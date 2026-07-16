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Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
Barcelona 2026-ban már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás: a City Costs Barometer szerint a katalán város Európa egyik legdrágább úti célja lett, ahol egy átlagos hétvége több mint 300 ezer forintba kerül. A mediterrán hangulat, a tengerpart és Gaudí városa továbbra is vonzza a turistákat, de a vendéglátás, a közlekedés és a szállások ára olyan mértékben emelkedett, hogy Barcelona ma már a kontinens prémium kategóriájába tartozik.
Barcelona 2026-ban is Európa egyik legnépszerűbb városa, de a friss adatok alapján a katalán főváros már a kontinens legdrágább úti céljai közé került. A Post Office City Costs Barometer idei felmérése szerint Barcelonában egy átlagos városlátogatás ára 641 font, vagyis nagyjából 300 ezer forint, ami a vizsgált ötven város közül a legmagasabbak között van. A mediterrán hangulat, a Gaudí‑épületek, a tengerpart és a pezsgő éjszakai élet továbbra is vonzza a turistákat, de a mindennapi költségek szinte minden kategóriában emelkedtek, és a 355 forintos euró mellett a magyar utazók számára különösen érezhető a drágulás.
A katalán fővárosban egy egyszerű kávé 1,90 fontnak felel meg, ami átszámítva 850 forint körüli ár. A helyi sör 2,84 font, vagyis nagyjából 1270 forint, egy üdítő 2,77 font, azaz több mint 1200 forint. A bor sem olcsó, egy pohár ház bor 3,53 font, ami 1580 forint körüli összeg. A vendéglátás továbbra is az egyik legköltségesebb tétel: egy kétfős, háromfogásos vacsora 66,62 fontba kerül, ami több mint 30 ezer forint. A városban közlekedni sem olcsó, a repülőtéri transzfer ára 11,69 font, a 48 órás közlekedési kártya pedig 16,44 font, ami nagyjából 7300 forint. A legnagyobb tétel a szállás: két éjszaka egy háromcsillagos hotelben 457 font, vagyis több mint 200 ezer forint.
A kulturális programok ára is magas. A város legnépszerűbb örökségi helyszíne 10 ezer forintba kerül, a múzeumok és galériák belépői pedig 10 és 15 font között mozognak, azaz 4-6 ezer forint. A városnéző busz 13 ezer forint, ami szintén a drágább kategóriába tartozik. A teljes barcelonai hétvége így 641 fontból jön ki, 270 ezer forint, ami a felmérés szerint a negyedik legmagasabb összeg Európában.
A City Costs Barometer 2026 adatai alapján jól látszik, hogy Európában óriási különbségek vannak a városlátogatások költségei között. A legolcsóbb úti cél idén Sarajevo, ahol egy kétfős hétvége 248 fontból, 105 ezer forintból kijön, vagyis nagyjából harmadannyiba kerül, mint Barcelona. A rangsor elején olyan városok szerepelnek, mint Bukarest, Tirana vagy Belgrád, ahol a vendéglátás és a szállás is jóval olcsóbb. A középmezőnyben található Riga, Vilnius, Tallinn és több lengyel város, ahol a költségek még kezelhetők, és a szállások ára sem szállt el.
A lista másik végén viszont olyan városok állnak, mint Oslo, Koppenhága, Edinburgh vagy Genf, ahol a teljes hétvége ára 650 és 730 font között mozog. A legdrágább város 2026-ban Oslo lett, ahol egy városlátogatás 733,99 fontba kerül. Barcelona így a legdrágább európai úti célok élmezőnyébe került, és a mediterrán város már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás is.
A felmérésből az is látszik, hogy a szállásárak mindenhol jelentősen emelkedtek, és a vendéglátás is drágult. A turisták számára egyre fontosabb az előre tervezés, a tudatos költségvetés és az, hogy a városok közötti árkülönbségeket figyelembe vegyék. Barcelona továbbra is az egyik legizgalmasabb európai úti cél, de 2026-ban már egyértelműen a prémium kategóriába került.
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Barcelona küzd a turistákkal
Barcelona 2026 nyarán ismét a nemzetközi hírek élére került, miután a városvezetés újabb lépéseket jelentett be a turizmus visszafogására. A katalán főváros évek óta küzd a túlterheltséggel, és a nyári szezonban már napi 200 ezer látogató érkezik a városba, ami a helyiek szerint élhetetlenné teszi a belvárost. A városvezetés ezért júniustól megemelte a turisztikai adót, amely most már 6,25 euró éjszakánként, és ezzel Barcelona lett Európa egyik legmagasabb adókulcsú városa a rövid távú szállásoknál.
A döntést azzal indokolták, hogy a város infrastruktúrája nem bírja a terhelést, a tömegközlekedés túlzsúfolt, a szemétszállítás költségei pedig rekordmagasak. A lakhatási válság is súlyosbodott: a rövid távú lakáskiadások miatt a belvárosi bérleti díjak 2026-ra történelmi csúcsra emelkedtek, és a városvezetés bejelentette, hogy 2028-tól teljesen megszünteti az Airbnb‑típusú lakáskiadást. A döntés óriási vitát váltott ki, de a helyiek többsége támogatja, mert szerintük a turizmus kiszorította a lakosságot a saját városából.
A nyári szezonban több tüntetés is volt a La Rambla és a Barceloneta környékén, ahol a helyiek azt követelték, hogy a város korlátozza a turistabuszok számát és a tengerparti bulinegyed éjszakai nyitvatartását. A városvezetés erre reagálva bejelentette, hogy 2026 augusztusától korlátozzák a csoportos városnézéseket a legzsúfoltabb utcákban, és új szabályokat vezetnek be a strandokon is, ahol a túlzsúfoltság miatt már biztonsági problémák is felmerültek.
A gazdasági helyzet ugyanakkor kettős: Barcelona turizmusból származó bevételei rekordot döntöttek, de a város költségvetése egyre nagyobb összegeket fordít a közterületek fenntartására, a közlekedés fejlesztésére és a lakhatási válság kezelésére. A városvezetés szerint a turizmus továbbra is kulcsfontosságú, de a jelenlegi formájában fenntarthatatlan, ezért 2026 a „fordulat éve” lehet, amikor Barcelona megpróbálja visszaszerezni az élhetőségét.
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