2026. július 16. csütörtök Valter
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án.
Gazdaság

Magyar Péter bejelentette: gigászi vasútfejlesztés indul, HÉV-eket és vonatokat is vesznek, az EU is beszáll

Pénzcentrum
2026. július 16. 16:16

Szerdán ismét kormányülést tartottak, többek között a Szent István Vidékfejlesztési Programról és a Baross Gábor Programról, "a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról" is határoztak. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kormány döntött az azbesztügyben az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kivizsgálása után. A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, Szombathelyen az Oladi-platón elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását. A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével pedig még tárgyalni fog a kabinet. A sajtótájékoztató második felében Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit azbesztügyben, de itt is „a szennyező fizet” elve fog érvényesülni. Ahogy elmondta, egyértelmű bizonyítékaik vannak, hogy az osztrák fél felel a hibáért, ezekről tájékoztatni fogják őket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormány döntése nyomán átalakul a szakképzési rendszer is. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Azonban az utóbbi hónapokban úgy látták, hogy egy kevésbé hierarchikus döntléshozatali rendszerre lenne szükség, melyben a kommunikáció is hatékonyabb. A kormány így egy új törvényjavaslatot nyújt majd be, amely alapján megszűnik a kettős vezetés, egy integrált rendszer jön létre 2027 január elsejével, melyben főigazatók vezetik majd a szakképző központokat. A kancellárok és főigazgatók megbizatása december 31-én szűnik meg, az új főigazgatói pozíciókra pedig szeptember végéig kiírják majd a pályázatokat - ezeken a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. 

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium előterjesztésére a segítőkutyák belterületen, közterületen is póráz nélkül vezethetőek lesznek, mert különleges bánásmódot érdemelnek.

Szondi Vanda kormányszóvivő arról is tájékoztatott, hogy mostantól a fogyasztókat részletesen tájékoztatni kell majd a termékek tartósságáról, javíthatóságáról, és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Ezek az információk egy QR-kódon keresztül kell, hogy elérhetőek legyenek. A javításhoz való jog uniós irányelvét - melyet március 27-ig már meg kellett volna tenni, azonban elmaradt, így kötelezettségszegési eljárás alá vonták az országot - is átülteti a magyar gyakorlatba a kormány.

Végül arról is beszámoltak, hogy megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. A kormányszóvivő elmondta, hogy hazánkba nagyon sok nemzetközi film készül, részben a jelentős adókedvezmény miatt, ez pedig több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. 2026 első felében a Nemzeti Filmiroda korlátozottan fogadhatott be új kérelmeket a filmipari támogatásra, ez a korlátozás azonban megszűnt június elsejétől, ismét lehet jelentkezni. 

A műholdfejlesztésbe is beszáll Magyarország

Tanács Zoltán technológiai és tudományos miniszter először arról számolt be, hogy jelentős összegeket fektet majd be az Európai Unió a mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésébe. Magyarország is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, a lengyel konzorciumban. Az AI Gigafactory programba hazánk 500 millió eurót fektet majd be egy nagyon kedvező hitelkonstrukcióval. A miniszter szerint ez lehetőséget ad arra, hogy Magyarország is beszálljon a szuperszámítógépek építésébe, illetve hozzá tudnak majd férni a kormányzati és akadémiai szereplők a kapacitásokhoz. 

