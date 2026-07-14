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Francia zászló, Franciaország, Párizs
Kvíz

Kvíz: Jártál már Franciaországban? Ez a 10 kérdés gyorsan lebuktat, ha csak a párizsi glamourt ismered!

Pénzcentrum
2026. július 14. 18:02

Franciaországról mindannyian rengeteg dolgot tudunk – akár jártunk már ott, akár csak a filmekből és könyvekből ismerjük. Sokszínű kultúrája, fordulatos történelme és világhírű látnivalói generációk óta emberek millióit nyűgözik le. Július 14-e Franciaország nemzeti ünnepe: ezen a napon a Bastille 1789-es ostromára, a francia forradalom egyik szimbolikus eseményére emlékeznek. Nekünk pedig remek apropót nyújt ez a nap, hogy egy játékos kvízzel kiderítsük, vajon tényleg olyan jól ismerjük-e Franciaországot, mint gondoljuk.

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Kvíz: Jártál már Franciaországban? Ez a 10 kérdés gyorsan lebuktat, ha csak a párizsi glamourt ismered!

1/10 kérdés
Milyen színekből áll a francia zászló?
piros, fehér és zöld
kék, fehér és piros
piros, fekete és sárga
kék, fehér és kék
2/10 kérdés
Hogy hívják Párizs leghíresebb múzeumát, amiben többek között a Mona Lisa is ki van állítva?
Uffizi Képtár
Louvre
Prado
British Museum
3/10 kérdés
Melyik sportág egyik legrangosabb versenye a Tour de France?
autóversenyzés
kerékpárverseny
atlétika
vitorlázás
4/10 kérdés
Franciaország melyik régiója híres pezsgőjéről?
Normandia
Champagne
Burgundia
Bretagne
5/10 kérdés
Mi Párizs ikonikus székesegyháza, amiben 2019-ben súlyos tűz pusztított?
Sagrada Família
Sainte-Chapelle
Notre-Dame
Sacré-Cœur
6/10 kérdés
Melyik francia tengerparti város ad otthont annak az A kategóriás filmfesztiválnak, amelynek fődíja a rangos Arany Pálma?
Cannes
Marseille
Nizza
Bordeaux
7/10 kérdés
Melyik folyó szeli át Párizst?
Rhône
Garonne
Loire
Szajna
8/10 kérdés
Melyik kastélyt tette a francia politika központjává XIV. Lajos?
Versailles-i kastély
Neuschwanstein kastély
Amboise-i kastély
Fontainebleau-i kastély
9/10 kérdés
Ki írta A nyomorultak című regényt, ami később filmként és musicalként is világsikert aratott?
Honoré de Balzac
Alexandre Dumas
Victor Hugo
Jules Verne
10/10 kérdés
Mi az a színpompás francia édesség, ami két mandulás habcsókból és közéjük töltött krémből áll?
madeleine
macaron
éclair
croissant
Címlapkép: Getty Images
#utazás #párizs #franciaország #kultúra #történelem #kvíz #francia #földrajz kvíz #történelmi kvíz

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