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Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: 16 évre csökkentené a választójogi korhatárt
Magyar Péter szerint az elmúlt hetekben sikerült visszaadni az Országgyűlés Orbán Viktor által az elmúlt tizenhat évben kiüresített jelentőségét. A politikus egy jövőbeli alkotmányozási folyamat során tizenhat évre szállítaná le a választójogi korhatárt, és a parlamenti munka színvonalának emelése érdekében bevezetné a képviselői cikluskorlátot.
Magyar Péter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte, hogy politikai gondolkodását nagyban meghatározták a kilencvenes évek eleji televíziós parlamenti közvetítések.
Történelmi tanulmányaiból is a reformkori, illetve a kiegyezés utáni országgyűlések eseményeit emelte ki, utalva az akkori politikai élet meghatározó szereplőire és a máig ható parlamenti hagyományokra.
Kiemelte, hogy soha korábban nem követték még ennyien a parlamenti üléseket, így a közélet és a politika újra vonzóvá vált, a fiatalok pedig úgy érzik, hogy érdemi beleszólásuk van a közös ügyekbe.
Meggyőződése szerint a tizennyolc év alatti korosztály jelentős része ma már kellően felkészült és tájékozott a döntéshozatalban való részvételhez, ezért támogatná a választójogi korhatár tizenhat évre történő csökkentését.
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Bár elismerte, hogy a jelenlegi parlamenti munka színvonala még elmarad a Deák Ferenc, Jókai Mór, Eötvös József, Apponyi Albert vagy Slachta Margit fémjelezte történelmi időszaktól, bízik abban, hogy a képviselői mandátumok időbeli korlátozása javítani fog a helyzeten.
Címlapfotó: MTI/Hegedüs Róbert
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