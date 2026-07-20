Rendkívüli döntésre készül a magyar jegybank kedden: ez várhat a forintra a nagy bejelentés után

Az elemzők szerint a lépést a vártnál is alacsonyabb hazai infláció támogatja, amelyet a kiújuló közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság sem ír felül, legfeljebb a jegybanki kommunikációt teheti óvatosabbá.

Kedden borítékolhatóan újabb 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkenti az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály jegybankelnök már a júniusi kamatdöntés után egyértelművé tette, hogy az MNB egy "mini kamatcsökkentési ciklusba" kezd, amely júliusban és augusztusban is egyaránt 25 bázispontos vágást hozhat. A keddi lazítást a kedvező makrogazdasági folyamatok is indokolják, hiszen a legutóbbi, júniusi infláció a várt minimális emelkedés helyett 1,7 százalékra süllyedt.

Bár az alacsony infláció, a forint viszonylagos stabilitása és az ország javuló kockázati megítélése zöld utat ad a vágásnak, az MNB-t óvatosságra intheti a geopolitikai feszültségek kiújulása. Az amerikai-iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság egyelőre nem okozott drasztikus olajár-robbanást, de fokozza a piaci kockázatokat.

Varga Zoltán, az Equilor, valamint Becsey Zsolt, az UniCredit elemzője is úgy vélte a Portfolionak adott válaszában, hogy a helyzet rányomta ugyan a bélyegét a forint árfolyamára, a Monetáris Tanács ezt várhatóan nem tekinti a kamatcsökkentést megakadályozó tényezőnek. A döntést kísérő közlemény hangvétele azonban a korábbinál visszafogottabb lehet.

A piaci szakértők szerint a fő kérdés már nem a júliusi vágás ténye, hanem a lazítási ciklus hossza és mértéke. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője kiemelte, hogy a hazai árdinamika jelenleg kifejezetten támogatja a kamatcsökkentést, így kedvező nemzetközi környezetben az MNB őszre is nyitva hagyhatja a kaput a további lépések előtt.

Mások, mint Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Központjának vezetője, inkább arra számítanak, hogy a nyár után kivárás következhet. A hosszabb távú, tartósan alacsony kamatpályához a közel-keleti helyzet stabilizálódása mellett a kormány ősszel várható költségvetési hiánycsökkentő lépéseire is szükség lesz, ami megerősítheti a befektetői bizalmat.

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A kamatvágás elméletben gyengítheti a hazai fizetőeszközt, ám a jelenlegi inflációs környezetben a magyar reálkamat továbbra is masszívan pozitív marad, ami védi a forintot. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza arra is rámutatott, hogy régiós összevetésben a hazai irányadó kamat még a csökkentésekkel együtt is magasnak számít.

Az elemzők szerint a magyar devizának a jelenlegi szintekről már nincs jelentős tere az erősödésre – a legoptimistább előrejelzések is legfeljebb 340-es euróárfolyamot vetítenek előre egyéves távon –, ugyanakkor a leértékelődés lehetősége is korlátozott. A piac a 360-370 közötti sávot tekinti a gyengülés határának, így az elmúlt napok kilengései után a forint várhatóan visszatér a megszokott sávjába.

címlapkép: MTI/Kovács Attila