Potom áron vásárolhat ingatlant a hazai üdülőparadicsomban, aki időben lép: pár év múlva brutálisan megtérülhet

A Velencei-tó drámaian alacsony vízállása miatt szinte teljesen leállt a helyi ingatlanpiac, a kereslet visszaesett, az eladók pedig rendkívül nehezen találnak vevőt az ingatlanokra. A válsághelyzet ugyanakkor kiváló lehetőséget teremthet azoknak a vásárlóknak és befektetőknek, akik bíznak a vízszint jövőbeli rendeződésében, és a jelenlegi piaci megtorpanást kihasználva próbálnak kedvező áron ingatlanhoz jutni.

A nyári hőségben lehangoló látvány fogadja a tópartra érkezőket, ugyanis a meder sok helyen kiszáradt és iszapos, a víz eléréséhez sokat kell gyalogolni, a strandok pedig konganak az ürességtől. Ez a környezeti probléma a helyi ingatlanpiacra is rányomta a bélyegét. Kernusz Viktória ingatlanközvetítő a Blikk érdeklődésére elmondta: a fagyos hangulat miatt az adásvételek jelentősen lelassultak, egy nagyobb velencei családi házat például csak komoly kompromisszumok árán, egy év alatt sikerült értékesíteni.

Az ingatlanfejlesztők is megérzik a megtorpanást, hiszen egy épülő, negyvenlakásos társasház lakásai iránt egyelőre senki sem érdeklődik, miközben a helyiek is egyre több félbehagyott építkezést látnak a környéken.

A tóhoz nosztalgiából érkező látogatók, megdöbbentek a szárazzá vált meder láttán. Mégis: sokak szerint befektetőként érdemes lehet most, a nyomott árak idején lépni, vagy kivárni a piac további árcsökkenését.

A kereslet megcsappanása ellenére a tulajdonosok egyelőre nem kezdték el tömegesen kiárusítani az ingatlanjaikat. Ennek fő oka a kedvező elhelyezkedés, hiszen a Velencei-tó térsége lényegében Budapest és Székesfehérvár elővárosává vált.

Míg a fővárosban másfél millió, Fehérváron pedig egymillió forint körül alakulnak az átlagos négyzetméterárak, addig Agárd és Gárdony térségében körülbelül 900 ezer forinttal lehet kalkulálni, ami gátat szab a drasztikus árzuhanásnak.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a piacot jelenleg a remény tartja életben, a vásárlók és a tulajdonosok ugyanis bíznak a vízpótlásban, valamint abban, hogy az állam megmenti a tavat.

Ugyanakkor az, aki most rendelkezik készpénzzel és kellő türelemmel, a jelenlegi holtpontot kihasználva komoly alkupozícióba kerülhet. Ha pedig a víz ismét megtölti a medret, a most megvásárolt ingatlanok értéke a jövőben jelentősen megugorhat.