A miniszter beszélt arról is, hogy Magyarország csatlakozik majd az IRIS2 uniós programhoz is, amelynek a célja egy olyan műhold infrastruktúra kialakítása, amellyel biztosítható a kontinens technológiai szuverenitása. Tanács Zoltán a technológiát Európa Starlinkjének nevezte, hangsúlyozva, hogy a műholdfejlesztéssel kevésbé lenne kitéve Elon Musknak a világ. A programhoz történő csatlakozással rengeteg forráshoz hozzáférhetünk majd, és hangsúlyozta, hogy hazánk kíváló kiberbiztonsági szakemberei is sokat tudnak tenni majd a fejlesztés sikeréért. Első körben közel 300 műholdat szeretnének fejleszteni, amiből 17 dedikáltan magyar felhasználású lenne, amiket 2030-ban helyeznének üzembe.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium felülvizsgálta az előző kormány által indított, kis- és középvállalkozásoknak szóló weboldalfejlesztési programot is, amelynek célja az volt, hogy minden hazai vállalkozás rendelkezzen saját honlappal. Tanács Zoltán miniszter elmondta: a tárca vállalkozásokkal is egyeztetett annak felmérésére, hogy a program mennyire érte el a célját. Mint fogalmazott, a kezdeményezés alapvetően jó irányba mutatott, hiszen a hazai cégek digitalizáltsága továbbra is alacsony, ugyanakkor a megvalósítás során több probléma is felmerült. A programhoz kapcsolódó, szeptember 30-ig benyújtott elszámolásokat még kifizetik, a minisztérium azonban már egy új, a jelenleginél hatékonyabb támogatási konstrukció kidolgozásán dolgozik.

A vidékfejlesztés, a vasútfejlesztés és a közbiztonság is kiemelt téma

Magyar Péter miniszterelnök először arról számolt be, hogy a kormány tárgyalt a Szent István Vidékfejlesztési Programról. Ennek keretében átfogó egyeztetést kezdeményeznek a településekkel, amibe bevonják a lakosságot is. Ezzel szeretnék garantálni, hogy valóban hasznos fejlesztések valósuljanak meg a program keretében és javuljon a települések megtartó ereje. Hozzátette, hogy első körben 10-10 településen indítanak kísérleti programokat.

Bár a Baross Gábor Programról, "a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról" hétfőn hosszabb tájékoztatót tartanak majd Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, pár információt már most megosztott a miniszterelnök a várható fejlesztésekről. Az uniós támogatások feloldása után rengeteget fejlődik majd a magyar közösségi közlekedés, a következő években beindulnak a vasúti beszerzések. Többek között új HÉV-kocsikat és vonatszerelvényeket vesznek, de az elővárosi vonalakat is fejlesztik majd és új tram-train vonalakat is terveznek. Emellett pályarekonstrukció, villamosítás, gördülőállomány-beszerzés is várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a kormány elindított egy társadalmi konzultációt a közlekedésbiztonságról, amely már megtalálható a kormány honlapján. A cél a halálos balesetek számának csökkentése. Többek között a felelőtlen rolleres közlekedés, gyorshajtás és az utcai autóversenyzés témáiban várják a válaszokat. A témáról korábban itt írtunk:

Rendkívüli! Módosítják a KRESZ-t, változik a gyorshajtás, a rollerek szabályozása - itt van Vitézy Dávid bejelentése
EZ IS ÉRDEKELHET
Rendkívüli! Módosítják a KRESZ-t, változik a gyorshajtás, a rollerek szabályozása - itt van Vitézy Dávid bejelentése
Konzultációt indít a miniszter a KRESZ változásairól, a rollerekről és számos más közlekedési kérdésekről is.

Magyar Péter szerint Budapest közbiztonsága több városrészben – például Rákosrendezőn és egyes belső kerületekben – érezhetően romlott, ezért a kormány rövid, közép- és hosszú távú intézkedéseket tervez a helyzet javítására.  A miniszterelnök azt mondta, hogy a közterületi rendfenntartást végző rendőri állomány jelentős létszámhiánnyal működik: országosan a közrendvédelmi szolgálati ágazatban 20,2 százalékos, a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál pedig 38,3 százalékos hiányt örökölt a Tisza-kormány.

Hosszabb távon a rendőrök munkakörülményeinek javításával és a túlterheltség csökkentésével kívánják megerősíteni a közbiztonságot. Rövid távon azonban a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával növelik a közterületi jelenlétet az érintett városrészekben. Sajtókérdésre a miniszterelnök elárulta, hogy 960 visszaszerelési kérelem érkezett eddig a rendvédelmi szerveknél, 30-an pedig újra munkába is álltak. Folyamatban van még 700 jelentkezés elbírálása. Emellett egy új foglalkoztatási forma, az úgynevezett közösségi rendőrök kidolgozása is elindult és új képzési és teljesítményértékelési rendszer lesz majd a szerveknél.

A közbiztonsággal kapcsolatosan a minap mi is beszámoltunk arról, hogy élesen bírálja a fővárost, az államot és a rendőrséget a XIII. kerület polgármestere a Rákosrendező környékén kialakult közbiztonsági állapotok miatt. Tóth József nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz, amelyben kijelentette: a Tatai utcai egykori MÁV-házaknál kialakult helyzet már a környéken élők biztonságát veszélyezteti. 

Önök egy újabb Hős utcát hoztak létre! - nekiment Karácsonyéknak a XIII. kerület polgármestere Rákosrendező miatt
EZ IS ÉRDEKELHET
Önök egy újabb Hős utcát hoztak létre! - nekiment Karácsonyéknak a XIII. kerület polgármestere Rákosrendező miatt
Tóth József szerint új „Hős utca” alakult ki a XIII. kerületben: a polgármester intézkedést követel Rákosrendező miatt

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kórházi klímákra több mint 3 milliárd forrást allokált a kormány. Eddig 11 helyszínen befejeződtek már a munkálatok, 11 helyszínen folyamatban van, 8 helyszínen műszaki tartalom bővülése miatt zajlanak még a munkálatok, 25 új helyszínt és rendszert pedig be kellett emelni a projektbe. 

Sajtókérdésre válaszolva Magyar Péter a benzinárak alakulásáról azt mondta, hogy egyelőre nincs szükség beavatkozásra. Ugyanakkor jelezte: ha az üzemanyagárak jelentősen emelkednének, és ez számottevő többletterhet jelentene a lakosság vagy a vállalkozások számára, akkor a kormány kész közbelépni. Mint fogalmazott, ilyen esetben Kapitány István miniszter megteszi a szükséges intézkedéseket.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#hév #kormány #vonat #vasút #fejlesztés #európai unió #gazdaság #mesterséges intelligencia #vitézy dávid #űrkutatás #magyar péter

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
58 perce
Köszönjük Miniszterelnök úr hogy a magyar érdekeket képviseli az orosz-kínai helyett! Orbánék már ordítják is Putyin kottájából hogy Magyar Péter a sátán :)
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:13
17:01
16:45
16:31
16:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 16. 16:50
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. július 16. 15:45
6 milliárd forintot fizet az MTVA, hogy nála maradjanak a magyar focimeccsek
Az MTVA 6 milliárd forintot fizet az MLSZ-nek a 2026-2027-es idény magyar futballközvetítési jogaiér...
Bankmonitor  |  2026. július 16. 15:06
Hiába drágultak tovább a lakások, öt nagyvárosban mégis könnyebb lett a vásárlás
A lakások 2026-ban sem lettek olcsóbbak, az országos nettó átlagkereset azonban olyan ütemben emelke...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 16. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gy...
Holdblog  |  2026. július 14. 17:03
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árn...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 16.
Ingyen nő a kert végében, mégis pénzt ér: kihalófélben lévő mesterség egyik utolsó őrzője mutatja meg a titkot
2026. július 16.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2026. július 16.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
2
2 hete
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
3
2 hete
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
4
2 hete
Ennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban: klíma ára, minden költsége a hőkupola árnyékában
5
1 napja
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előzetes fedezetigazolás
Az előzetes fedezetigazolással oldható meg, hogy a vásárolt vagy a forgalomba helyezett gépjármű üzembentartója már akkor is rendelkezzék biztosítással, amikor a szerződést még nem kötötte meg. (Ezt azonban 15 napon belül pótolni kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 16:01
Ingyen nő a kert végében, mégis pénzt ér: kihalófélben lévő mesterség egyik utolsó őrzője mutatja meg a titkot
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 15:07
Riadót fújt a hatóság egy ételízesítő miatt: nehogy megedd, ha van otthon!
Agrárszektor  |  2026. július 16. 16:27
Így tarthatod távol a darazsakat a kertedtől: ezek a trükkök tuti működnek