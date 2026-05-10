Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán

A magyar újautó-piacon továbbra is kiélezett a verseny a belépőszegmensben: a gyártók egymás alá árazzák modelljeiket, miközben több típus is tartósan a 6 millió forintos lélektani határ közelében vagy az alatt maradt. A legolcsóbb új autók listája 2026 májusára rendesen átrendeződött: mutatjuk, jelenleg mely modellek jelentik a legkedvezőbb belépőt az újautó-vásárlás világába Magyarországon.

A Volkswagen tavaly év végén robbantotta ki az árversenyt a kedvező árú Polo bevezetésével: az 1.0 MPI motoros, kézi váltós kivitel 5 979 999 forintos indulóárral lett elérhető, és ezzel - rövid időre - megszerezte a legolcsóbb új autó címet. A modell ára azóta változatlan.

A riválisok azonban gyorsan reagáltak. Februárban így a Kia Picanto volt a legolcsóbb új autó 5 799 000 forintos alapárral, májusra a modell ára 100 ezer forinttal emelkedett, így jelenleg 5 899 000 forintért vihető haza. Ennek ellenére továbbra is ez a legolcsóbb új autó Magyarországon.

Rendkívül szoros a verseny a további helyezéseknél is. A Volkswagen Polo mögött rögtön négy modell sorakozik fel azonos, 5 990 000 forintos indulóárral: a Citroen C3, a Fiat Pandina, a Dacia Sandero és az Opel Corsa. A C3 ára különösen látványosan csökkent az elmúlt hónapokban, hiszen tavaly ősszel még jóval 6 millió forint felett szerepelt az árlistákon. A Dacia Sandero közben februárhoz képest minimálisan olcsóbb lett, míg a Pandina továbbra is stabilan tartja árszintjét.

A mezőny következő szereplője a Hyundai i10, amely továbbra is 6 049 000 forintos alapáron érhető el. Közvetlenül mögötte található a Fiat 500 hibrid, amely 6 150 500 forintos indulóárral került fel a listára, ezzel az egyik legolcsóbb elektrifikált hajtású modell lett a hazai piacon.

Nem változott az MG3 ára sem, amely jelenleg 6 399 000 forintról indul. A Suzuki Swift továbbra is tartja 6 450 000 forintos alapárát, miközben újoncként megjelent a listán a Fiat Grande Panda is: a modell legkevesebb 6 490 000 forintért vásárolható meg.

A legolcsóbb új autók piacán tehát továbbra is intenzív a verseny, és jól látható, hogy néhány százezer forintos árváltozás is könnyen átrendezheti a sorrendet. A belépőszintű modellek esetében a gyártók láthatóan kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy pszichológiailag fontos árszintek - elsősorban a 6 millió forintos határ - alatt maradjanak.

Mennyibe kerülnek Magyarország kedvenc autói?

A magyar újautó-piac élmezőnyében továbbra is egyértelműen a kompakt SUV-k és alsó-középkategóriás modellek dominálnak: ezekből fogy a legtöbb, és ezek határozzák meg azt is, mennyibe kerül „Magyarország kedvenc autója” 2026-ban. A 2026 első négy hónapjának forgalomba helyezési adatai alapján jól kirajzolódik a lista, és az is, hogy a népszerűséghez már nem feltétlenül alacsony ár társul.

A piacot messze a Nissan Qashqai vezeti: 3737 darabbal toronymagasan az első helyen áll, és ez a modell jelenleg 9 300 000 forintos alapáron indul Magyarországon. A Qashqai így nemcsak a legnépszerűbb, hanem egyben az egyik „belépőszintű” kompakt SUV is a kategóriában, még ha ára már inkább a felsőbb ársávhoz is közelít.

A második helyen a Škoda Octavia áll 2140 darabbal, amely a klasszikus családi autók egyik utolsó bástyája a piacon. Az Octavia jelenlegi legolcsóbb változata 9 498 999 forinttól érhető el, ami jól mutatja, hogy a hagyományos alsó-középkategória is fokozatosan a 9–10 millió forintos sávba tolódik.

A dobogó harmadik fokára a Suzuki S-Cross került 1943 eladott példánnyal, 8 622 500 forintos indulóárral. Ez már az egyik legkedvezőbb árú kompakt SUV a toplistán, és jól magyarázza a modell tartós népszerűségét Magyarországon.

Negyedik helyen a Suzuki Vitara áll 1679 darabbal, amely 8 162 500 forintos alapárával továbbra is az egyik legolcsóbb belépő a SUV-k világába. A Vitara stabil szereplője a magyar piacnak, és az ár-érték arány továbbra is erős érv mellette.

Az ötödik helyen a Toyota Yaris Cross található 1251 darabbal, 9 620 000 forintos indulóárral. Bár ára magasabb a Suzuki-modelleknél, a hibrid technológia és a városi SUV-kategória iránti kereslet stabilan az élmezőnyben tartja.

A hatodik a Toyota Corolla 1109 darabbal, amely 12 265 000 forintos alapárával már a felső-középkategória határát súrolja. A Corolla továbbra is a klasszikus megbízhatóság és flottapiaci erő egyik kulcsmodellje.

A hetedik helyen a Hyundai Tucson áll 1077 darabbal, 9 999 000 forintos indulóárral, amely már a 10 milliós lélektani határ közelében mozog. A modell a kompakt SUV-szegmens egyik legfontosabb szereplője.

A nyolcadik a Kia Sportage 863 eladott darabbal, 9 990 000 forintos alapárral, amely szintén a legversenyképesebb SUV-ok közé tartozik, erős felszereltségi szinttel.

A kilencedik helyen a Toyota C-HR áll 795 darabbal, 11 490 000 forintos indulóárral, amely már egyértelműen a prémiumközeli kompakt SUV-k közé sorolható.

A top 10-et a Nissan X-Trail zárja 758 darabbal, 12 490 000 forintos alapárral. Ez már a nagyobb SUV-k kategóriája, amely inkább családi és hosszabb távú használatra pozicionált modell.

Összességében a lista jól mutatja, hogy Magyarország kedvenc autói egyre inkább a 8–12 millió forintos ársávban helyezkednek el, és a klasszikus „olcsó népautó” kategória helyét fokozatosan a kompakt SUV-k vették át.