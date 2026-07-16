Most közölték! Szalmonellás instant ételt hívnak vissza a boltokból: nehogy megedd, ha ilyet vettél

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ízesítéstől, kiszereléstől és lejárati időtől függetlenül senki ne fogyasszon ezekből az élelmiszerekből, hanem vigye vissza azokat a vásárlás helyére.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali hatállyal visszahívta az összes Reeva márkájú instant levest és tésztát, miután Magyarországon is megjelent a termékekhez köthető európai szalmonellajárvány.

A teljes körű hazai visszahívást az indokolja, hogy Magyarországon már regisztráltak egy olyan szalmonellás megbetegedést, amely egyértelműen a Reeva termékekhez köthető. Emellett a hazai boltokból származó termékminták laboratóriumi vizsgálata is kimutatta a baktérium jelenlétét, ami azt bizonyítja, hogy a szennyeződés nem csupán egyetlen szállítmányt érint.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai alapján jelenleg több országot érintő járvány zajlik. Tizennégy európai államban eddig 106 igazolt megbetegedést regisztráltak, és a betegek csaknem fele kórházi kezelésre szorult. Az érintettek jelentős része gyermek és fiatal felnőtt. Németországban és Litvániában a nemzetközi vizsgálatok során közvetlenül is kimutatták a járványt okozó Salmonella Stanley baktériumtörzset a Reeva termékekben.

A szalmonellafertőzés tünetei közé tartozik a hasmenés, a hasi görcs, a láz, valamint a hányinger és a hányás. A fertőzés különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, a várandós nőkre és a legyengült immunrendszerű emberekre, náluk ugyanis súlyos kiszáradás és egyéb szövődmények is felléphetnek. Ha valaki fogyasztott a tésztából és jelentkeznek nála a panaszok, forduljon orvoshoz – különösen, ha a tünetek egy-két napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. A veszélyeztetett csoportokba tartozók már a legelső tünetek jelentkezésekor kérjenek orvosi segítséget.

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Mivel az instant tészták szavatossági ideje hosszú, az érintett élelmiszerek még hónapokig ott lapulhatnak a háztartásokban, ami folyamatos veszélyt jelent. Az NKFH külön kiemelte, hogy a forró vizes leforrázás nem elegendő a baktériumok elpusztításához, mivel a felöntővíz hőmérséklete az elkészítés során gyorsan lecsökkenhet, így a kórokozók életben maradhatnak a tésztában.

A hatóság nyomatékosan figyelmezteti a fogyasztókat, hogy senki ne próbálja meg otthoni, alaposabb hőkezeléssel vagy főzéssel "megmenteni" az ételt, ez ugyanis nem garantálja a biztonságot. Az egyetlen biztonságos megoldás a termék megsemmisítése vagy visszavitele a boltba, ahol a forgalmazó köteles visszafizetni a vételárat.