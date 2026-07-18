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Gazdaság

Máris megszólalt egy miniszter Magyar Péter javaslatáról: azonnal beállt a választójogi korhatár csökkentése mögé!

Pénzcentrum
2026. július 18. 12:14

Lannert Judit egy Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy a miniszterelnökkel egyetértve támogatja a választójogi korhatár tizenhat évre történő leszállítását. Nyilatkozata Magyar Péter azon posztjára reagál, amely a fiatalok közélet iránti megnövekedett érdeklődéséről és politikai érettségéről szólt.

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Bejegyzésében Lannert hangsúlyozta, hogy a fiatalokat végre komolyan kell venni, ahogyan ezt saját elmondása szerint a minisztériumban is teszik. Úgy véli, hogy a felnövekvő generáció véleményét mind az oktatás, mind pedig az országos ügyek terén meg kell hallgatni.

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A megszólalás közvetlen előzménye Magyar Péter mai Facebook-bejegyzése volt, amelyben kiemelte, hogy a parlamenti ülések példátlan követettsége is azt mutatja, hogy a politika újra vonzóvá vált a fiatalok számára. Ennek köszönhetően úgy érzik, hogy érdemi beleszólásuk lehet a közös ügyekbe.

Az álláspont szerint a tizennyolc év alatti korosztály jelentős része ma már kellően felkészült és tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a döntéshozatalban, ami egyértelműen indokolttá teszi a választójogi korhatár 16 évre való csökkentését.

Fotó: MTI/Soós Lajos
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