Máris megszólalt egy miniszter Magyar Péter javaslatáról: azonnal beállt a választójogi korhatár csökkentése mögé!

Lannert Judit egy Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy a miniszterelnökkel egyetértve támogatja a választójogi korhatár tizenhat évre történő leszállítását. Nyilatkozata Magyar Péter azon posztjára reagál, amely a fiatalok közélet iránti megnövekedett érdeklődéséről és politikai érettségéről szólt.

Bejegyzésében Lannert hangsúlyozta, hogy a fiatalokat végre komolyan kell venni, ahogyan ezt saját elmondása szerint a minisztériumban is teszik. Úgy véli, hogy a felnövekvő generáció véleményét mind az oktatás, mind pedig az országos ügyek terén meg kell hallgatni.

A megszólalás közvetlen előzménye Magyar Péter mai Facebook-bejegyzése volt, amelyben kiemelte, hogy a parlamenti ülések példátlan követettsége is azt mutatja, hogy a politika újra vonzóvá vált a fiatalok számára. Ennek köszönhetően úgy érzik, hogy érdemi beleszólásuk lehet a közös ügyekbe.

Az álláspont szerint a tizennyolc év alatti korosztály jelentős része ma már kellően felkészült és tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a döntéshozatalban, ami egyértelműen indokolttá teszi a választójogi korhatár 16 évre való csökkentését.

Fotó: MTI/Soós Lajos