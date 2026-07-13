Veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi program: eredetileg Balásy Gyula becsődölt cége szervezte volna a rendezvényt

Bár a Tisza-kormány látványos programokkal, fényinstallációkkal és tűzijátékkal készül az augusztus 20-i állami ünnepre, a rendezvény lebonyolítása veszélybe került. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek (NRÜ) rohamtempóban kell új kivitelezőt találnia, miután a korábban megbízott, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport fizetésképtelenné vált, és nem tudta rendezni a tartozásait.

A HVG birtokába jutott közbeszerzési dokumentumokból kiderül, hogy az eredetileg nyertes Lounge Event Kft. kiesett a projektből. A Balásy-érdekeltségű vállalatcsoport pénzügyi helyzete ugyanis ellehetetlenült, a kifizetetlen alvállalkozók és beszállítók miatt pedig már maga a megvalósítás forgott kockán.

A kialakult helyzet miatt az NRÜ július 7-én egy rendkívül szoros, egyhetes határidővel új közbeszerzési eljárást írt ki. Mivel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaznak, a kiválasztás a nyilvánosság és a nyílt verseny kizárásával történik.

A 38 oldalas műszaki leírás szerint az ünnepségsorozat több helyszínen zajlik majd. A tervekben családi élményzónák, kulturális rendezvények, valamint könnyű- és elektronikus zenei programok is helyet kaptak. A rendezvény központi eleme egy 20-30 perces, a kultúrát és az összetartozást ünneplő látványshow lesz, amely Magyarország ezeréves történetét mutatja be a természeti kezdetektől egészen a közös jövőig.

A vizuális élmény részeként a Parlament épületére honfoglalás kori motívumokat, koronázási jelképeket és templombelsőket vetítenek, miközben a drón- és fénytechnika segítségével híres magyar festmények és szimbólumok elevenednek meg. Maga a tűzijáték tíz percig tart majd, amelyet egy kétperces görögtűz zár le, a látványosságok után pedig a Kossuth téren fellépő DJ-k szórakoztatják tovább a közönséget.