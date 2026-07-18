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Sportoló áll a labdával a futballpályán napfelkelte alatt, labda a hálóban az égbolton, labda mozgása, népszerű sportok a futballklubon, világbajnokság.
Kvíz

Kvíz: Mindent tudsz a vébédöntők történetéről, a legnagyobb csatákról? Teszteld le nálunk!

Pénzcentrum
2026. július 18. 18:02

Holnap este (magyar idő szerint) kilenckor több milliárd ember szeme szegeződik a képernyőre, amikor útjára indul a labda a 2026-os foci-vb döntőjében. Amíg ezt várjuk, teszteld le, mennyit tudsz az eddigi döntőkről: ki szerezte a leggyorsabb gólt, ki játszotta a legtöbb vesztes finálét? Vigyázat, némelyik kérdéshez igazi profinak kell lenni!

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Kvíz: Mindent tudsz a vébédöntők történetéről, a legnagyobb csatákról? Teszteld kvízünkkel!

1/10 kérdés
Melyik válogatott nyerte az első labdarúgó-világbajnokság döntőjét 1930-ban?
Franciaország
Argentína
Uruguay
Magyarország
2/10 kérdés
Ki szerezte a győztes gólt az 1954-es „berni csodán”, amikor Nyugat-Németország legyőzte Magyarországot?
Helmut Rahn
Max Morlock
Fritz Walter
Uwe Seeler
3/10 kérdés
Melyik volt az első világbajnoki döntő, amelyet tizenegyespárbaj döntött el?
2022
2002
1994
1986
4/10 kérdés
Melyik világbajnoki döntőn fordult elő először, hogy a győztes csapat hátrányból fordítva nyert?
1998
2010
1950
2018
5/10 kérdés
Ki volt az 1998-as világbajnoki döntő hőse, aki két gólt is szerzett a Brazília elleni fináléban?
Emmanuelle Petit
Zinedine Zidane
Lilian Thuram
Christian Karembeu
6/10 kérdés
Melyik világbajnoki döntőben született a legtöbb gól?
2022
1998
1958
1954
7/10 kérdés
Melyik ország ellen nyerte meg Argentína a 2022-es világbajnoki döntőt?
Franciaország
Anglia
Olaszország
Németország
8/10 kérdés
Ki szerezte az egyetlen gólt a 2010-es világbajnoki döntőben?
Arjen Robben
Andrés Iniesta
David Villa
Robin van Persie
9/10 kérdés
Ki szerezte a világbajnoki döntők történetének leggyorsabb gólját?
Geoff Hurst
Lionel Messi
Kylian Mbappé
Johan Neeskens
10/10 kérdés
Melyik válogatott veszített el három világbajnoki döntőt is úgy, hogy a mai napig egyszer sem nyerte azt meg?
Magyarország
Svédország
Anglia
Hollandia
Címlapkép: Getty Images
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