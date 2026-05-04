Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel

Akár 85 ezer forintot is elkérhetnek egyetlen falatnyi luxuscsokoládéért, ám a globális édességpiac nem csak az extrém különlegességekről szól. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatjuk, hogyan alakult ki az a több száz milliárd dolláros piac, amely ma már alapjaiban határozza meg azt, hogy mit eszünk és mennyit olyankor, amikor „csak” nassolni szeretnénk.

A világ legnagyobb csokoládégyártóinak listája meglepetéseket tartogat. A CHART by Pénzcentrum műsorában bemutatott rangsort ugyanis nem egy svájci vagy belga cég vezeti, hanem az amerikai Mars, közel 24 milliárd dolláros árbevétellel. Olyan ikonikus márkák tartoznak hozzá, mint a Snickers, a Twix vagy az M&M’s. A második helyen az olasz Ferrero áll, amely többek között a Kinder és a Nutella révén vált globális szereplővé, míg a harmadik helyet a Mondelez foglalja el, amely a Milka és a Toblerone mögött áll.

A toplistából egyértelműen kirajzolódik, hogy a piacot elsősorban amerikai és európai óriáscégek uralják, ugyanakkor az ázsiai jelenlét is egyre erősebb. A japán Meiji például az élmezőnyben szerepel, de a dél-koreai Orion vagy a török Sölen is meglepően előkelő helyen található. De mi történik a globális édességpiacon?

VIDEÓ

A snackek világában még a csokoládénál is látványosabb a koncentráció. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjának adatgyűjtése alapján a globális rangsort toronymagasan a Lay’s vezeti, közel 10 milliárd dolláros forgalommal, ami több mint kétszerese a második helyezett Oreo bevételének. A dobogóra még az M&M’s fért fel, de szorosan követi a Reese’s és a Doritos is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A lista alapján egyértelmű az is, hogy a világot az amerikai snackkultúra dominálja. A háttérben pedig egy klasszikus gazdasági jelenség, az erős piaci koncentráció húzódik meg. Néhány multinacionális vállalat uralja a teljes értékláncot a gyártástól a marketingig, ami stabil profitot és komoly versenyelőnyt biztosít számukra.

CHART by Pénzcentrum: számok és statisztikák, számok, amik mögött a világ működése rajzolódik ki - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.