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Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án.
Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: 16 évre csökkentené a választójogi korhatárt

Pénzcentrum
2026. július 18. 11:02

Magyar Péter szerint az elmúlt hetekben sikerült visszaadni az Országgyűlés Orbán Viktor által az elmúlt tizenhat évben kiüresített jelentőségét. A politikus egy jövőbeli alkotmányozási folyamat során tizenhat évre szállítaná le a választójogi korhatárt, és a parlamenti munka színvonalának emelése érdekében bevezetné a képviselői cikluskorlátot.

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Magyar Péter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte, hogy politikai gondolkodását nagyban meghatározták a kilencvenes évek eleji televíziós parlamenti közvetítések.

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Történelmi tanulmányaiból is a reformkori, illetve a kiegyezés utáni országgyűlések eseményeit emelte ki, utalva az akkori politikai élet meghatározó szereplőire és a máig ható parlamenti hagyományokra.

Kiemelte, hogy soha korábban nem követték még ennyien a parlamenti üléseket, így a közélet és a politika újra vonzóvá vált, a fiatalok pedig úgy érzik, hogy érdemi beleszólásuk van a közös ügyekbe.

Meggyőződése szerint a tizennyolc év alatti korosztály jelentős része ma már kellően felkészült és tájékozott a döntéshozatalban való részvételhez, ezért támogatná a választójogi korhatár tizenhat évre történő csökkentését.

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Bár elismerte, hogy a jelenlegi parlamenti munka színvonala még elmarad a Deák Ferenc, Jókai Mór, Eötvös József, Apponyi Albert vagy Slachta Margit fémjelezte történelmi időszaktól, bízik abban, hogy a képviselői mandátumok időbeli korlátozása javítani fog a helyzeten.

Címlapfotó: MTI/Hegedüs Róbert 
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