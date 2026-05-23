Nem titkolja tovább Szoboszlai Dominik: nehezen tette túl magát hatalmas hibáján

Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is. Kitért arra a számára szokatlan helyzetre is, hogy karrierje során először zárt trófea nélkül egy évadot - számolt be a Nemzeti Sport.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Spíler TV-nek adott interjúban elárulta, hogy a vasárnapi, Brentford elleni hazai mérkőzésen a csapat célja a Bajnokok Ligája-szereplés bebiztosítása. Ezt az ötödik helyezett Liverpool szinte biztosan el is éri. Ez az utolsó bajnoki meccs lesz ebben a szezonban.

"Nem akarom más kezébe helyezni a sorsomat, igyekszünk magunk megoldani ezt a feladatot" – fogalmazott Szoboszlai. Hozzátette, hogy a két távozó játékoshoz, Mohamed Salah-hoz és Andy Robertsonhoz méltó búcsút szeretnének rendezni.

Az egyiptomi támadóról különös melegséggel beszélt a Liverpool magyar nyolcasa. Elmondása szerint Salah az egyik legjobb barátja, aki már az érkezésekor befogadta, és közel engedte magához; ez a legendás egyiptomi csatárnál ritkán fordult elő. Szoboszlai úgy véli, legutóbb talán Dejan Lovrennel állt ilyen közeli viszonyban az egyiptomi játékos.

Az idény legemlékezetesebb pillanataként az Arsenal ellen szerzett gólját jelölte meg, amellyel 1–0-ra nyertek. A legfájóbb élménye az Aston Villa elleni 2–4-es vereséghez kötődik: ekkor egy elcsúszása után kapott gólt a Liverpool, ami kísértetiesen emlékeztetett Steven Gerrard hírhedt botlására a 2014-es Chelsea elleni mérkőzésen - igaz, az akkor a bajnoki címbe is került.

Úgyis azt mondták, hogy hasonlítok Gerrardra, így ez legalább még inkább igaz

– viccelődött Szoboszlai. Később azonban elismerte, hogy nehezen lendült túl az eseten, és utólag úgy gondolja, nagyobb stoplikat kellett volna a cipőjére csavarnia.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A 25 éves középpályás számára az év fénypontja gyermeke születése volt, amit eddigi élete legszebb pillanatának nevezett. A szezont ugyanakkor felemásan értékelte. Bár ötször is megválasztották a hónap legjobbjának, karrierje során először maradt csapattrófea nélkül.

Ha azt mondták volna, hogy kupát nyerek a csapattal, de egyszer sem leszek a hónap játékosa, inkább az előbbit választom

– mondta Szoboszlai.

címlapkp: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA