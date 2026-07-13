2026. július 13. hétfő Jenő
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
School kids running in schoolyard
Oktatás

Komoly változás az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásnál: ezt rengeteg jogosult szülőnek el kell intéznie

Pénzcentrum
2026. július 13. 12:31

A családok többféle beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek 2026-ban, köztük a Tisza-kormány új, 100 ezer forintos, rászorultsági alapú juttatását. A Szociális Minisztérium friss tájékoztatása szerint fontos adminisztrációs szabály, hogy az egyedülálló szülők nem a Magyar Államkincstárnál jelenthetik be a státuszukat, erre ugyanis kizárólag az Ügyfélkapun vagy a kormányablakokban van lehetőség.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A beiskolázási támogatás a gyakorlatban nem egyetlen, egységes összeget takar. Az új állami segítség mellett a helyi önkormányzati hozzájárulások, az egészségpénztári elszámolások és a munkáltatói juttatások is idetartoznak. Mivel ezek mindegyike eltérő szabályozás alá esik, a jogosultsági feltételek és az igénylés menete attól függ, hogy a család melyik lehetőséggel élne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2026-os tanévkezdéstől bevezetendő új állami támogatás gyermekenként 100 ezer forintos segítséget jelenthet. Fontos feltétel azonban, hogy ez a juttatás nem jár automatikusan minden iskolás gyermek után, a folyósítást ugyanis meghatározott rászorultsági kritériumokhoz kötik.

A támogatás igénylési folyamatát a mai napon a Szociális Minisztérium pontosította.

Kiemelték, hogy a gyermeküket egyedül nevelők a korábbi tájékoztatással szemben nem intézhetik a státuszuk bejelentését személyesen a Magyar Államkincstárnál. Ezt az adminisztratív lépést kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen, az ország bármelyik kormányablakában lehet elintézni.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #támogatás #kormányablak #adminisztráció #ügyfélkapu #egészségpénztár #iskolakezdés #állami támogatás #magyar államkincstár #családtámogatás #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:31
12:15
12:04
11:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 13.
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
2026. július 12.
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
2026. július 12.
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint
2
3 hónapja
Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
3
2 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
4
3 hete
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
5
1 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 10:03
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 08:30
Hónapok vannak hátra, mielőtt beüt az újabb fájdalmas válság: ha kifut ez az EU-s támogatás, elkerülhetetlen lesz a megszorítás?
Agrárszektor  |  2026. július 13. 11:32
Ömlik ez a magyar növény külföldre: ki nem találnád, hova megy a java