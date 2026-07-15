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Az a történet, amit ma talán egy filmből ismerünk meg, lehetett eredetileg egy híres dráma, egy opera inspirálhatott egy festőt, vagy egy festmény adhatott ihletet egy regényhez. A művészetek, művészek folyamatosan hatnak egymásra, akár évszázadok távlatából is. Te otthonosan mozogsz a művészetek világában, ismered a legfontosabb műveket, művészeket? A mai kvíz során 10 izgalmas kérdés segítségével fedezheted fel a művészetek közötti különleges összefonódásokat. Kiderül, mennyire ismered a híres alkotások, művészek és zenék meglepő kapcsolatait, valamint a kulturális utalásokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Otthon vagy művészetek világában? Lássuk, mit tudsz az irodalom, zene, filmek, képzőművészet kapcsolatairól! 1/10 kérdés Melyik reneszánsz képzőművészről nem neveztek el tininidzsa teknőst? Raffaello Tiziano Michelangelo Donatello Következő kérdés 2/10 kérdés Kinek a műve alapján készült Stanley Kubrick A ragyogás című híres filmje? Anne Rice Clive Baker Edgar Allen Poe Stephen King Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik művész neve egyben egy David Bowie-dal címe is? Andy Warhol M. C. Escher Roy Lichtenstein Victor Vasarely Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik színész nevét viseli egy magyar együttes az alábbiak közül? Tom Hardy Richard Gere George Clooney Marlon Brando Következő kérdés 5/10 kérdés Ki komponálta a Rómeó és Júlia című balettet William Shakespeare drámája alapján? Pjotr Iljics Csajkovszkij Maurice Ravel Szergej Prokofjev Igor Sztravinszkij Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres író neve szerepel Murakami Haruki egyik regényének címében? Franz Kafka Isaac Asimov Miguel de Cervantes E.T.A. Hoffmann Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik festő híres képe, a Lány gyöngy fülbevalóval inspirált egy regényt, melyből később romantikus filmdráma is készült? Jan Vermeer van Delft Jan van Eyck Peter Paul Rubens Rembrandt van Rijn Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik magyar író regényének címe egyben egy magyar együttes neve is az alábbiak közül? Jókai Mór Katona József Ottlik Géza Molnár Ferenc Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik világhírű musical alapszik az ABBA együttes dalain? Grease Mamma mia! West Side Story Hair Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik magyar zeneszerző írt daljátékot Garay János Az obsitos című tréfás elbeszélő költeményéből? Weiner Leó Kodály Zoltán Erkel Ferenc Bartók Béla Eredmények

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