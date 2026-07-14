Máris megvan az új miniszterelnök: elsöprő támogatást kapott, hamarosan hivatalba is lép

Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere a parlamenti frakciótól kapott elsöprő támogatásával olyan előnyre tett szert, amely matematikailag is kizárja, hogy rajta kívül bárki elindulhasson a lemondott Keir Starmer utódlásáért folyó versenyben.

Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz a brit Munkáspárt új vezetője és az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke - ez a Labur jelölőgyűlésén vált véglegessé hétfőn este.

A jelöltséghez a 403 tagú alsóházi képviselőcsoport legalább húsz százalékának, vagyis 81 képviselőnek az írásos támogatására volt szükség. Bár az ajánlási határidő szerdáig tartott, Burnham már hétfő estig 349 aláírást gyűjtött össze, így esélyt sem hagyott a lehetséges kihívóknak, hiszen a megmaradt képviselők száma már nem elegendő egy újabb jelölt állításához.

A kormányfőváltást az indította el, hogy Keir Starmer miniszterelnök június 22-én bejelentette lemondását. A politikus az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusi angliai, walesi és skóciai választásokon elszenvedett súlyos vereségek miatt rendkívül népszerűtlenné vált, ezért távozását saját pártjának számos képviselője, köztük a kabinet több magas rangú tagja is követelte.

Ahhoz, hogy Burnham átvehesse a miniszterelnöki tisztséget, be kellett kerülnie a londoni alsóházba, a brit alkotmányos szokásjog alapján ugyanis csak parlamenti képviselők lehetnek a kormány tagjai. Ennek érdekében az egyik manchesteri előváros munkáspárti képviselője visszaadta mandátumát, hogy átengedje helyét a politikusnak. Burnham a június 18-án megtartott időközi választást fölényes, 55 százalékos többséggel nyerte meg, amivel messze felülmúlta a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát.

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Az előírások szerint a jelöltnek a párthoz kötődő szakszervezetek és társadalmi szervezetek közül is meg kell szereznie legalább három támogatását, ám ez már csupán formalitás. Andy Burnham várhatóan július 20-án veszi át hivatalosan a pártvezetést, ezt követően pedig III. Károly király megbízza őt az új kormány megalakításával.