Kiszivárgott: veszélyben lehet a győri Audi-gyár jövője a Volkswagen átalakítása miatt

A Volkswagen igazgatótanácsa a visszaeső termelési kilátások miatt a vártnál jóval drasztikusabb, átfogó szerkezetátalakításra készül, ami hosszú távon akár a győri Audi-gyár működését is befolyásolhatja. A leépítésekkel, a modellpaletta szűkítésével és a menedzsment átszervezésével járó stratégiaváltás ugyanakkor egyelőre komoly ellenállásba ütközik a munkavállalók és az érintett tartományi vezetők részéről.

A tervezett intézkedések két közép-kelet-európai üzem, a mintegy 12 ezer embert foglalkoztató győri Audi, valamint a csehországi kvasinyi Skoda-gyár jövőjét is érinthetik. Bár a változtatások várhatóan csak 2035-től lépnének életbe, és a vállalatvezetés hangsúlyozta, hogy egyelőre csupán lehetséges alternatívákról van szó, a megvalósulásuk nagyban függ a németországi telephelyek versenyképességétől. A magyarországi szerepvállalás esetleges visszafogása mindenesetre meglepő lenne, hiszen a többi nagy német autógyártó, például a BMW és a Mercedes-Benz, a kedvezőbb költségszint miatt továbbra is folyamatosan beruház Magyarországon - írja a német Manager Magazin.

Az új stratégia hátterében a korábbiaknál lényegesen szerényebb növekedési várakozások állnak. A Volkswagen a jövőben az évi kilencmillió helyett már csak hét-nyolcmillió jármű gyártását tervezi, ami kevesebb üzemet, létszámleépítést és a modellpaletta szűkítését vonja maga után. A konszern a jövőben elsősorban az elektromos autókra és a megfizethetőbb, belépőszintű modellekre kíván összpontosítani, miközben több jelenlegi modellcsaládját is kivezeti a piacról.

Az átszervezés a vállalatirányítási struktúrát is átalakítja. Bizonyos vezetők távozásával megszűnik az önálló informatikai és compliance- (megfelelőségi) részleg. Ezek helyett egy új fejlesztési divíziót hoznak létre, amely a modelltervezést és a beruházásokat hangolja majd össze, emellett pedig betöltik az egy éve üresen álló HR-igazgatói pozíciót is.

A tervek azonban komoly ellenállásba ütköznek. A felügyelőbizottság júliusban nem hagyta jóvá a vezérigazgató, Oliver Blume javaslatát, mivel a munkavállalói képviselők és Alsó-Szászország tartomány vezetése is elutasította az elképzeléseket. A kérdés hamarosan újra napirendre kerül, a szektor szereplői pedig a konfliktus további éleződésére számítanak.

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Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA