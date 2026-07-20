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Gazdaság

Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. július 20. 13:45

A cél, hogy ősszel elkezdjék Magyarország új, közös Alkotmányának megalkotását. A folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az Országgyűlés az adott keretek között, de semmiképp sem az elmúlt 36 évben megszokott módon - mondta Magyar Péter a Parlamentben, hozzátette: egy pártokon felüli államelnökre van szükség. A kormányfő korábban azt mondta, ő Polgár Juditot javasolja államfőnek, most viszont nem mondta ki a nevét.

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Legnagyobb eredményeink a történelem során mindig akkor születtek, amikor a nagyjaink megtalálták a közös nevezőt - mondja a kormányfő a parlamenti ülésnapon napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter a reformkor történelmi eredményeit sorolja, melyek a viták ellenére konszenzussal születtek meg, majd az 1956-os forradalmat hozza fel példaként a nemzeti összefogásra. A közelmúltból pedig Magyarország uniós- és NATO-csatlakozását említette meg hasonló eseményként.

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A nemzeti egység soha nem jelentette a viták eltűnését. A vita célja az ország előbbre vitele - fogalmazott a miniszterelnök, aki szerinte ma ismét a nemzeti egység felé haladó pillanatban van a magyar politika.

Az előző kormány öröksége súlyos: történelmi mértékű költségvetési hiány, szétzilált közszolgáltatások, egymás ellen fordított társadalmi csoportok. A magyar érdek első feltétele a működő és tisztességes állam, olyan intézményekre van szükség, melyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok jogait védik, ezért módosítottuk az Alaptörvényt - mondta Magyar.

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A magyar érdek második feltétele az erős, tisztességes és fenntartható gazdaság, Magyarország örömmel fogad minden beruházót, mely a magyar érdeket szolgálja, a dolgozók tisztességesen keresnek, a települések fejlődnek, a vállalkozók megrendeléseket kapnak és nem a természet fizeti meg ennek árát.

A magyar kkv-knak ugyanilyen figyelem jár, olyan gazdaságpolitikára van szükség, mely támogatja a családi vállalkozásokat, ösztönzi az innovációt és lehetővé teszi, hogy a magyar fiatalok itthon is boldoguljanak, erről szólnak a múlt héten benyújtott adójavaslataink - mondta a kormányfő.

A következő időszak döntései évtizedekre meghatározzák a települkések életét, ezért minden beruházás esetében alapos tanulmányokra, a helyi érdekek figyelembe vételére van szükség.

Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését és tárgyalását, melyek a BYD Magyarországnak nyújtott állami támogatásokra vonatkoztak

- hangsúlyozza Magyar Péter a volt külügyminiszter új szerepvállalása kapcsán.

A magyar érdek harmadik eleme a tudás, a tehetség útját nem zárhatják el társadalmi különbségek, előítéletek vagy éppen politikai kapcsolatok. Az iskolakezdési támogatás pont azt szolgálja, hogy a gyermekek egyenlő feltételekkel futhassanak neki a tanévnek, ennél persze többre van szükség.

A magyar érdek negyedik feltétele a biztonságos, emberhez méltó mindennapi élet, az Orbán-kormány ezen a téren is romokat hagyott maga után - szögezi le a kormányfő, majd hosszan sorolja, melyik területeken kell rendet tenniük. Óriási, emberfeletti munka lesz mindennek a rendbe tétele, és nem is fog egyik napról a másikra menni - figyelmeztetett.

A magyar érdek ötödik eleme a biztonság és a kiszámítható nemzeti érdek. Ide tartozik a határon túli magyarok biztonsága, nyelvi jogai, szülőhelyükőn való boldogulása. A hatodik, utolsó feltétel pedig a nemzeti egység, melynek lényege a kölcsönös tisztelet, a közös alkotmányos keretek, a másik magyar ember véleményének elfogadása és tiszteletben tartása. Ehhez mindannyiunknak önmérsékletre van szüksége, mert a közös ügyeket nem lehet csak a saját táborunk győzelmeként kezelni - mondta Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a képviselőket, hogy a fenti hat kulcsfontosságú kérdésben a pártpolitikai érdeket rendeljék alá a nemzeti érdekeknek.

Köztársasági elnökválasztás

Két hét híján 36 évvel ezelőtt választotta köztársasági elnökké az Országgyűlés Göncz Árpádot. A közvélemény nagyobb része akkoriban Pozsgai Imrét szerette volna államfőként látni. Az elmúlt 36 évben hét köztársasági elnöke volt Magyarországnak, valamennyian politikai paktumok és alkuk eredményeként kerültek székükbe - mondta Magyar.

A cél, hogy ősszel elkezdjék Magyarország új, közös Alkotmányának megalkotását. A folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az Országgyűlés az adott keretek között, de semmiképp sem az elmúlt 36 évben megszokott módon. Esélyt kaptunk, hogy most először a pártokon felül álló és pártpolitikai érdekeket félretevő jelöltet válasszunk, ez történelmi lehetőség, amivel bűn lenne nem élni.

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Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a köztársaságok képviselje!

- szólította fel Magyar Péter a civil szervezeteket, lakosokat is. Hozzáteszi, hogy ebben a folyamatban biztos lesznek viták, nem sikerül majd olyan jelöltet találni, aki mindenki számára megfelelő, de ez így van jól.

Tiszta lappal indulunk, végre nem kell hétköznapi értelemben vett politikusnak lennie a köztársasági elnöknek

- mondta, szerinte Göncz Árpádot sem az 1944-ben szerzett jogi diplomája miatt zárta a szívébe a magyar társadalom.

A köztársasági elnöknek őrködnie kell a nemzet egysége és az alkotmány felett, lehet biológus, orvos, művész vagy akár jogász is, ha integritása és életútja alapján hihetjük róla azt, hogy el tudja végezni ezt a feladatot - mondta.

Arra kérik az új elnököt, hogy átmenetileg, az új alkotmány megszületéséig vállalja el a feladatot, de munkája nem lesz más, mint eddig. Bölcs és méltányos döntést kell hozni a kérdésben, ebben kérte a magyar társadalom és a parlamenti képviselők közreműködését.

Olyan államfőre van szükségünk, aki szereti ezt a hazát, képes higgadtan értékelni, meghallgatja az eltérő véleményeket és tudja, hogy a döntéseinek súlya van - fogalmazott.

A miniszterelnök korábban arról beszélt, Polgár Juditot javasolja köztársasági elnöknek, mostani beszédében már nem mondta ki a nevét és nem is utalt rá, hogy a kormánypárt őt jelölné.

Később Bujdosó Andrea Tisza-frakcióvezető jelentette ki, hogy a párt képviselői szerint Polgár Judit a legalkalmasabb jelölt átmeneti köztársasági elnöknek - erről határozat a következő frakcióülésen fog születni.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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