026-ra, annak ellenére, hogy az év első negyedéve még nem hozott érdemi fordulatot a magyar gazdaságban.
Nagyon fontos bejelentéseket tett Magyar Péter: íme, itt vannak a kormány adókkal kapcsolatos döntései
A kormányfő bejelentése szerint öt adónem is megszűnik, be szertnének zárni sok kiskaput, illetve a vállalatok adóinak szigprításáról is döntöttek.
Öt adónem eltörlését, a leggazdagabbak adókikerülési kiskapuinak bezárását, valamint a multinacionális és a környezetszennyező vállalatok terheinek szigorítását tartalmazza az az átfogó adóreform, amelyet Magyar Péter miniszterelnök jelentett be.
A kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a változtatások célja a magyar adórendszer egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tétele. A felesleges adminisztráció megszüntetése és az Orbán-rendszer idején kialakított egyedi kivételek felszámolása egyúttal fontos lépés az uniós források hazahozatala előtt álló utolsó akadályok elhárításában.
A döntés értelmében a kabinet átalakítja a globális nagyvállalatok társasági adórendszerét, ami a gyakorlatban az adóalap kiszélesítésével és bizonyos adókedvezmények korlátozásával jár majd.
Szigorodnak a környezetvédelmi terhek is, így a szennyező vállalatok által fizetendő levegőterhelési díj a kétszeresére emelkedik. Emellett a kormány olyan új szabályokat és adóintézkedéseket készít elő, amelyek a jelentős vízfelhasználású és a környezetkárosító cégeket az egészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására kényszerítik, ezzel is óvva az ország természeti kincseit.
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címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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