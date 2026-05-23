Hatalmas lángok csaptak fel egy pelletüzemben: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Kora reggel csaptak fel a lángok egy pelletüzemben Gárdony és Zichyújfalu között. A tűz egy több mint ezer négyzetméteres csarnok negyedét érintette, ahol gépek, tárolótartályok és bálák is égtek. A tüzet több település hivatásos tűzoltói oltották el, jelenleg az utómunkálatok zajlanak, írj a katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki péntek kora reggel egy pelletüzemben Gárdony és Zichyújfalu között. A lángok egy körülbelül 1500-2000 négyzetméteres csarnok negyedét érintették.

A tűz során több tárolótartály, gépmaradvány, egy pelletáló gép, valamint néhány bála is kigyulladt. A helyszínre székesfehérvári, pusztaszabolcsi és dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat is riasztották.

Az egységeknek sikerült megfékezniük a lángokat, a tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik az üzemben. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem közölték.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.