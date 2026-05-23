Dublin, 2025. szeptember 5.Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság sele
Sport

Nem titkolja tovább Szoboszlai Dominik: nehezen tette túl magát hatalmas hibáján

Pénzcentrum
2026. május 23. 10:44

Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is. Kitért arra a számára szokatlan helyzetre is, hogy karrierje során először zárt trófea nélkül egy évadot - számolt be a Nemzeti Sport.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Spíler TV-nek adott interjúban elárulta, hogy a vasárnapi, Brentford elleni hazai mérkőzésen a csapat célja a Bajnokok Ligája-szereplés bebiztosítása. Ezt az ötödik helyezett Liverpool szinte biztosan el is éri. Ez az utolsó bajnoki meccs lesz ebben a szezonban.

"Nem akarom más kezébe helyezni a sorsomat, igyekszünk magunk megoldani ezt a feladatot" – fogalmazott Szoboszlai. Hozzátette, hogy a két távozó játékoshoz, Mohamed Salah-hoz és Andy Robertsonhoz méltó búcsút szeretnének rendezni.

Az egyiptomi támadóról különös melegséggel beszélt a Liverpool magyar nyolcasa. Elmondása szerint Salah az egyik legjobb barátja, aki már az érkezésekor befogadta, és közel engedte magához; ez a legendás egyiptomi csatárnál ritkán fordult elő. Szoboszlai úgy véli, legutóbb talán Dejan Lovrennel állt ilyen közeli viszonyban az egyiptomi játékos.

Szoboszlai Dominik
Csapata: Liverpool
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 100M €
Adatlap létrehozva: 2026.05.23.

Az idény legemlékezetesebb pillanataként az Arsenal ellen szerzett gólját jelölte meg, amellyel 1–0-ra nyertek. A legfájóbb élménye az Aston Villa elleni 2–4-es vereséghez kötődik: ekkor egy elcsúszása után kapott gólt a Liverpool, ami kísértetiesen emlékeztetett Steven Gerrard hírhedt botlására a 2014-es Chelsea elleni mérkőzésen - igaz, az akkor a bajnoki címbe is került.

Úgyis azt mondták, hogy hasonlítok Gerrardra, így ez legalább még inkább igaz

– viccelődött Szoboszlai. Később azonban elismerte, hogy nehezen lendült túl az eseten, és utólag úgy gondolja, nagyobb stoplikat kellett volna a cipőjére csavarnia.

A 25 éves középpályás számára az év fénypontja gyermeke születése volt, amit eddigi élete legszebb pillanatának nevezett. A szezont ugyanakkor felemásan értékelte. Bár ötször is megválasztották a hónap legjobbjának, karrierje során először maradt csapattrófea nélkül.

Ha azt mondták volna, hogy kupát nyerek a csapattal, de egyszer sem leszek a hónap játékosa, inkább az előbbit választom

– mondta Szoboszlai.

