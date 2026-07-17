2026. július 17. péntek Endre, Elek
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyben megismert információkról a Miniszterelnökségen 2026. május 19-én.
Gazdaság

Nagyon fontos bejelentéseket tett Magyar Péter: íme, itt vannak a kormány adókkal kapcsolatos döntései

Pénzcentrum
2026. július 17. 17:53

A kormányfő bejelentése szerint öt adónem is megszűnik, be szertnének zárni sok kiskaput, illetve a vállalatok adóinak szigprításáról is döntöttek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Öt adónem eltörlését, a leggazdagabbak adókikerülési kiskapuinak bezárását, valamint a multinacionális és a környezetszennyező vállalatok terheinek szigorítását tartalmazza az az átfogó adóreform, amelyet Magyar Péter miniszterelnök jelentett be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a változtatások célja a magyar adórendszer egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tétele. A felesleges adminisztráció megszüntetése és az Orbán-rendszer idején kialakított egyedi kivételek felszámolása egyúttal fontos lépés az uniós források hazahozatala előtt álló utolsó akadályok elhárításában.

A döntés értelmében a kabinet átalakítja a globális nagyvállalatok társasági adórendszerét, ami a gyakorlatban az adóalap kiszélesítésével és bizonyos adókedvezmények korlátozásával jár majd.

Szigorodnak a környezetvédelmi terhek is, így a szennyező vállalatok által fizetendő levegőterhelési díj a kétszeresére emelkedik. Emellett a kormány olyan új szabályokat és adóintézkedéseket készít elő, amelyek a jelentős vízfelhasználású és a környezetkárosító cégeket az egészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására kényszerítik, ezzel is óvva az ország természeti kincseit.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt 
Címlapkép: Getty Images
#kormány #adó #adminisztráció #gazdaság #szigorítás #környezetvédelem #bejelentés #reform #döntés #vállalatok #adózás rendje #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:53
17:43
17:30
17:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 17. 16:42
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 17. 17:22
Volt tévések a TV2-höz: Mikor hozzák nyilvánosságra a Szalai Vivien ügyében indított vizsgálat eredményét?
Egy egykori és jelenlegi televíziósokból, újságírókból, jogászokból és médiaszakértőkből álló csopor...
Bankmonitor  |  2026. július 17. 13:30
Majd eladom az ingatlanomat - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült eg...
ChikansPlanet  |  2026. július 17. 08:00
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világ...
KonyhaKontrolling  |  2026. július 17. 07:45
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 17.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 17.
Európa Hawaiiának nevezik ezt a szigetet: ilyet máshol nem látsz, fillérekért eljuthatsz most ide
2026. július 17.
Elképesztő tempóban hódítanak a kínai autók Magyarországon: tömegek keresik ezeket a slágermodelleket
2026. július 17.
Kevesen tudnak erről az iskolakezdési támogatásról: nem csak az állami 100 ezer járhat a családoknak
NAPTÁR
Tovább
2026. július 17. péntek
Endre, Elek
29. hét
Július 17.
Emoji világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
2
2 napja
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
3
2 napja
Hozzányúlnak az egyik legvitatottabb adóhoz: immár hivatalos, komoly változás jön 2027 végéig
4
4 napja
Nagyot változott a forint árfolyama, ezt mutatják az esti számok
5
1 hete
Megtalálták Kaleta Gábort: ebből próbál megélni a pedofilbotrányba belebukott nagykövet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avulás
Ahogy a gépkocsink öregszik veszít az értékéből. A biztosítók ezért egy káresetkor nem az alkatrész új értéke szerint fizetnek, hanem az amortizáció mértéke szerint. A fennmaradt esetleges költséget a biztosítottnak kell fizetnie.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 18:01
Kvíz: Igazi Barátok közt-rajongó voltál? Lássuk, ma is otthonosan mozogsz-e a Mátyás király téren!
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 17:30
Most közölték, gyászol a filmvilág: Oscar-díjas színésznő távozott örökre
Agrárszektor  |  2026. július 17. 17:33
Kemény, ami az ukránoknál történik: ennyibe kerül most egy kiló káposzta