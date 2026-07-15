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Kvíz

Kvíz: Otthon vagy művészetek világában? Lássuk, mit tudsz az irodalom, zene, filmek, képzőművészet kapcsolatairól!

Pénzcentrum
2026. július 15. 17:59

Az a történet, amit ma talán egy filmből ismerünk meg, lehetett eredetileg egy híres dráma, egy opera inspirálhatott egy festőt, vagy egy festmény adhatott ihletet egy regényhez. A művészetek, művészek folyamatosan hatnak egymásra, akár évszázadok távlatából is. Te otthonosan mozogsz a művészetek világában, ismered a legfontosabb műveket, művészeket? A mai kvíz során 10 izgalmas kérdés segítségével fedezheted fel a művészetek közötti különleges összefonódásokat. Kiderül, mennyire ismered a híres alkotások, művészek és zenék meglepő kapcsolatait, valamint a kulturális utalásokat.

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Kvíz: Otthon vagy művészetek világában? Lássuk, mit tudsz az irodalom, zene, filmek, képzőművészet kapcsolatairól!

1/10 kérdés
Melyik reneszánsz képzőművészről nem neveztek el tininidzsa teknőst?
Raffaello
Tiziano
Michelangelo
Donatello
2/10 kérdés
Kinek a műve alapján készült Stanley Kubrick A ragyogás című híres filmje?
Anne Rice
Clive Baker
Edgar Allen Poe
Stephen King
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik művész neve egyben egy David Bowie-dal címe is?
Andy Warhol
M. C. Escher
Roy Lichtenstein
Victor Vasarely
4/10 kérdés
Melyik színész nevét viseli egy magyar együttes az alábbiak közül?
Tom Hardy
Richard Gere
George Clooney
Marlon Brando
5/10 kérdés
Ki komponálta a Rómeó és Júlia című balettet William Shakespeare drámája alapján?
Pjotr Iljics Csajkovszkij
Maurice Ravel
Szergej Prokofjev
Igor Sztravinszkij
6/10 kérdés
Melyik híres író neve szerepel Murakami Haruki egyik regényének címében?
Franz Kafka
Isaac Asimov
Miguel de Cervantes
E.T.A. Hoffmann
7/10 kérdés
Melyik festő híres képe, a Lány gyöngy fülbevalóval inspirált egy regényt, melyből később romantikus filmdráma is készült?
Jan Vermeer van Delft
Jan van Eyck
Peter Paul Rubens
Rembrandt van Rijn
8/10 kérdés
Melyik magyar író regényének címe egyben egy magyar együttes neve is az alábbiak közül?
Jókai Mór
Katona József
Ottlik Géza
Molnár Ferenc
9/10 kérdés
Melyik világhírű musical alapszik az ABBA együttes dalain?
Grease
Mamma mia!
West Side Story
Hair
10/10 kérdés
Melyik magyar zeneszerző írt daljátékot Garay János Az obsitos című tréfás elbeszélő költeményéből?
Weiner Leó
Kodály Zoltán
Erkel Ferenc
Bartók Béla
Címlapkép: Getty Images
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