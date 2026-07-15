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Te is itt nyaralsz 2026-ban? Vigyázz, nem iható a csapvíz: már egyetlen kortytól is komoly bajod lehet
Nyaraláskor sokan automatikusan a csapból töltik meg a poharukat vagy a kulacsukat, ám ez nem minden országban biztonságos döntés. Miközben Európa számos részén kiváló minőségű a vezetékes víz, több népszerű úti célon komoly kellemetlenségeket okozhat egy korty a csapból. Mutatjuk, hol érdemes inkább palackos vizet választani.
A csapvíz sok országban természetes része a mindennapoknak, és számos helyen gond nélkül fogyasztható. Magyarországon például kiváló minőségű, szigorúan ellenőrzött ivóvíz folyik a vezetékekből, amely olcsó és környezetbarát alternatívája a palackozott víznek. Külföldi utazások során azonban nem mindenhol érdemes ugyanilyen bizalommal a csap alá tartani a poharat, ugyanis egyes országokban a víz szennyeződése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Európában sok helyen biztonságosan fogyasztható a vezetékes víz, még akkor is, ha annak íze eltér az otthon megszokottól. Különösen Dél- és Délkelet-Európában fordul elő, hogy a csapvíz kissé klóros vagy dohos ízű, ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy veszélyes lenne az egészségre.
Vannak azonban olyan országok, ahol a turistáknak nem ajánlott közvetlenül a csapból inni - hívta fel a figyemet az ADAC. Ezek közé tartozik többek között Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Koszovó, Litvánia, Lettország, Moldova, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Törökország. Ezeken a helyeken különösen fontos odafigyelni arra, milyen vizet fogyasztunk, hiszen a helyi vízhálózat állapota és a vízkezelés eltérhet a megszokott európai gyakorlattól.
A kockázat nem csak Európában jelentkezik: Ázsia, Afrika és Dél-Amerika számos térségében sem ajánlott a csapvíz fogyasztása a turisták számára. Egyes helyeken ugyan a helyiek gond nélkül használják a vezetékes vizet, a látogatók szervezete azonban nem feltétlenül alkalmazkodott a benne található mikroorganizmusokhoz, ezért könnyebben jelentkezhetnek kellemetlen tünetek.
Ugyanakkor több olyan ország is van, ahol a vezetékes víz minősége kifejezetten jó. Ausztráliában, Chilében, Costa Ricában, Japánban, Kanadában, Új-Zélandon, Szaúd-Arábiában, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban általában biztonságosan fogyasztható a csapvíz.
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Néhány egyszerű szabállyal tovább csökkenthető a kockázat. Ha valaki bizonytalan, érdemes ivás előtt körülbelül tíz másodpercig folyatni a csapot, így az esetlegesen a vezetékben lévő lerakódások távozhatnak. Azokon a helyeken pedig, ahol nem ajánlott a csapvíz fogyasztása, kizárólag sértetlen, gyárilag lezárt palackból származó vizet célszerű inni. Nem árt a kupak biztonsági gyűrűjét is ellenőrizni, különösen éttermekben vagy kisebb üzletekben vásárolt palackok esetén.
Ha nincs lehetőség palackos víz beszerzésére, a forralás jelenthet megoldást. A vizet legalább három percig intenzíven, 100 Celsius-fokon kell forralni, hogy a kórokozók és egyéb fertőző ágensek elpusztuljanak. Magasabb tengerszint feletti magasságban azonban hosszabb forralási idő szükséges: 1000 méteres magasságban például már 3–5 percig ajánlott forralni a vizet.
A nyaralás során tehát érdemes előre tájékozódni a helyi vízminőségről, mert egy egyszerű óvatossági intézkedéssel elkerülhető egy kellemetlen gyomorrontás vagy akár komolyabb megbetegedés is.
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