Vállaláscsomagot ajánlott fel a Szentkirályi Magyarország Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának.
Mi történne, ha mindenki elzárná az olajcsapokat: mennyi idő alatt dőlne romba a világ?!
A globális olajpiac az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, különösen a közel-keleti konfliktusok miatt. Nem véletlen, hogy egyre többen teszik fel a kérdést: vajon mennyire vagyunk felkészülve egy esetleges ellátási sokkra? A CHART by Pénzcentrum friss epizódja a stratégiai olajkészletek és a benzinárak alakulását vizsgálja meg, és egészen látványos különbségeket tár fel.
Tény, hogy az iráni háború számos országban felhajtotta az olajárakat, a benzinárak pedig világszerte vitatémává váltak. A kérdés ma már nem elméleti: 2026 márciusában a Nemzetközi Energiaügynökség és tagországai rekordmennyiségű, 400 millió hordó olajat szabadítottak fel a tartalékokból, hogy stabilizálják a piacot az emelkedő árak közepette. Ez jól mutatja, hogy a stratégiai készletek nemcsak papíron léteznek, hanem aktív szerepet játszanak a globális gazdaság működésében. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint az az egyik legfontosabb kérdés, hogy ezek a készletek meddig tartanának ki. A nemzetközi ajánlás szerint legalább kilencven napnyi tartalékot kell fenntartani. Persze a valóságban ennél jóval nagyobb különbségeket látunk.
Hiába az olajtartalékok, de a legtöbb embert az érdekli igazán, hogy mennyibe kerül a tankolás. A világ benzinárai között ugyanis egészen elképesztő különbségek vannak. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott chartok alapján az egyik legdrágább régiónak Európa számít, ahol sok országban literenként 2 dollár körüli vagy afeletti árral találkozhatunk. Németország például magas áraival emelkedik ki, miközben a jelentős olajtermelőnek számító Norvégia szintén meglehetősen drága, főként a magas adók miatt. Ezzel szemben a Közel-Keleten, Észak-Afrikában vagy például Venezuelában az üzemanyag sokszor olcsóbb, mint a palackozott víz. De mi áll a különbségek hátterében? Állami szabályozás vagy adópolitika? És hogy hol a legdrágább a világon?
