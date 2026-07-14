Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Spanyolország elleni világbajnoki elődöntőt megelőző sajtótájékoztatón értékelte csapata helyzetét.
Kvíz: Jártál már Franciaországban? Ez a 10 kérdés gyorsan lebuktat, ha csak a párizsi glamourt ismered!
Franciaországról mindannyian rengeteg dolgot tudunk – akár jártunk már ott, akár csak a filmekből és könyvekből ismerjük. Sokszínű kultúrája, fordulatos történelme és világhírű látnivalói generációk óta emberek millióit nyűgözik le. Július 14-e Franciaország nemzeti ünnepe: ezen a napon a Bastille 1789-es ostromára, a francia forradalom egyik szimbolikus eseményére emlékeznek. Nekünk pedig remek apropót nyújt ez a nap, hogy egy játékos kvízzel kiderítsük, vajon tényleg olyan jól ismerjük-e Franciaországot, mint gondoljuk.
Kvíz: Jártál már Franciaországban? Ez a 10 kérdés gyorsan lebuktat, ha csak a párizsi glamourt ismered!
Mennyire ismered a nyári kertek, parkok és mezők színpompás virágait? Ehhez a képes kvízhez nem elég szeretni a virágokat, ismerni is kell őket!
Kvíz: Sokat vonatozol, téged sem tud már meglepni a MÁV? Teszteld, mennyit tudsz valójában a Magyar Államvasutakról!
Az évszázados múlttal rendelkező MÁV ma is a hazai közösségi közlekedés egyik legfontosabb pillére, sokan mégis alig tudnak róla valamit.
Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a meteorológiai kifejezések pontos jelentésével.
A mediterrán konyha sokak kedvence, de kevesen tudják, miben rejlik az egyes ételek titka. Te vajon felismered a fogásokat néhány jellegzetes részletből?
A brit főváros ikonikus épületei és helyei sokaknak ismerősek, de vajon mennyi valódi tudásunk van Londonról? Ezzel a 10 kérdéssel kiderítheted!
A mai kvíz olyan alapvető jogi fogalmak közül válogat, amelyekkel hétköznapi élethelyzetekben is találkozhatunk.
A magyar popzene története tele van felejthetetlen nyári slágerekkel. Most kiderül, vajon a részleteik is felejthetetlenek-e.
Te mennyit tudsz a magyar történelem jelentős eseményeiről és ezek helyszíneiről? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni.
Szlovákia sok magyar utazónak ismerős terep, de ez a kvíz még őket is meglepheti. Nézd meg, mennyire vagy képben északi szomszédunkkal!
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A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat – azokat, amelyek valami miatt kilógnak a sorból.
Amerika ikonikus szimbólumai elsőre ismerősnek tűnnek, de a 10/10-hez több kell puszta felismerésnél.
Neked még a kánikulában is megy a helyesírás? Teszteld le most!
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A TOP10 júniusi kvízeink listájár 2026-ban a történelmi, irodalmi és nyelvi kvízek kerültek, de akadt köztük zenéről, sztárokról és magyar feltalálókról szóló kvíz is. Tölts...
A tanú című film immár csaknem ötven éve került a hazai mozikba, az évek során kultfilmmé érett. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyire ismered a magyar filmtörténet...
Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!
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Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a kvízhez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!
2016-ban, azaz 10 éve éppen június 27-én hunyt el a legendás pofonosztó, Bud Spencer.