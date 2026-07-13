Komoly változás az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásnál: ezt rengeteg jogosult szülőnek el kell intéznie

A családok többféle beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek 2026-ban, köztük a Tisza-kormány új, 100 ezer forintos, rászorultsági alapú juttatását. A Szociális Minisztérium friss tájékoztatása szerint fontos adminisztrációs szabály, hogy az egyedülálló szülők nem a Magyar Államkincstárnál jelenthetik be a státuszukat, erre ugyanis kizárólag az Ügyfélkapun vagy a kormányablakokban van lehetőség.

A beiskolázási támogatás a gyakorlatban nem egyetlen, egységes összeget takar. Az új állami segítség mellett a helyi önkormányzati hozzájárulások, az egészségpénztári elszámolások és a munkáltatói juttatások is idetartoznak. Mivel ezek mindegyike eltérő szabályozás alá esik, a jogosultsági feltételek és az igénylés menete attól függ, hogy a család melyik lehetőséggel élne.

A 2026-os tanévkezdéstől bevezetendő új állami támogatás gyermekenként 100 ezer forintos segítséget jelenthet. Fontos feltétel azonban, hogy ez a juttatás nem jár automatikusan minden iskolás gyermek után, a folyósítást ugyanis meghatározott rászorultsági kritériumokhoz kötik.

A támogatás igénylési folyamatát a mai napon a Szociális Minisztérium pontosította.

Kiemelték, hogy a gyermeküket egyedül nevelők a korábbi tájékoztatással szemben nem intézhetik a státuszuk bejelentését személyesen a Magyar Államkincstárnál. Ezt az adminisztratív lépést kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen, az ország bármelyik kormányablakában lehet elintézni.