A kiújuló regionális feszültségek miatt a magyar nagykövetség Muscatban arra kéri az Ománban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy fokozottan figyeljék a helyi híreket.
Most közölték! Szalmonellás instant ételt hívnak vissza a boltokból: nehogy megedd, ha ilyet vettél
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ízesítéstől, kiszereléstől és lejárati időtől függetlenül senki ne fogyasszon ezekből az élelmiszerekből, hanem vigye vissza azokat a vásárlás helyére.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali hatállyal visszahívta az összes Reeva márkájú instant levest és tésztát, miután Magyarországon is megjelent a termékekhez köthető európai szalmonellajárvány.
A teljes körű hazai visszahívást az indokolja, hogy Magyarországon már regisztráltak egy olyan szalmonellás megbetegedést, amely egyértelműen a Reeva termékekhez köthető. Emellett a hazai boltokból származó termékminták laboratóriumi vizsgálata is kimutatta a baktérium jelenlétét, ami azt bizonyítja, hogy a szennyeződés nem csupán egyetlen szállítmányt érint.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai alapján jelenleg több országot érintő járvány zajlik. Tizennégy európai államban eddig 106 igazolt megbetegedést regisztráltak, és a betegek csaknem fele kórházi kezelésre szorult. Az érintettek jelentős része gyermek és fiatal felnőtt. Németországban és Litvániában a nemzetközi vizsgálatok során közvetlenül is kimutatták a járványt okozó Salmonella Stanley baktériumtörzset a Reeva termékekben.
A szalmonellafertőzés tünetei közé tartozik a hasmenés, a hasi görcs, a láz, valamint a hányinger és a hányás. A fertőzés különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, a várandós nőkre és a legyengült immunrendszerű emberekre, náluk ugyanis súlyos kiszáradás és egyéb szövődmények is felléphetnek. Ha valaki fogyasztott a tésztából és jelentkeznek nála a panaszok, forduljon orvoshoz – különösen, ha a tünetek egy-két napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. A veszélyeztetett csoportokba tartozók már a legelső tünetek jelentkezésekor kérjenek orvosi segítséget.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mivel az instant tészták szavatossági ideje hosszú, az érintett élelmiszerek még hónapokig ott lapulhatnak a háztartásokban, ami folyamatos veszélyt jelent. Az NKFH külön kiemelte, hogy a forró vizes leforrázás nem elegendő a baktériumok elpusztításához, mivel a felöntővíz hőmérséklete az elkészítés során gyorsan lecsökkenhet, így a kórokozók életben maradhatnak a tésztában.
A hatóság nyomatékosan figyelmezteti a fogyasztókat, hogy senki ne próbálja meg otthoni, alaposabb hőkezeléssel vagy főzéssel "megmenteni" az ételt, ez ugyanis nem garantálja a biztonságot. Az egyetlen biztonságos megoldás a termék megsemmisítése vagy visszavitele a boltba, ahol a forgalmazó köteles visszafizetni a vételárat.
Július végén, ötvennégy év után végleg bezárja kapuit Budapest egyik legikonikusabb fotós szaküzlete, a Wesselényi utcai Soós Fotó.
Kiberbűnözők szerezték meg a Lidl németországi, belgiumi és hollandiai webáruház-vásárlóinak bizonyos személyes adatait.
Rendőrkézen egy teljes banánmaffia: a nagybani piacon csaptak le rájuk, több milliárd forint adót csaltak el
A bűnszervezet vezetőjét a NAV speciális egysége, a Merkur Bevetési Egység fogta el.
Te is ittál belőle? Súlyos egészségügyi kockázat miatt hívják vissza ezt a teát Magyarországon, azonnal vidd vissza!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) már felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel.
Eladta a Dealz üzletágát a Pepco Group, ezzel lezárta a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacáról való kivonulását.
A termékeket már a Fogyasztóvédelmi Hatóság is vizsgálja, mert bezinszagot tapasztaltak a vásárlók.
A talajból közel egy évnyi csapadék hiányzik, ezért Magyarországon ma már gyakorlatilag csak öntözéssel lehet gazdaságosan burgonyát termeszteni.
Már le is szedte a sápot a NAV az első Temu-rendelésekből: a több mint 11 milliárdos összeg háromnegyedét küldik is az EU-nak
A 3 eurós átalányvámot július 1. óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: erre senki nem számított 2026-ban, mi lesz a következő hőhullámkor?
Egy friss felmérés megmutatja, mely országokban alapfelszerelés a klíma, és hol számít még mindig ritkaságnak.
Meglepő dologra derült fény a legolcsóbb webshopokról: rengeteg magyar dőlt be az áraknak, aztán jött a hidegzuhany
A Temu népszerűsége töretlen, de sokan panaszkodnak a minőségre, az új vámok pedig változást hozhatnak.
Friss arculatot kap az Alesto, a Lidl magvakból és aszalt gyümölcsökből álló márkája.
Valóságos méregbomba lapul rengeteg Temu, Shein, AliExpress küldeményben: igen súlyosan megbetegítheti magát, aki innen rendel
Az Európai Unióba naponta több mint 5,8 millió alacsony értékű csomag érkezik, az európaiak pedig évente mintegy 4,5 millió tonna "ultra fast fashion" ruhát vásárolnak.
A budapesti agglomeráció és kiemelten a főváros kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalat fejlesztési terveiben.
Tényleg a kivonuláson gondolkodik a Tesco? Átvilágítják a magyar üzletágat: minden egy irányba mutat
A vállalat jelenleg összesen 561 üzletet működtet a három érintett országban.
Te is vásároltál ilyen instant ételt a napokban? Meg ne edd, most közölték róla, komoly gond van vele!
A hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek haladéktalanul intézkedtek a termékek visszahívásáról.
A Kifli.hu rekordévet zárt: nőtt a rendelésszám, bővült a kiszállítás, új logisztikai központ is megnyílt.
Bejelentette Magyar Péter, jön a találkozó Zelenszkij ukrán elnökkel: erről fognak tárgyalni a közeljövőben
Magyar Péter egyértelművé tette a kabinet álláspontját, amely szerint a háborúban Oroszország a támadó fél, Ukrajna pedig az áldozat.
Most közölték: egy teljes napig elérhetetlenné válik a népszerű online piactér, a weboldal is elköltözik - mutatjuk a részleteket!
A felhasználóknak semmilyen teendőjük nincs a folyamattal kapcsolatban.