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Komoly változás az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásnál: ezt rengeteg jogosult szülőnek el kell intéznie
A családok többféle beiskolázási támogatást is igénybe vehetnek 2026-ban, köztük a Tisza-kormány új, 100 ezer forintos, rászorultsági alapú juttatását. A Szociális Minisztérium friss tájékoztatása szerint fontos adminisztrációs szabály, hogy az egyedülálló szülők nem a Magyar Államkincstárnál jelenthetik be a státuszukat, erre ugyanis kizárólag az Ügyfélkapun vagy a kormányablakokban van lehetőség.
A beiskolázási támogatás a gyakorlatban nem egyetlen, egységes összeget takar. Az új állami segítség mellett a helyi önkormányzati hozzájárulások, az egészségpénztári elszámolások és a munkáltatói juttatások is idetartoznak. Mivel ezek mindegyike eltérő szabályozás alá esik, a jogosultsági feltételek és az igénylés menete attól függ, hogy a család melyik lehetőséggel élne.
A 2026-os tanévkezdéstől bevezetendő új állami támogatás gyermekenként 100 ezer forintos segítséget jelenthet. Fontos feltétel azonban, hogy ez a juttatás nem jár automatikusan minden iskolás gyermek után, a folyósítást ugyanis meghatározott rászorultsági kritériumokhoz kötik.
A támogatás igénylési folyamatát a mai napon a Szociális Minisztérium pontosította.
Kiemelték, hogy a gyermeküket egyedül nevelők a korábbi tájékoztatással szemben nem intézhetik a státuszuk bejelentését személyesen a Magyar Államkincstárnál. Ezt az adminisztratív lépést kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen, az ország bármelyik kormányablakában lehet elintézni.
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