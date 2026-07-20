Az intézkedés kedden lép hatályba: egy kétéves szabályt írnak újra ezzel, amely még engedélyezte a transznemű sportolók indulását a tornákon.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
Nem vállalja a köztársasági elnöki tisztséget Polgár Judit, aki hétfőn visszautasította Magyar Péter miniszterelnök felkérését. A világhírű sakknagymester a saját közösségi oldalán tudatta döntését, amely szerint a felkérést nagy megtiszteltetésnek tekinti, ugyanakkor nem kíván közjogi tisztséget vállalni.
Magyar Péter vasárnap jelentette be, hogy személyesen kéri fel Polgár Juditot az átmeneti időszakra szóló köztársasági elnöki megbízatásra. A kormányfő azzal indokolta választását, hogy olyan államfőt szeretne, aki pártpolitikai kötődésektől függetlenül képes képviselni a nemzet egységét, és úgy fogalmazott, Polgár Judit személye megfelel ezeknek az elvárásoknak.
Polgár Judit közleményében azt írta, hogy továbbra is a sakk, az oktatás és a tehetséggondozás területén szeretné folytatni munkáját. Hangsúlyozta, hogy alapos mérlegelés után hozta meg döntését, és hálás a bizalomért, amelyet a felkérés jelentett számára.
A sakknagymester döntésével kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök is reagált. Polgár Judit szóban forgó posztja alatt azt írta: „Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre!"
Magyar Péter miniszterelnök korábban jelezte, hogy olyan személyt szeretne államfőnek, aki széles társadalmi támogatottsággal rendelkezik, és képes a politikai megosztottságon felülemelkedve betölteni a tisztséget.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Polgár Judit neve azután került előtérbe, hogy több ismert közéleti szereplő is támogatta jelölését, és a felkérés nyilvánosságra kerülése élénk politikai vitát váltott ki.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Már nem Sulyok Tamás a köztársasági elnök, de mi jön ezután? Így választják meg az új, ideiglenes államfőt
Harminc napon belül meg kell választania az Országgyűlésnek az új köztársasági elnököt.
Több mint egy hónap után ismét 90 dollár fölé emelkedett a Brent nyersolaj ára a nemzetközi piacokon
Az elemzők szerint a lépést a vártnál is alacsonyabb hazai infláció támogatja, amelyet a kiújuló közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság sem ír felül.
A legfrissebb makrogazdasági előrejelzések az infláció jelentős lassulását vetítik előre, a gazdasági növekedés üteme azonban továbbra sem éri el a korábban megcélzott 3 százalékos szintet.
Kulcsszinten billeg a forint a dollárral, euróval szemben: sorsdöntő lehet, merre indul az árfolyam hétfőn
Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőre a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hamarosan megszólal Magyar Péter, indul a dömping az Országgyűlésben: erről szavazhatnak ma a Házban
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés ülése hétfőn.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy Polgár Judit huszonhat éven át vezette a női világranglistát, és bekerült a nyílt világranglista legjobb tíz játékosa közé is.
A nyílt levél aláírói kiemelik, hogy Magyarország válaszúthoz érkezett, és most kivételes lehetőség nyílik az 1989-es rendszerváltás óta tartó átmenet végleges és megnyugtató lezárására.
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
Ezek voltak a 29. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Magyar Péter ígérete szerint olyan jelöltet fognak javasolni, aki a valós nemzeti egységet testesíti meg.
A tartós kisvízhelyzet Európa-szerte, így Magyarországon is súlyos problémákat okoz.
A legtöbbször Ausztriát említik mint követendő példát.
Máris megszólalt egy miniszter Magyar Péter javaslatáról: azonnal beállt a választójogi korhatár csökkentése mögé!
Úgy véli, hogy a felnövekvő generáció véleményét mind az oktatás, mind pedig az országos ügyek terén meg kell hallgatni.
Meggyőződése szerint a tizennyolc év alatti korosztály jelentős része ma már kellően felkészült és tájékozott a döntéshozatalban való részvételhez.
Nagyon fontos bejelentéseket tett Magyar Péter: íme, itt vannak a kormány adókkal kapcsolatos döntései
A kormányfő bejelentése szerint öt adónem is megszűnik, be szertnének zárni sok kiskaput, illetve a vállalatok adóinak szigprításáról is döntöttek.
Új adatok láttak napvilágot Magyarországról: óriási hiány tátong a kasszában, de itt a meglepő mentőöv
A Kopint-Tárki továbbra is 2 százalékos gazdasági növekedést vár 2026-ra, annak ellenére, hogy az év első negyedéve még nem hozott érdemi fordulatot a magyar gazdaságban.
Elképesztő vagyonon ülnek a magyarok: megdöbbentő helyre terelnék a lakosság ezermilliárdos megtakarításait
Rendhagyó tőzsdenyitó csengetéssel indult a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében