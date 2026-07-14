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Franciaországról mindannyian rengeteg dolgot tudunk – akár jártunk már ott, akár csak a filmekből és könyvekből ismerjük. Sokszínű kultúrája, fordulatos történelme és világhírű látnivalói generációk óta emberek millióit nyűgözik le. Július 14-e Franciaország nemzeti ünnepe: ezen a napon a Bastille 1789-es ostromára, a francia forradalom egyik szimbolikus eseményére emlékeznek. Nekünk pedig remek apropót nyújt ez a nap, hogy egy játékos kvízzel kiderítsük, vajon tényleg olyan jól ismerjük-e Franciaországot, mint gondoljuk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Franciaországban? Ez a 10 kérdés gyorsan lebuktat, ha csak a párizsi glamourt ismered! 1/10 kérdés Milyen színekből áll a francia zászló? piros, fehér és zöld kék, fehér és piros piros, fekete és sárga kék, fehér és kék Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívják Párizs leghíresebb múzeumát, amiben többek között a Mona Lisa is ki van állítva? Uffizi Képtár Louvre Prado British Museum Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik sportág egyik legrangosabb versenye a Tour de France? autóversenyzés kerékpárverseny atlétika vitorlázás Következő kérdés 4/10 kérdés Franciaország melyik régiója híres pezsgőjéről? Normandia Champagne Burgundia Bretagne Következő kérdés 5/10 kérdés Mi Párizs ikonikus székesegyháza, amiben 2019-ben súlyos tűz pusztított? Sagrada Família Sainte-Chapelle Notre-Dame Sacré-Cœur Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik francia tengerparti város ad otthont annak az A kategóriás filmfesztiválnak, amelynek fődíja a rangos Arany Pálma? Cannes Marseille Nizza Bordeaux Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik folyó szeli át Párizst? Rhône Garonne Loire Szajna Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik kastélyt tette a francia politika központjává XIV. Lajos? Versailles-i kastély Neuschwanstein kastély Amboise-i kastély Fontainebleau-i kastély Következő kérdés 9/10 kérdés Ki írta A nyomorultak című regényt, ami később filmként és musicalként is világsikert aratott? Honoré de Balzac Alexandre Dumas Victor Hugo Jules Verne Következő kérdés 10/10 kérdés Mi az a színpompás francia édesség, ami két mandulás habcsókból és közéjük töltött krémből áll? madeleine macaron éclair croissant Eredmények

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