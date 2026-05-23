A spanyol élvonal valamennyi csapata pályára lép szombat este, így a szurkolók egyszerre kilenc mérkőzés közül választhatnak.
Nem titkolja tovább Szoboszlai Dominik: nehezen tette túl magát hatalmas hibáján
Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is. Kitért arra a számára szokatlan helyzetre is, hogy karrierje során először zárt trófea nélkül egy évadot - számolt be a Nemzeti Sport.
A magyar válogatott csapatkapitánya a Spíler TV-nek adott interjúban elárulta, hogy a vasárnapi, Brentford elleni hazai mérkőzésen a csapat célja a Bajnokok Ligája-szereplés bebiztosítása. Ezt az ötödik helyezett Liverpool szinte biztosan el is éri. Ez az utolsó bajnoki meccs lesz ebben a szezonban.
"Nem akarom más kezébe helyezni a sorsomat, igyekszünk magunk megoldani ezt a feladatot" – fogalmazott Szoboszlai. Hozzátette, hogy a két távozó játékoshoz, Mohamed Salah-hoz és Andy Robertsonhoz méltó búcsút szeretnének rendezni.
Az egyiptomi támadóról különös melegséggel beszélt a Liverpool magyar nyolcasa. Elmondása szerint Salah az egyik legjobb barátja, aki már az érkezésekor befogadta, és közel engedte magához; ez a legendás egyiptomi csatárnál ritkán fordult elő. Szoboszlai úgy véli, legutóbb talán Dejan Lovrennel állt ilyen közeli viszonyban az egyiptomi játékos.
Az idény legemlékezetesebb pillanataként az Arsenal ellen szerzett gólját jelölte meg, amellyel 1–0-ra nyertek. A legfájóbb élménye az Aston Villa elleni 2–4-es vereséghez kötődik: ekkor egy elcsúszása után kapott gólt a Liverpool, ami kísértetiesen emlékeztetett Steven Gerrard hírhedt botlására a 2014-es Chelsea elleni mérkőzésen - igaz, az akkor a bajnoki címbe is került.
Úgyis azt mondták, hogy hasonlítok Gerrardra, így ez legalább még inkább igaz
– viccelődött Szoboszlai. Később azonban elismerte, hogy nehezen lendült túl az eseten, és utólag úgy gondolja, nagyobb stoplikat kellett volna a cipőjére csavarnia.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 25 éves középpályás számára az év fénypontja gyermeke születése volt, amit eddigi élete legszebb pillanatának nevezett. A szezont ugyanakkor felemásan értékelte. Bár ötször is megválasztották a hónap legjobbjának, karrierje során először maradt csapattrófea nélkül.
Ha azt mondták volna, hogy kupát nyerek a csapattal, de egyszer sem leszek a hónap játékosa, inkább az előbbit választom
– mondta Szoboszlai.
címlapkp: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.
A katalán edzőlegenda vasárnap vezeti utoljára a csapatot, ezt követően pedig a City Football Group globális nagyköveteként dolgozik tovább
Max Verstappen a Kanadai Nagydíj helyszínén elmondta, hogy a 2027-re tervezett motorszabály-változtatások hatására a Forma-1 szinte visszatérhet a normális kerékvágásba.
Meglepőt húzott Tuchel, több világsztárt is kiebrudalt az angol válogatottból: ők utaznak helyettük a vb-re
Thomas Tuchel kihirdette az angol válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyből több sztárjátékos – köztük Phil Foden és Harry Maguire – is kimaradt.
Cristiano Ronaldo megnyerte a szaúdi bajnoki címet az Al-Nasszr csapatával. Az együttes a szezon utolsó fordulójában biztosította be az elsőségét, megelőzve az Al-Hilált.
A berlini tartományi parlament támogatja, hogy a német főváros pályázzon a 2036-os nyári olimpia megrendezésére.
Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány megkezdte a kellemetlen telefonhívásokat: jelenleg azokat a játékosokat értesíti, akik nem kerültek be a 2026-os világbajnokságra utazó 26 fős keretbe.
A scouserek vasárnap búcsút vesznek attól a játékostól, aki mindössze 8 millió fontért érkezett, végül pedig a klub történetének egyik legjobb igazolásává nőtte ki magát.
Súlyos az állapota a hatalmasat bukó bringásnak: már klinikán lábadozik, de az orvosok nem biztatnak sok jóval
Neurológiai rehabilitációra specializálódott barcelonai klinikára szállították Jaume Guardeno spanyol kerékpárost, aki még márciusban szenvedett súlyos balesetet egy edzés során.
A Millwall és a Wrexham is kártérítési igénnyel léphet fel a Southampton ügye után, miközben a Hull City úgy véli, automatikusan fel kellene jutnia az...
Az UEFA végrehajtó bizottsága szerdán Isztambulban jóváhagyta a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezők új formátumát.
A világ legjobb teniszezői a Roland Garroson tervezett médiaakciókkal tiltakoznak a Grand Slam-tornák díjazási politikája ellen.
Aaron Rodgers bejelentette közelgő visszavonulását a Pittsburgh Steelersnél: a legendás futballista azt mondta, ez az utolsó éve.
Lezárul a 2025–2026-os idény Európa legnagyobb bajnokságaiban: a hétvégén egyszerre dől el a Premier League harmadik kiesője, az olasz európai helyek, illetve a spanyol dobogósok...
Az Arsenal a bajnoki cím megszerzése után várhatóan busás új szerződéssel jutalmazza Mikel Artetát.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Vajon mennyire sportos nemzet a magyar? És milyen mozgásformát választunk a legszívesebben? Edzőterem, futás vagy inkább szabadtéri sportok? Mutatjuk!
Az Amerikai Szálloda- és Szállásadó Szövetség (AHLA) jelentése szerint a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szállodafoglalásai messze elmaradnak a várakozásoktól.
Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika
Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika, akit verbális és fizikai bántalmazásokkal hoztak összefüggésbe.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít