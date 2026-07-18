Kvíz: Mindent tudsz a vébédöntők történetéről, a legnagyobb csatákról? Teszteld le nálunk!

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Holnap este (magyar idő szerint) kilenckor több milliárd ember szeme szegeződik a képernyőre, amikor útjára indul a labda a 2026-os foci-vb döntőjében. Amíg ezt várjuk, teszteld le, mennyit tudsz az eddigi döntőkről: ki szerezte a leggyorsabb gólt, ki játszotta a legtöbb vesztes finálét? Vigyázat, némelyik kérdéshez igazi profinak kell lenni!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mindent tudsz a vébédöntők történetéről, a legnagyobb csatákról? Teszteld kvízünkkel! 1/10 kérdés Melyik válogatott nyerte az első labdarúgó-világbajnokság döntőjét 1930-ban? Franciaország Argentína Uruguay Magyarország Következő kérdés 2/10 kérdés Ki szerezte a győztes gólt az 1954-es „berni csodán”, amikor Nyugat-Németország legyőzte Magyarországot? Helmut Rahn Max Morlock Fritz Walter Uwe Seeler Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik volt az első világbajnoki döntő, amelyet tizenegyespárbaj döntött el? 2022 2002 1994 1986 Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik világbajnoki döntőn fordult elő először, hogy a győztes csapat hátrányból fordítva nyert? 1998 2010 1950 2018 Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt az 1998-as világbajnoki döntő hőse, aki két gólt is szerzett a Brazília elleni fináléban? Emmanuelle Petit Zinedine Zidane Lilian Thuram Christian Karembeu Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik világbajnoki döntőben született a legtöbb gól? 2022 1998 1958 1954 Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ország ellen nyerte meg Argentína a 2022-es világbajnoki döntőt? Franciaország Anglia Olaszország Németország Következő kérdés 8/10 kérdés Ki szerezte az egyetlen gólt a 2010-es világbajnoki döntőben? Arjen Robben Andrés Iniesta David Villa Robin van Persie Következő kérdés 9/10 kérdés Ki szerezte a világbajnoki döntők történetének leggyorsabb gólját? Geoff Hurst Lionel Messi Kylian Mbappé Johan Neeskens Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik válogatott veszített el három világbajnoki döntőt is úgy, hogy a mai napig egyszer sem nyerte azt meg? Magyarország Svédország Anglia Hollandia Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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