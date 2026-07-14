A kormány június elején hatályba lépett szigorítása, amely drasztikusan korlátozza a harmadik országbeli vendégmunkások alkalmazását, komoly zavart és tiltakozást váltott ki a hazai iparban.
Máris megvan az új miniszterelnök: elsöprő támogatást kapott, hamarosan hivatalba is lép
Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere a parlamenti frakciótól kapott elsöprő támogatásával olyan előnyre tett szert, amely matematikailag is kizárja, hogy rajta kívül bárki elindulhasson a lemondott Keir Starmer utódlásáért folyó versenyben.
Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz a brit Munkáspárt új vezetője és az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke - ez a Labur jelölőgyűlésén vált véglegessé hétfőn este.
A jelöltséghez a 403 tagú alsóházi képviselőcsoport legalább húsz százalékának, vagyis 81 képviselőnek az írásos támogatására volt szükség. Bár az ajánlási határidő szerdáig tartott, Burnham már hétfő estig 349 aláírást gyűjtött össze, így esélyt sem hagyott a lehetséges kihívóknak, hiszen a megmaradt képviselők száma már nem elegendő egy újabb jelölt állításához.
A kormányfőváltást az indította el, hogy Keir Starmer miniszterelnök június 22-én bejelentette lemondását. A politikus az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusi angliai, walesi és skóciai választásokon elszenvedett súlyos vereségek miatt rendkívül népszerűtlenné vált, ezért távozását saját pártjának számos képviselője, köztük a kabinet több magas rangú tagja is követelte.
Ahhoz, hogy Burnham átvehesse a miniszterelnöki tisztséget, be kellett kerülnie a londoni alsóházba, a brit alkotmányos szokásjog alapján ugyanis csak parlamenti képviselők lehetnek a kormány tagjai. Ennek érdekében az egyik manchesteri előváros munkáspárti képviselője visszaadta mandátumát, hogy átengedje helyét a politikusnak. Burnham a június 18-án megtartott időközi választást fölényes, 55 százalékos többséggel nyerte meg, amivel messze felülmúlta a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az előírások szerint a jelöltnek a párthoz kötődő szakszervezetek és társadalmi szervezetek közül is meg kell szereznie legalább három támogatását, ám ez már csupán formalitás. Andy Burnham várhatóan július 20-án veszi át hivatalosan a pártvezetést, ezt követően pedig III. Károly király megbízza őt az új kormány megalakításával.
A német politikai élet egyik legfontosabb kérdésévé vált, hogy meddig tartható fenn az a több évtizedes konszenzus, amely kizárja a szélsőjobboldalinak tartott AfD esélyét a...
Egy lap szerint az amerikai külügyminiszter döntő befolyást gyakorol Venezuela pénzügyeire és működésére.
Öt közel-keleti országot értek iráni rakéták, Teherán szerint azonban nem az érintett államokat vették célba.
Már Zelenszkij is ezt tanulmányozza: súlyos, ami kiderült az orosz határ melletti védelmi rendszerről
Bár Helsinki a felszínen békés képet mutat, a föld alatt egy hatalmas, csaknem egymillió ember befogadására alkalmas óvóhelyrendszer húzódik meg.
Kiderült, külföldi csúcstalálkozón akartak végezni Donald Trumppal: az utolsó pillanatban hiúsították meg a merényletet
Nyugati hírszerző szolgálatok információinak köszönhetően sikerült meghiúsítani egy Donald Trump amerikai elnök ellen tervezett merényletet
Hónapok vannak hátra, mielőtt beüt az újabb fájdalmas válság: ha kifut ez az EU-s támogatás, elkerülhetetlen lesz a megszorítás?
Az energiaárak újabb emelkedése stagflációs csapdába sodorhatja az euróövezetet.
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
A fenyegetés miatt biztonsági okokból felfüggesztették a forgalmat Moszkva legfontosabb légikikötőjében.
Elképesztő sztori: a ruháit is megtalálták a parton, azt hitték, elnyelte a Duna az eltűnt férfit - így lett mégis happy end a vége
A mentőcsapat az éjszaka folyamán szonár segítségével fésülte át a feltételezett vízbe lépés helyszínét és annak környezetét.
Döbbenetes, mire képesek Erling Haaland rajongói: már több mint 500 kisbabát neveztek el róla a vébé alatt
A "tételes" adatok szerint 468 csecsemő kapta a Haaland, további 91 pedig az Erling Haaland nevet.
Rejtélyes olajfolt jelent meg a vízben a Mol-csoport finomítója mellett: civilek szerint új szivárgásról lehet szó a horvát partoknál
A vállalat tájékoztatása szerint az időnként felbukkanó foltok a korábbról már ismert talajvízszennyezésből származnak.
Ismét kiadták a vörös riasztást: megérkezett az újabb hőséghullám, a tűzijáték is elmaradhat és fokozódik az erdőtüzek veszélye Franciországban
Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám az országban.
A támadások során lakóépületek és egy ipari létesítmény is megrongálódott.
Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint.
Túszdráma a szupermarketben: több mint 11 órán át tartott fogva egy pénztárost a támadó, mielőtt a rendőrök közbeléptek Berlinben
Az elkövető mintegy tizenegy óra húsz percen át tartotta fogva a bolt egyik női alkalmazottját.
Kegyetlen tájfun csapott le Ázsiára: 345 járatot töröltek a térségben, több mint 600 ezer embert szólítottak fel evakuálásra
A Bavi tájfun a Japán déli részén lévő Szakisima-szigeteket érte, és várhatóan vasárnap reggel ér a Kína keleti részén lévő, tízmilliós Vencsou városához.
Már 12 áldozatot szedett a pusztító erdőtűz Spanyolországban: továbbra is lángokban áll Nyugat-Európa
A Dél-Európát sújtó tartós, 40 Celsius-fok körüli hőség miatt idén nyáron erdőtüzek sorozata pusztított Franciaországban, Portugáliában és Spanyolországban.
Kiderült az ukrán légvédelem sötét titka: hiába Donald Trump nagy bejelentése, súlyos veszélyben van az ország
Becsléseik szerint legalább egy évre van szükség ahhoz, hogy a gyártás egyáltalán elinduljon, miközben Ukrajna már most súlyos rakétahiánnyal küzd.
Meghökkentő módszerrel jutnak fegyverekhez az ukrán katonák: egy új pontrendszer dönthet a beszerzésekről?
Folyamatosan és dinamikusan növekszik az ukrán szárazföldi pilóta nélküli járművek bevetéseinek száma a frontvonalon.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.