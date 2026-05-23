Megjött az Egyesült Államok engedélye: gigantikus felvásárlás kapujában áll a Mol

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma engedélyt adott a Molnak arra, hogy tovább folytassa a tárgyalásokat a szerb NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. A vállalat szerint a tranzakció előkészítése már a végső szakaszba lépett, de még több fontos részletet tisztázni kell a következő hetekben, írja a Portfolio.

A Mol hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), hogy 2026. június 6-ig folytathassa a tárgyalásokat a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi tulajdonrészének megszerzéséről.

A társaság közleménye szerint az elmúlt hónapokban intenzív egyeztetések zajlottak az ügylet valamennyi fontos szereplőjével, és a folyamatban jelentős előrelépést értek el.

Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott: a rendkívül összetett tárgyalások már a végső szakaszba értek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a megállapodás lezárásához még több feltételt is véglegesíteni kell a következő hetekben.

A NIS megszerzése stratégiai jelentőségű lehet a Mol számára, hiszen a szerb energetikai vállalat meghatározó szereplője a régió olaj- és gáziparának. A tranzakció ugyanakkor geopolitikai és szankciós szempontból is érzékeny ügynek számít, ezért kiemelten fontos az amerikai hatóságok jóváhagyása.

