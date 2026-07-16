Magyar Péter bejelentette: gigászi vasútfejlesztés indul, HÉV-eket és vonatokat is vesznek, az EU is beszáll

Szerdán ismét kormányülést tartottak, többek között a Szent István Vidékfejlesztési Programról és a Baross Gábor Programról, "a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról" is határoztak.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kormány döntött az azbesztügyben az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kivizsgálása után. A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, Szombathelyen az Oladi-platón elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását. A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével pedig még tárgyalni fog a kabinet. A sajtótájékoztató második felében Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit azbesztügyben, de itt is „a szennyező fizet” elve fog érvényesülni. Ahogy elmondta, egyértelmű bizonyítékaik vannak, hogy az osztrák fél felel a hibáért, ezekről tájékoztatni fogják őket.

A kormány döntése nyomán átalakul a szakképzési rendszer is. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Azonban az utóbbi hónapokban úgy látták, hogy egy kevésbé hierarchikus döntléshozatali rendszerre lenne szükség, melyben a kommunikáció is hatékonyabb. A kormány így egy új törvényjavaslatot nyújt majd be, amely alapján megszűnik a kettős vezetés, egy integrált rendszer jön létre 2027 január elsejével, melyben főigazatók vezetik majd a szakképző központokat. A kancellárok és főigazgatók megbizatása december 31-én szűnik meg, az új főigazgatói pozíciókra pedig szeptember végéig kiírják majd a pályázatokat - ezeken a jelenlegi vezetők is pályázhatnak.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium előterjesztésére a segítőkutyák belterületen, közterületen is póráz nélkül vezethetőek lesznek, mert különleges bánásmódot érdemelnek.

Szondi Vanda kormányszóvivő arról is tájékoztatott, hogy mostantól a fogyasztókat részletesen tájékoztatni kell majd a termékek tartósságáról, javíthatóságáról, és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Ezek az információk egy QR-kódon keresztül kell, hogy elérhetőek legyenek. A javításhoz való jog uniós irányelvét - melyet március 27-ig már meg kellett volna tenni, azonban elmaradt, így kötelezettségszegési eljárás alá vonták az országot - is átülteti a magyar gyakorlatba a kormány.

Végül arról is beszámoltak, hogy megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. A kormányszóvivő elmondta, hogy hazánkba nagyon sok nemzetközi film készül, részben a jelentős adókedvezmény miatt, ez pedig több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. 2026 első felében a Nemzeti Filmiroda korlátozottan fogadhatott be új kérelmeket a filmipari támogatásra, ez a korlátozás azonban megszűnt június elsejétől, ismét lehet jelentkezni.

A műholdfejlesztésbe is beszáll Magyarország

Tanács Zoltán technológiai és tudományos miniszter először arról számolt be, hogy jelentős összegeket fektet majd be az Európai Unió a mesterséges intelligencia infrastruktúra fejlesztésébe. Magyarország is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, a lengyel konzorciumban. Az AI Gigafactory programba hazánk 500 millió eurót fektet majd be egy nagyon kedvező hitelkonstrukcióval. A miniszter szerint ez lehetőséget ad arra, hogy Magyarország is beszálljon a szuperszámítógépek építésébe, illetve hozzá tudnak majd férni a kormányzati és akadémiai szereplők a kapacitásokhoz.

A miniszter beszélt arról is, hogy Magyarország csatlakozik majd az IRIS2 uniós programhoz is, amelynek a célja egy olyan műhold infrastruktúra kialakítása, amellyel biztosítható a kontinens technológiai szuverenitása. Tanács Zoltán a technológiát Európa Starlinkjének nevezte, hangsúlyozva, hogy a műholdfejlesztéssel kevésbé lenne kitéve Elon Musknak a világ. A programhoz történő csatlakozással rengeteg forráshoz hozzáférhetünk majd, és hangsúlyozta, hogy hazánk kíváló kiberbiztonsági szakemberei is sokat tudnak tenni majd a fejlesztés sikeréért. Első körben közel 300 műholdat szeretnének fejleszteni, amiből 17 dedikáltan magyar felhasználású lenne, amiket 2030-ban helyeznének üzembe.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium felülvizsgálta az előző kormány által indított, kis- és középvállalkozásoknak szóló weboldalfejlesztési programot is, amelynek célja az volt, hogy minden hazai vállalkozás rendelkezzen saját honlappal. Tanács Zoltán miniszter elmondta: a tárca vállalkozásokkal is egyeztetett annak felmérésére, hogy a program mennyire érte el a célját. Mint fogalmazott, a kezdeményezés alapvetően jó irányba mutatott, hiszen a hazai cégek digitalizáltsága továbbra is alacsony, ugyanakkor a megvalósítás során több probléma is felmerült. A programhoz kapcsolódó, szeptember 30-ig benyújtott elszámolásokat még kifizetik, a minisztérium azonban már egy új, a jelenleginél hatékonyabb támogatási konstrukció kidolgozásán dolgozik.

