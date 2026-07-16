Nincs univerzális recept arra, hogy ma új vagy használt autót érdemes-e vásárolni, de a szakértők szerint egy dolog biztos: már nem elég kizárólag a vételár...
Kiszivárgott: veszélyben lehet a győri Audi-gyár jövője a Volkswagen átalakítása miatt
A Volkswagen igazgatótanácsa a visszaeső termelési kilátások miatt a vártnál jóval drasztikusabb, átfogó szerkezetátalakításra készül, ami hosszú távon akár a győri Audi-gyár működését is befolyásolhatja. A leépítésekkel, a modellpaletta szűkítésével és a menedzsment átszervezésével járó stratégiaváltás ugyanakkor egyelőre komoly ellenállásba ütközik a munkavállalók és az érintett tartományi vezetők részéről.
A tervezett intézkedések két közép-kelet-európai üzem, a mintegy 12 ezer embert foglalkoztató győri Audi, valamint a csehországi kvasinyi Skoda-gyár jövőjét is érinthetik. Bár a változtatások várhatóan csak 2035-től lépnének életbe, és a vállalatvezetés hangsúlyozta, hogy egyelőre csupán lehetséges alternatívákról van szó, a megvalósulásuk nagyban függ a németországi telephelyek versenyképességétől. A magyarországi szerepvállalás esetleges visszafogása mindenesetre meglepő lenne, hiszen a többi nagy német autógyártó, például a BMW és a Mercedes-Benz, a kedvezőbb költségszint miatt továbbra is folyamatosan beruház Magyarországon - írja a német Manager Magazin.
Az új stratégia hátterében a korábbiaknál lényegesen szerényebb növekedési várakozások állnak. A Volkswagen a jövőben az évi kilencmillió helyett már csak hét-nyolcmillió jármű gyártását tervezi, ami kevesebb üzemet, létszámleépítést és a modellpaletta szűkítését vonja maga után. A konszern a jövőben elsősorban az elektromos autókra és a megfizethetőbb, belépőszintű modellekre kíván összpontosítani, miközben több jelenlegi modellcsaládját is kivezeti a piacról.
Az átszervezés a vállalatirányítási struktúrát is átalakítja. Bizonyos vezetők távozásával megszűnik az önálló informatikai és compliance- (megfelelőségi) részleg. Ezek helyett egy új fejlesztési divíziót hoznak létre, amely a modelltervezést és a beruházásokat hangolja majd össze, emellett pedig betöltik az egy éve üresen álló HR-igazgatói pozíciót is.
A tervek azonban komoly ellenállásba ütköznek. A felügyelőbizottság júliusban nem hagyta jóvá a vezérigazgató, Oliver Blume javaslatát, mivel a munkavállalói képviselők és Alsó-Szászország tartomány vezetése is elutasította az elképzeléseket. A kérdés hamarosan újra napirendre kerül, a szektor szereplői pedig a konfliktus további éleződésére számítanak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A globális leépítések pontos mértéke egyelőre kérdéses. Bár korábban 100–120 ezer veszélyeztetett munkahelyről szóló becslések is napvilágot láttak, az elemzők ennél mérsékeltebb létszámcsökkentésre számítanak, és nem várnak tömeges gyárbezárásokat. Stefan Bratzel autóipari szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a kapacitások visszafogása nemcsak magát az autógyártót, hanem a beszállítói és logisztikai láncokat, valamint a kapcsolódó szolgáltatókat is érzékenyen érinti majd, ami ezeknél a cégeknél is munkahelyeket sodorhat veszélybe.
Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
Egy év alatt 42 százalékkal nőtt az eladó hibridek száma, közben a használt autók átlagéletkora is csökkent.
Rendkívüli veszélyben a közkedvelt autógyártó: a baljós fordulatot Magyarország is csúnyán megérezheti?
A német vállalat nagy reményeket fűz az év végén érkező Neue Klasse modellcsaládhoz.
Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul
Teszten a benzinspóroló csodakütyü: tényleg lefelezi az autó fogyasztását, vagy drága átverés az egész?
Évek óta reklámoznak olyan apró elektronikai eszközöket az autósoknak, amelyek állítólag jelentősen csökkentik a fogyasztást.
Ráadásul a kínai gyártók is egyre nagyobb mértékben telepítik át termelésüket Európába.
Óriási tévhitben élnek a magyar autósok az autógumik kapcsán: komoly gondba kerülhetnek, ha ezt a dolgot elmulasztják
Sokan egész évben főként városban, rövidebb távokon használják az autót, majd nyáron hirtelen több száz kilométeres útra indulnak vele.
Belső dokumentum szerint akár további 50 ezer állás is megszűnhet a Volkswagennél a költségcsökkentés miatt.
A július elején életbe lépett szigorúbb uniós biztonsági előírások miatt a kereskedők még időben igyekeztek forgalomba helyezni a készleten lévő autókat.
Külföldi autós utazás előtt elengedhetetlen a célország közlekedési szabályainak megismerése.
A felügyelőbizottsági üléssel párhuzamosan az IG Metall szakszervezet országszerte összehangolt tüntetéseket szervezett.
Hatalmas csapás az autósoknak: rengeteg, eddig ingyenes útszakasz válik fizetőssé, ez zsebbenyúlós lesz
Jövő május elsejétől díjkötelessé válnak az utak és autópályák a személygépkocsik, valamint a motorkerékpárok számára.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
A Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készülhet, miközben a kínai verseny, az elektromos átállás és a magas európai költségek egyre nagyobb nyomás alá helyezik.
Súlyos döntést hozott az európai autóóriás: rengeteg modellnek végleg befellegzett, tízezrek kerülhetnek utcára
Átfogó szerkezetátalakításba kezd a Volkswagen, amelynek keretében a vállalat akár a felére is csökkentheti modellkínálatát, gyártási kapacitását pedig évi 9 millió járműre mérsékelheti.
A több évtizedes alulfinanszírozottság és az elmaradt karbantartások miatt a hazai közúthálózat több mint fele rossz vagy nagyon rossz állapotban van.
Ennyi volt, mostantól tilos ilyen autókat eladni Magyarországon: itt vannak a pontos szabályok, rengeteg jármű érintett
Július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak és könnyű haszongépjárműnek újabb kötelező biztonsági előírásoknak kell megfelelnie.
Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben, a Rákóczi híd budai hídfőjénél.
Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról
Vannak olyan betegségek is, amelyeknél éppen a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés teszi lehetővé a biztonságos közlekedést.
Rendkívüli változás a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a kocsikat, de az árak is az egekbe szöktek
Látványosan nőtt a SUV-k, a hibridek és az elektromos modellek népszerűsége, a dízelautók iránti kereslet viszont tovább csökkent.