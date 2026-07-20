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Meglepő fordulat a magyar autópiacon: ez lett a magyarok új kedvenc márkája
Történelmi első félévet zárt a magyar használtautó-piac. A DataHouse előzetes adatai szerint 2026 első hat hónapjában 491 300 személyautó cserélt gazdát, ami 5,8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi rekordot. A JóAutók.hu szerint jó esély van arra, hogy az év végére az eddigi, közel 922 ezres éves csúcs is megdőljön.
Csak júniusban 85 200 adásvételt regisztráltak, ami a második legmagasabb havi forgalom a hazai használtautó-piac történetében. A rekordforgalom mögött több tényező áll. Magyarországon tovább nőtt a személyautó-állomány, amely mára elérte a 4,4 millió darabot. A nagyobb járműpark önmagában is több adásvételt eredményez, a mostani piaci aktivitás azonban messze meghaladja a korábbi évek átlagát.
Az elmúlt hat hónapból ötben is 80 ezer fölött alakult a havi forgalom, ami korábban csak egyszer, 2025 márciusában fordult elő. Ez azt jelenti, hogy fél év alatt a teljes hazai személyautó-állomány 11,2 százaléka cserélt tulajdonost.
Fodor László, a JóAutók.hu szakértője szerint a használtautó-piac élénkülését az is segítette, hogy egyszerre nőtt a használtautó-import és az új autók értékesítése. A kedvező euróárfolyamnak köszönhetően 2026 első félévében 74 900 használt személyautót hoztak be külföldről, ami 22,4 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Eközben az újautó-eladások is erősödtek. Az első hat hónapban 75 600 új személyautót helyeztek forgalomba, ami 13,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A lecserélt autók jelentős része később a használtautó-piacon jelent meg, tovább bővítve a kínálatot.
Új éllovas a magyar használtautó-piacon
A használtautó-piac élén az idei első félévben a Volkswagen végzett, 49 600 tulajdonosváltással, ami a teljes piac 10,1 százalékát jelentette. Ezzel megelőzte az eddigi piacvezető Opelt, amelyből 48 700 darab cserélt gazdát, 9,9 százalékos részesedéssel.
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A harmadik helyen a Suzuki végzett 38 800 eladott autóval és 7,9 százalékos piaci aránnyal, közvetlenül a Ford előtt, amely 38 300 tulajdonosváltást és 7,8 százalékos részesedést ért el. Az ötödik legkeresettebb márka a BMW lett 30 500 adásvétellel, míg a Toyota 29 500 tulajdonosváltással zárta a félévet. A hat legnépszerűbb márka együttesen a teljes magyarországi használtautó-forgalom 48 százalékát adta 2026 első hat hónapjában.
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