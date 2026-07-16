2026. július 16. csütörtök Valter
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyõr, 2026. június 18.Gyártósoron az Audi Hungaria Zrt. új, MEBeco elektromos hajtásai a sorozatgyártásának elindítása napján Gyõrben, az Audi G10 csarnokában 2026. június 18-án.MTI/Krizsán Csaba
Autó

Kiszivárgott: veszélyben lehet a győri Audi-gyár jövője a Volkswagen átalakítása miatt

Pénzcentrum
2026. július 16. 09:31

A Volkswagen igazgatótanácsa a visszaeső termelési kilátások miatt a vártnál jóval drasztikusabb, átfogó szerkezetátalakításra készül, ami hosszú távon akár a győri Audi-gyár működését is befolyásolhatja. A leépítésekkel, a modellpaletta szűkítésével és a menedzsment átszervezésével járó stratégiaváltás ugyanakkor egyelőre komoly ellenállásba ütközik a munkavállalók és az érintett tartományi vezetők részéről.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tervezett intézkedések két közép-kelet-európai üzem, a mintegy 12 ezer embert foglalkoztató győri Audi, valamint a csehországi kvasinyi Skoda-gyár jövőjét is érinthetik. Bár a változtatások várhatóan csak 2035-től lépnének életbe, és a vállalatvezetés hangsúlyozta, hogy egyelőre csupán lehetséges alternatívákról van szó, a megvalósulásuk nagyban függ a németországi telephelyek versenyképességétől. A magyarországi szerepvállalás esetleges visszafogása mindenesetre meglepő lenne, hiszen a többi nagy német autógyártó, például a BMW és a Mercedes-Benz, a kedvezőbb költségszint miatt továbbra is folyamatosan beruház Magyarországon - írja a német Manager Magazin.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új stratégia hátterében a korábbiaknál lényegesen szerényebb növekedési várakozások állnak. A Volkswagen a jövőben az évi kilencmillió helyett már csak hét-nyolcmillió jármű gyártását tervezi, ami kevesebb üzemet, létszámleépítést és a modellpaletta szűkítését vonja maga után. A konszern a jövőben elsősorban az elektromos autókra és a megfizethetőbb, belépőszintű modellekre kíván összpontosítani, miközben több jelenlegi modellcsaládját is kivezeti a piacról.

Kapcsolódó cikkeink:

Az átszervezés a vállalatirányítási struktúrát is átalakítja. Bizonyos vezetők távozásával megszűnik az önálló informatikai és compliance- (megfelelőségi) részleg. Ezek helyett egy új fejlesztési divíziót hoznak létre, amely a modelltervezést és a beruházásokat hangolja majd össze, emellett pedig betöltik az egy éve üresen álló HR-igazgatói pozíciót is.

A tervek azonban komoly ellenállásba ütköznek. A felügyelőbizottság júliusban nem hagyta jóvá a vezérigazgató, Oliver Blume javaslatát, mivel a munkavállalói képviselők és Alsó-Szászország tartomány vezetése is elutasította az elképzeléseket. A kérdés hamarosan újra napirendre kerül, a szektor szereplői pedig a konfliktus további éleződésére számítanak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A globális leépítések pontos mértéke egyelőre kérdéses. Bár korábban 100–120 ezer veszélyeztetett munkahelyről szóló becslések is napvilágot láttak, az elemzők ennél mérsékeltebb létszámcsökkentésre számítanak, és nem várnak tömeges gyárbezárásokat. Stefan Bratzel autóipari szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a kapacitások visszafogása nemcsak magát az autógyártót, hanem a beszállítói és logisztikai láncokat, valamint a kapcsolódó szolgáltatókat is érzékenyen érinti majd, ami ezeknél a cégeknél is munkahelyeket sodorhat veszélybe.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
#autó #magyarország #audi #németország #leépítés #volkswagen #győr #autóipar #skoda #audi gyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:22
09:15
09:02
08:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
2026. július 15.
Rengeteg fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
2026. július 15.
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?
2
3 hete
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
3
1 hónapja
Horvát autópálya-matrica 2026: irány Horvátország, ennyi most a horvát autópályadíj
4
4 hete
Nagyon fontos bejelentést tett a benzinárról Magyar Péter: már a héten jöhet az árzuhanás a kutakon
5
4 hete
Nem kell ide benzinárstop, itt már 558 forintért is lehet tankolni: rengeteg magyar járhat jól a nyáron
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 07:30
Jöhet a sírig tartó munka Magyarországon? Dermesztő jóslat jött a nyugdíjakról
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 07:15
Kiadták a riasztást: alaposan elázhat ma szinte az egész ország, mutatjuk a zivatartérképet!
Agrárszektor  |  2026. július 16. 08:17
Durva vihar jöhet ma ezekben a megyékben: itt jégesőre is figyelmeztetnek