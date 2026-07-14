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Autó

Teszten a benzinspóroló csodakütyü: tényleg lefelezi az autó fogyasztását, vagy drága átverés az egész?

Pénzcentrum
2026. július 14. 06:27

Évek óta reklámoznak olyan apró elektronikai eszközöket az autósoknak, amelyek állítólag jelentősen csökkentik a fogyasztást, és akár több tíz százalékos üzemanyag-megtakarítást ígérnek. A német autóklub, az ADAC azonban megvizsgálta a legnépszerűbb OBD-dongle-ok egyikét, és sokkoló eredményre jutott: a drága csodakütyü valójában semmit nem csinál, csak azt a látszatot kelti, hogy működik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Évek óta újabb és újabb olyan eszközök jelennek meg a piacon, amelyek azt ígérik az autósoknak, hogy egyszerű használattal jelentősen csökkenthetik járművük fogyasztását. Az interneten árult apró OBD-dongle-ok állítólag akár 15, sőt egyes reklámok szerint 55 százalékos üzemanyag-megtakarítást is képesek elérni. A német autóklub, az ADAC vizsgálata azonban egészen más eredményre jutott: a tesztelt eszközök gyakorlatilag semmit nem csinálnak.

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A benzin és a dízel árának emelkedése miatt sok autós keres olyan megoldásokat, amelyekkel kevesebb pénzből tudnak közlekedni. Ezt a helyzetet használják ki azok a gyártók és forgalmazók, akik úgynevezett üzemanyag-megtakarító eszközöket kínálnak.

Ezek közül az egyik legnépszerűbb típus az OBD-dongle, amelyet az autó diagnosztikai csatlakozójára kell egyszerűen rádugni. A reklámok szerint az apró elektronikai eszköz képes optimalizálni a motor működését, ezáltal csökkenteni a fogyasztást és akár a károsanyag-kibocsátást is.

Az egyik ilyen termék, a Syngas nevű eszköz például azt állítja magáról, hogy akár 55 százalékkal is képes mérsékelni az üzemanyag-felhasználást. Az ára mindössze néhány tíz euró, így első pillantásra könnyű lehet azt gondolni, hogy gyorsan megtérülő befektetésről van szó.

Az korábban is vizsgáltak hasonló csodaszereket

Nem új jelenségről van szó: az úgynevezett fogyasztáscsökkentő megoldások már évtizedek óta jelen vannak a piacon. Korábban találkozhattak az autósok például üzemanyagtartályba helyezhető tablettákkal, mágneses üzemanyagcsőre szerelhető eszközökkel vagy különböző motorolaj-adalékokkal is.

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Ezek közös jellemzője, hogy jelentős megtakarítást ígérnek, ám az ADAC eddigi vizsgálatai során egyik sem bizonyult valóban hatásosnak. A legkedvezőbb esetben annyi mondható el róluk, hogy nem okoztak közvetlenül nagyobb fogyasztást vagy motorhibát.

A szakértők szerint különösen akkor nő meg az ilyen termékek kínálata, amikor emelkednek az üzemanyagárak, vagy szigorodnak a környezetvédelmi előírások.

A teszt szerint az eszköz csak villog, de nem működik

Az ADAC egy számítástechnikai szaklap segítségével vizsgálta meg az Ecomac által gyártott ecoOBD2 nevű eszközt. A terméket dízel- és benzines autókhoz külön változatban kínálják, és a gyártó szerint akár 15 százalékkal is csökkentheti a fogyasztást.

A teszt azonban gyorsan megcáfolta ezt az állítást. Az elektronikai szakértők ugyanis semmilyen kommunikációt nem találtak az eszköz és az autó fedélzeti rendszere között.

Ahhoz, hogy egy ilyen dongle valóban hatással legyen a motor működésére, kapcsolatban kellene lennie az autó CAN-busz rendszerével, amelyen keresztül a különböző vezérlőegységek kommunikálnak egymással. A vizsgált eszköz azonban egyáltalán nem kapcsolódott ehhez a rendszerhez.

A szétszerelés után kiderült: a készülék belsejében mindössze egy egyszerű elektronika található. Van benne egy feszültségátalakító, néhány LED, ellenállás, tranzisztor és egy kapcsoló, de nincs olyan technológia, amely képes lenne befolyásolni a motor működését.

A dongle tehát mindössze villog, így kelti azt a látszatot, mintha dolgozna – valójában azonban semmilyen hatást nem gyakorol az autóra.

Az újabb teszt is ugyanarra az eredményre jutott

Az ADAC most egy másik, Syngas OBD Fuel Saver néven reklámozott eszközt is megvizsgált. Ez a termék már még nagyobb ígérettel jelent meg: akár 55 százalékos üzemanyag-megtakarítást helyezett kilátásba.

A vizsgálat során azonban újabb meglepetés érte a szakembereket. A megrendelt készülék gyakorlatilag ugyanaz volt, mint a korábban tesztelt ecoOBD2, ráadásul magán az eszközön sem a Syngas név szerepelt.

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A működés is teljesen megegyezett: a LED-ek villogtak, de az autó diagnosztikai rendszerével nem történt kommunikáció. A fogyasztás csökkentésére így ez az eszköz sem képes.

Ha működne, az autógyártók már rég használnák

Florian Hördegen, az ADAC Technik Zentrum munkatársa szerint már önmagában az ígéretek is gyanúsak.

Ha a reklámokban ígért hatás valóban elérhető lenne, az autógyártók ezeket a megoldásokat már rég beépítették volna a járművekbe, hiszen komoly versenyelőnyt jelentene számukra

- fogalmazott. A szakértő szerint teljesen irreális azt feltételezni, hogy egy apró, univerzális OBD-csatlakozóba helyezhető eszköz mindenféle dízel- és benzines autónál, különböző motorvezérlő rendszerekkel képes lenne ugyanazt a jelentős fogyasztáscsökkenést elérni.

Sokan a placebohatás miatt hisznek benne

A német autóklub arra is felhívja a figyelmet, hogy az ilyen termékek gyakran új névvel és kissé megváltoztatott külsővel térnek vissza a piacra.

A megtévesztő reklámokban sokszor állítólagos szakértői véleményeket, pozitív vásárlói beszámolókat vagy különböző tanúsítványokat is bemutatnak. Ezek azonban sok esetben nem azt igazolják, hogy az eszköz valóban csökkenti a fogyasztást, csupán azt, hogy például használható az autóban.

A szakértők szerint az is előfordulhat, hogy aki megvásárol egy ilyen terméket, tudat alatt óvatosabban kezd vezetni, mert várja a megtakarítást. Így valóban csökkenhet a fogyasztása – de nem az eszköz miatt, hanem a megváltozott vezetési stílus következtében.

Így lehet valóban kevesebbet tankolni

A szakértők szerint a valódi üzemanyag-megtakarítás kulcsa nem egy apró elektronikai kütyü, hanem a tudatos vezetés. Az előrelátó, nyugodt vezetési stílus akár 20 százalékkal is csökkentheti a fogyasztást. Emellett fontos a rendszeres karbantartás, a megfelelő guminyomás ellenőrzése, valamint az olyan felesleges terhek elkerülése, amelyek növelik az autó tömegét.

Érdemes figyelni az olaj- és szűrőcserére is, illetve csak az adott járműgyártó által ajánlott kenőanyagokat és szabványos üzemanyagot használni. A legegyszerűbb módszer továbbra is az, ha az autósok minden tankolás után feljegyzik a megtett kilométereket és a felhasznált üzemanyagot. Így pontos képet kaphatnak saját fogyasztásukról, és könnyebben észrevehetik, ha például a nagyobb sebesség, a téli gumik vagy a nagyobb terhelés miatt nő az autó étvágya.

A tanulság egyszerű: nincs olyan olcsó csodaszer, amely egyetlen mozdulattal megfelezi az autó fogyasztását. A spórolás továbbra is a vezető lábán múlik.
Címlapkép: Getty Images
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