A vidékfejlesztés, a vasútfejlesztés és a közbiztonság is kiemelt téma

Magyar Péter miniszterelnök először arról számolt be, hogy a kormány tárgyalt a Szent István Vidékfejlesztési Programról. Ennek keretében átfogó egyeztetést kezdeményeznek a településekkel, amibe bevonják a lakosságot is. Ezzel szeretnék garantálni, hogy valóban hasznos fejlesztések valósuljanak meg a program keretében és javuljon a települések megtartó ereje. Hozzátette, hogy első körben 10-10 településen indítanak kísérleti programokat.

Bár a Baross Gábor Programról, "a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról" hétfőn hosszabb tájékoztatót tartanak majd Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, pár információt már most megosztott a miniszterelnök a várható fejlesztésekről. Az uniós támogatások feloldása után rengeteget fejlődik majd a magyar közösségi közlekedés, a következő években beindulnak a vasúti beszerzések. Többek között új HÉV-kocsikat és vonatszerelvényeket vesznek, de az elővárosi vonalakat is fejlesztik majd és új tram-train vonalakat is terveznek. Emellett pályarekonstrukció, villamosítás, gördülőállomány-beszerzés is várható.

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Magyar Péter arról is beszélt, hogy a kormány elindított egy társadalmi konzultációt a közlekedésbiztonságról, amely már megtalálható a kormány honlapján. A cél a halálos balesetek számának csökkentése. Többek között a felelőtlen rolleres közlekedés, gyorshajtás és az utcai autóversenyzés témáiban várják a válaszokat. A témáról korábban itt írtunk:

Magyar Péter szerint Budapest közbiztonsága több városrészben – például Rákosrendezőn és egyes belső kerületekben – érezhetően romlott, ezért a kormány rövid, közép- és hosszú távú intézkedéseket tervez a helyzet javítására. A miniszterelnök azt mondta, hogy a közterületi rendfenntartást végző rendőri állomány jelentős létszámhiánnyal működik: országosan a közrendvédelmi szolgálati ágazatban 20,2 százalékos, a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál pedig 38,3 százalékos hiányt örökölt a Tisza-kormány.

Hosszabb távon a rendőrök munkakörülményeinek javításával és a túlterheltség csökkentésével kívánják megerősíteni a közbiztonságot. Rövid távon azonban a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával növelik a közterületi jelenlétet az érintett városrészekben. Sajtókérdésre a miniszterelnök elárulta, hogy 960 visszaszerelési kérelem érkezett eddig a rendvédelmi szerveknél, 30-an pedig újra munkába is álltak. Folyamatban van még 700 jelentkezés elbírálása. Emellett egy új foglalkoztatási forma, az úgynevezett közösségi rendőrök kidolgozása is elindult és új képzési és teljesítményértékelési rendszer lesz majd a szerveknél.

A közbiztonsággal kapcsolatosan a minap mi is beszámoltunk arról, hogy élesen bírálja a fővárost, az államot és a rendőrséget a XIII. kerület polgármestere a Rákosrendező környékén kialakult közbiztonsági állapotok miatt. Tóth József nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz, amelyben kijelentette: a Tatai utcai egykori MÁV-házaknál kialakult helyzet már a környéken élők biztonságát veszélyezteti.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kórházi klímákra több mint 3 milliárd forrást allokált a kormány. Eddig 11 helyszínen befejeződtek már a munkálatok, 11 helyszínen folyamatban van, 8 helyszínen műszaki tartalom bővülése miatt zajlanak még a munkálatok, 25 új helyszínt és rendszert pedig be kellett emelni a projektbe.

Sajtókérdésre válaszolva Magyar Péter a benzinárak alakulásáról azt mondta, hogy egyelőre nincs szükség beavatkozásra. Ugyanakkor jelezte: ha az üzemanyagárak jelentősen emelkednének, és ez számottevő többletterhet jelentene a lakosság vagy a vállalkozások számára, akkor a kormány kész közbelépni. Mint fogalmazott, ilyen esetben Kapitány István miniszter megteszi a szükséges intézkedéseket.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert