Ingyen lakás és több ezer eurós támogatás beköltözőknek: magyaroknak is jár a rendkívüli spanyol lehetőség

Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026 19. hetében. A teljes írás elolvasásához kattints a képes kiajánlókra!

Noha címünk a hét legolvasottabb cikkére utal, azonban mégsem ezzel kezdjük heti hírösszefoglalónkat, mivel az alábbi oktatási témában készült interjúnkra is rengetegen voltak kíváncsiak. A Deák Téri Evangélikus Gimnázium az elmúlt években rendre az élmezőnyben szerepelt a legjobb középiskolák rangsorában, ám az intézmény igazgatója szerint a számok önmagukban nem mondanak eleget egy iskola valódi eredményeiről. Kézdy Edit úgy véli, hogy rendkívül fontosak a nem mérhető értékek is, mint az elfogadó környezet, az együttműködés vagy az érzékenység.

Az igazgató arról is beszélt, hogy bár a versenyszellem náluk is jelen van, ezt igyekeznek a megfelelő keretek között tartani. Az interjúban szó esett még arról is, hogyan próbálják csökkenteni a diákokra nehezedő nyomást, miként kezelik a mesterséges intelligencia megjelenését az oktatásban, és hogy mik ma a közoktatás legnagyobb problémái. A teljes írást itt tudod elolvasni:

Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre

És akkor jöjjön heti hírösszefoglalónk címadó anyaga. Spanyolország ma már nemcsak a turisták paradicsoma, hanem az egyik legvonzóbb európai célpont azok számára is, akik új életet kezdenének külföldön. A mediterrán ország évek óta a kontinens bevándorlási rangsorának élmezőnyében szerepel, miközben egyre több magyar is a napsütötte partok, a rugalmas munkalehetőségek és a kedvező életminőség miatt dönt a kiköltözés mellett. Spanyolországban elsősorban az elnéptelenedő vidéki térségek próbálnak új lakókat csábítani különböző letelepedési programokkal. Az úgynevezett „España vaciada”, vagyis az „elnéptelenedő Spanyolország” jelensége miatt több kisebb település pénzügyi támogatással, kedvezményes vagy akár ingyenes lakhatással és munkalehetőségekkel próbálja ösztönözni a beköltözést. A teljes írást itt olvashatod el:

Magyar Péter: Működő és emberséges Magyarországot építünk - itt van a miniszterelnök teljes beiktatási beszéde!

Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat - jelentette ki miniszterelnökké választása után Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött

Több mint 100 ezer viharkár, milliárdos pusztítás, letépett tetők és tönkrement elektromos rendszerek – a biztosítók és a katasztrófavédelem adatai szerint teljesen új szintre lépett az extrém időjárás Magyarországon. A szakemberek szerint különösen nagy veszélyben vannak azok az ingatlanok, amelyeknél elmaradt a karbantartás vagy elöregedett a tetőszerkezet. Egyetlen nyári szupervihar ma már akár több tíz- vagy százmilliós károkat is okozhat.

Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról

Miközben a nemzetközi márkák Közép-Európában terjeszkednek, Magyarország egyre inkább lecsúszik a befektetői térképen: a régiós ingatlan-tanácsadók szerint Varsó és Prága ma már jóval előrébb szerepel a belépési sorrendben, Budapest pedig legfeljebb második-harmadik hullámos célpontként kerül szóba. A CBRE, a Colliers és a Cushman & Wakefield szerint ebben döntő szerepe van a magyar szabályozási környezetnek: a plázastop, a kiskereskedelmi különadó, az árstopok és a gyakran változó állami beavatkozások olyan kiszámíthatatlanságot teremtenek, amely a régióban szinte egyedülálló.

A számok is ezt mutatják: miközben Csehországba és Lengyelországba sorra érkeznek az új márkák, Magyarország egyre inkább perifériára szorul a nemzetközi retail-expanzióban. Ez a folyamat már nem pusztán kereskedelmi vagy ingatlanpiaci kérdés: a nemzetközi márkák és befektetések elmaradása hosszú távon komoly versenyhátrányt jelent Magyarország számára, amely a fogyasztás, a foglalkoztatás és a beruházások visszafogásán keresztül végső soron a GDP-növekedésben is mérhető veszteséget okozhat. Ez kétrészes cikksorozatunk első része.

Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat

Ismét napirendre került a vagyonadó bevezetése Magyarországon, és a javaslat gyorsan megosztotta a gazdasági szereplőket. A vitában markáns álláspontok jelentek meg: Wáberer György és Tóth Ildikó az igazságosabb közteherviselés irányába tett lépésként tekint a vagyonadóra, miközben Csányi Sándor, Zsiday Viktor és Jellinek Dániel inkább a gyakorlati nehézségekre és a tőkekiáramlás kockázatára hívja fel a figyelmet. A Pénzcentrumnak nyilatkozó Bagdi Lajos a korlátozott bevételi hatást és a kivitelezés problémáit emeli ki, míg Nyári Zsolt szerint egy széles adóalapú, jól megtervezett rendszer részben kezelheti az egyenlőtlenségeket, de önmagában nem jelent megoldást a költségvetési kihívásokra.

CashTag: Íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai

Hogyan válik egy apró tokaj-hegyaljai település a világ egyik legismertebb zsidó zarándokhelyévé? Miért érkeznek évente több ezren Bodrogkeresztúrra az Egyesült Államoktól Izraelig, és milyen hatással van mindez a helyi gazdaságra, turizmusra és ingatlanpiacra? Mindez a CashTag friss epizódjából kiderül!

Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben

A jelszó világnapja nem csak egy újabb felesleges dátum a naptárban: ez az a nap, amikor kénytelenek vagyunk szembenézni a ténnyel, hogy digitális várunkat gyakran egy rozsdás lakat védi. Miközben a hackerek már mesterséges intelligenciával és deepfake-trükkökkel ostromolják a fiókjainkat, mi még mindig a kényelem oltárán áldozzuk fel a biztonságunkat. A hazai piac meghatározó szereplői – a One, a Magyar Telekom, a Sicontact és a Yettel – elárulják, miért a felhasználó a leggyengébb láncszem, és miért ideje elfelejteni a „jelszo123” típusú klasszikusokat.

Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán

A magyar újautó-piacon továbbra is kiélezett a verseny a belépőszegmensben: a gyártók egymás alá árazzák modelljeiket, miközben több típus is tartósan a 6 millió forintos lélektani határ közelében vagy az alatt maradt. A legolcsóbb új autók listája 2026 májusára rendesen átrendeződött: mutatjuk, jelenleg mely modellek jelentik a legkedvezőbb belépőt az újautó-vásárlás világába Magyarországon.

Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése nemcsak a mindennapjainkat alakítja át, hanem egyre súlyosabb, sokszor láthatatlan ökológiai lábnyomot is hagy maga után. Miközben a klímaváltozás és az időjárási szélsőségek már a saját bőrünkön is érezhetők , az AI működését biztosító globális adatközpontok vízigénye a közeljövőben akár meg is duplázódhat , és a létesítmények lokális hőszigethatást, akár 4-5 fokos hőmérséklet-emelkedést is okozhatnak a közvetlen környezetükben

Ugyanakkor éppen ez a sokat vitatott technológia az, amely soha nem látott esélyt is adhat a kezünkbe a válság enyhítésére: az AI elképesztő adatfeldolgozó kapacitása révén forradalmasíthatja a klímamodellezést, az energiahatékonyság javítását és a környezeti kockázatok korai előrejelzését.

Mivel a rendelkezésre álló erőforrásaink végesek, létfontosságú megértenünk, hogy a technológia környezeti terhelése vagy a klímavédelemben nyújtott segítsége lesz-e a meghatározóbb a jövőben. Ennek az égetően aktuális és ellentmondásos kérdéskörnek a megértésében Kömlődi Ferenc jövőkutató, a Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság kutatója volt a segítségünkre.

Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa

Budapest turizmusa évek óta a senkiföldjén bolyong: a város egyszerre küzd a bulifőváros‑imázs torzulásaival, a széttöredezett döntéshozatallal és azzal, hogy nincs, aki valóban összefogja a szereplőket. Most azonban soha nem tapasztalt együttműködés körvonalazódik – mondják a Pénzcentrumnak Holczerné Szentirmai Ágnes, a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségének alelnöke és Baráth Gergely, a Főpolgármesteri Hivatal turisztikai tanácsadója. Szerintük Budapest jövője azon múlik, hogy sikerül‑e végre közös platformra terelni az államot, a fővárost, a kerületeket és a szakmát, és létrehozni azt a hiányzó turisztikai menedzsmentet, amely képes egyszerre kezelni a vendégélményt, a helyiek terheit és a fenntarthatóságot.

Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban

Átalakuló pályára állt a hazai nyaralópiac 2026-ban: a Covid utáni keresleti csúcs lecsengett, a kínálat több térségben megugrott, miközben az árak már nem emelkednek a korábbi tempóban. A piacot most egyszerre jellemzi a stabilizálódó kereslet és az erősödő vevői pozíció. A folyamatokra több nagy piaci szereplő is rámutatott a Pénzcentrumnak: Futó Péter, a Zenga.hu elemzője szerint a nyaralók iránti érdeklődés visszaesése jóval mérsékeltebb, mint a lakáspiacon, Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a kereslet drasztikus csökkenését és a kínálat bővülését emelte ki, míg Szegő Péter, a Duna House elemzője az áremelkedés lassulását, a növekvő különbségeket és a vevők erősödő alkupozícióját hangsúlyozta. Az Otthon Centrum pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton továbbra is a legkeresettebb térség, ugyanakkor a vásárlók egyre árérzékenyebbé váltak, ami egyre inkább meghatározza a piaci folyamatokat.

Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság

„Mérgező eper” miatt kezdett el pánikolni a magyar internet az elmúlt napokban, a közösségi médiában pedig már odáig jutott a történet, hogy egyes posztok dialízissel és súlyos mérgezésekkel riogatták a szülőket. Éppen ezért a Pénzcentrum több hatóságot is megkeresett az ügyben. A Nébih elismerte, hogy érkeztek bejelentések feltételezett eperfogyasztással összefüggő rosszullétekről, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs érvényben magyar termesztésű eperre vonatkozó termékvisszahívás. Az NKFH pedig arról beszélt, hogy a növényvédőszer-maradékok miatti tömeges mérgezések esélye „gyakorlatilag kizárható”.

Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja

Továbbra is zsebbe nyúlós a balatoni büfézés: az Aszófői Halsütő 2026-os árlapja alapján idén sem lesz olcsó a hekk és a fogas a tónál. A hekkből 870 forint 10 deka, míg a fogasfilé 1500 Ft/10 dkg áron szerepel az étlapon. Egy adag sült krumpli pedig már 950 forint. Mutatjuk, mennyibe kerülhet egy átlagos balatoni ebéd az egyik legismertebb halsütőben.

Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft

Megérkeztek a Velencei-tó első 2026-os strandbüféárai: olvasónk fotóin a Korzó étlapjai láthatók. A lángos már 2400 forintig, a retro burger 3290 forintig kúszott fel, de a fagyi sem olcsó. Úgy tűnik, idén a Velencei-tónál csak a vízszint apad, költségek tekintetében a balatoni árszint várja a nyaralókat.

CHART by Pénzcentrum: fiatalok lakhatása;

Szerinted mennyire könnyű ma elköltözni otthonról Magyarországon? A lakhatás kérdése manapság gazdasági, de társadalmi probléma is, különösen a fiatal generáció számára. A CHART by Pénzcentrum alábbi epizódjában többek között azt vizsgáltuk, milyen körülmények között próbálnak önállósodni a fiatalok Európában, és milyen tényezők nehezítik ezt a folyamatot.

Akár 85 ezer forintot is elkérhetnek egyetlen falatnyi luxuscsokoládéért, ám a globális édességpiac nem csak az extrém különlegességekről szól. A CHART by Pénzcentrum alábbi epizódjában bemutattuk, hogyan alakult ki az a több száz milliárd dolláros piac, amely ma már alapjaiban határozza meg azt, hogy mit eszünk és mennyit olyankor, amikor „csak” nassolni szeretnénk.

A globális olajpiac az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, különösen a közel-keleti konfliktusok miatt. Nem véletlen, hogy egyre többen teszik fel a kérdést: vajon mennyire vagyunk felkészülve egy esetleges ellátási sokkra? A CHART by Pénzcentrum alábbi epizódja a stratégiai olajkészletek és a benzinárak alakulását vizsgálta meg, és egészen látványos különbségeket tártunk fel.

Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?

Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom elöregedése, friss adatok szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8 százaléka töltötte be a nyugdíjkorhatárt, a 70 év feletti orvosok pedig 12 százalékát adták az összes dolgozó orvosnak. Egyes megyékben ennél jóval súlyosabb a helyzet: az orvosok több mint 30-39 százaléka a nyugdíjaskorúak közé tartozik. Az életkor önmagában még nem lenne probléma, azonban minél nagyobb arány tesznek ki az idős orvosok a dolgozó orvosokon belül, annál nehezebb lesz pótolni őket, amikor nyugdíjba vonulnak. Ugyan a fiatal orvosok egyre magasabb számban vannak jelen, de még mindig nem növekedik elég gyors ütemben a számuk, így elmondható, hogy a magyar egészségügyi ellátási rendszer egy időzített bombán ül.

Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás

A daganatos betegségek sajnos nagyon régóta örökzöld témát jelentenek az orvoslásban. Mit tehetünk a megelőzés érdekében? Melyek a hazai szűrési rendszer problémái? Hogy állunk az új terápiákkal? A Pénzcentrum a téma vezető szakértőjét, Prof. dr. Bodoky Györgyöt, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnökét, a Dél-pesti Centrumkórház Onkológiai Centrumának vezető főorvosát kérdezte.

Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni

Tovább gyorsult a magyar újautó-piac: áprilisban közel 12 ezer személyautó kapott rendszámot, ami csaknem 10 százalékos növekedés éves alapon, két év távlatában pedig már közel 14 százalékos bővülést jelent. Az év első négy hónapjában több mint 48 ezer új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, miközben látványosan átrendeződött a piac: a Toyota átvette a vezetést, a Nissan rohamtempóban erősödött, a Citroen pedig megduplázta forgalmát. Közben a magyarok kedvenc autója egyértelműen a Nissan Qashqai lett, és tovább nőtt a SUV-k dominanciája a hazai piacon.

Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni

A Francia Idegenlégió a világ egyik legismertebb katonai alakulata, amely különböző nemzetiségű katonákat fogad soraiba. Bár sok tévhit övezi, az mindenki számára ismert, hogy a jelentkezés szigorú feltételekhez kötött, és nem mindenki kap esélyt a belépésre. A fizikai és mentális alkalmasság mellett komoly orvosi teszteken is át kell esniük a jelölteknek, és a felvételi folyamat végén egy kemény, hónapokig tartó kiképzés is vár a sikeres jelentkezőkre. A szolgálat ugyanakkor nemcsak kihívásokat, hanem hosszabb távon karrierlehetőséget és akár francia állampolgárságot is kínál. A fizetés ugyan kezdetben nem kiemelkedő, de a juttatások és pótlékok jelentősen megdobják a keresetet.

Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?

Júniustól felfüggesztené a vendégmunkások behozatalát a Tisza-kormány, ám a friss adatok szerint több tízezer külföldi dolgozó tartja mozgásban a magyar gazdaság kulcságazatait. A korlátozás így nemcsak az iparban, az építőiparban vagy a mezőgazdaságban okozhat azonnali fennakadásokat, hanem egy olyan munkaerőpiacon lépne életbe, ahol a hazai tartalékok csak korlátozottan és lassan mozgósíthatók. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője kiemelte, a magyar agrártermelés régóta nem képes pusztán hazai, vagy uniós munkaerővel dolgozni.

Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja

Az euró bevezetésének kérdése a visegrádi térségben az elmúlt években új lendületet kapott, részben az inflációs sokkok, részben a geopolitikai bizonytalanságok miatt. Miközben Magyarországon időről időre felmerül a csatlakozás sürgetése, a régió másik két nagy gazdasága, Lengyelország és Csehország jóval óvatosabb, és továbbra is a saját devizájuk megtartása mellett érvel. A kérdés így nemcsak gazdasági, hanem politikai és társadalmi dimenzióban is vizsgálható.

Ezen áll vagy bukik a rezsicsökkentés sorsa 2026-ban: hatalmas energetikai bombát örököl a Tisza-kormány

Magyarországon volt az egyik legalacsonyabb lakossági áram- és gázár az Európai Unióban 2025 második felében az Eurostat friss adatai szerint. Ez elsőre jól hangzik. Csakhogy a rezsicsökkentett ár nem azt jelenti, hogy az energia valóban ennyire olcsó lenne, hanem azt, hogy a számla egy részét a központi költségvetés fizeti ki. Vagyis végső soron ugyanazok a magyarok állják, csak nem közvetlenül a rezsicsekkeken keresztül. A kormányváltás után ezért az új kabinet egyik legnehezebb energetikai kérdése az lesz, hogyan lehet megtartani a lakosság védelmét úgy, hogy közben ne égessen el évről évre ezermilliárdokat a rendszer fenntartása.

Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is

Nagy-Britanniának és Európának fel kell ébrednie a nosztalgiából. A Chatham House konferenciája és a brit Lordok Házának Külügyi és Védelmi Bizottsága által tizenöt év után először készített, átfogó jelentés kegyetlen őszinteséggel mondja ki azt, amit sokan eddig csak suttogni mertek: az a feltétel nélküli, romantizált transzatlanti szövetség, amelyre a nyugati világrend épült, a múlté. Akárki is ül a Fehér Házban, a "különleges kapcsolat" (special relationship) már sosem lesz a régi.

Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya

Az amerikai költségvetésben látványos átrendeződés indult el, amely hosszú idő után újraírhatja a kiadási prioritásokat. A Visual Capitalist adatai szerint a nettó kamatkiadások már megelőzték a védelmi költéseket, és a különbség a következő években tovább nőhet. A háttérben nem egy egyszeri sokk áll, hanem egy mélyebb folyamat: a tartósan magasabb kamatkörnyezet, az átárazódó államadósság és a megugró költségvetési hiányok együttese. Bár ez egyelőre nem rengette meg a befektetői bizalmat, a trend egyre inkább arra utal, hogy az Egyesült Államok költségvetése növekvő arányban a korábbi hitelfelvételek finanszírozására fordít forrásokat, ami hosszabb távon szűkítheti a gazdaságpolitikai mozgásteret.

Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?

Megállt az évek óta tartó kiköltözési hullám a Balaton környékére? A legfrisseb számok azt mutatják, hogy csak a magyar tenger 15 kilométeres vonzáskörzetéhez tartozó településeken tudott növekedni a lakosságszám, a tágabban vett üdülőterület településein már csökkenés mutatkozik. Természetesen két község közt mág most is óriási különbségek adódhatnak népszerűségüket tekintve: vannak helyek, ahol még most is tart a kiköltözési láz, míg más helyek teljesen kiüresednek.

Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban

2026-ban egyre többen keresik azokat a helyeket, amelyek még nem kerültek fel a tömegturizmus térképére, de élményben semmivel sem adnak kevesebbet. Ráadásul sokszor olcsóbban is megúszható az utazás, mint gondolnánk.