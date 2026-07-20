Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester

Nem vállalja a köztársasági elnöki tisztséget Polgár Judit, aki hétfőn visszautasította Magyar Péter miniszterelnök felkérését. A világhírű sakknagymester a saját közösségi oldalán tudatta döntését, amely szerint a felkérést nagy megtiszteltetésnek tekinti, ugyanakkor nem kíván közjogi tisztséget vállalni.

Magyar Péter vasárnap jelentette be, hogy személyesen kéri fel Polgár Juditot az átmeneti időszakra szóló köztársasági elnöki megbízatásra. A kormányfő azzal indokolta választását, hogy olyan államfőt szeretne, aki pártpolitikai kötődésektől függetlenül képes képviselni a nemzet egységét, és úgy fogalmazott, Polgár Judit személye megfelel ezeknek az elvárásoknak.

Polgár Judit közleményében azt írta, hogy továbbra is a sakk, az oktatás és a tehetséggondozás területén szeretné folytatni munkáját. Hangsúlyozta, hogy alapos mérlegelés után hozta meg döntését, és hálás a bizalomért, amelyet a felkérés jelentett számára.

A sakknagymester döntésével kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök is reagált. Polgár Judit szóban forgó posztja alatt azt írta: „Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre!"

Magyar Péter miniszterelnök korábban jelezte, hogy olyan személyt szeretne államfőnek, aki széles társadalmi támogatottsággal rendelkezik, és képes a politikai megosztottságon felülemelkedve betölteni a tisztséget.

Polgár Judit neve azután került előtérbe, hogy több ismert közéleti szereplő is támogatta jelölését, és a felkérés nyilvánosságra kerülése élénk politikai vitát váltott ki.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA