Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,21 forintról 364,44 forintra emelkedett 18 órakor.
Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
Akár 85 ezer forintot is elkérhetnek egyetlen falatnyi luxuscsokoládéért, ám a globális édességpiac nem csak az extrém különlegességekről szól. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatjuk, hogyan alakult ki az a több száz milliárd dolláros piac, amely ma már alapjaiban határozza meg azt, hogy mit eszünk és mennyit olyankor, amikor „csak” nassolni szeretnénk.
A világ legnagyobb csokoládégyártóinak listája meglepetéseket tartogat. A CHART by Pénzcentrum műsorában bemutatott rangsort ugyanis nem egy svájci vagy belga cég vezeti, hanem az amerikai Mars, közel 24 milliárd dolláros árbevétellel. Olyan ikonikus márkák tartoznak hozzá, mint a Snickers, a Twix vagy az M&M’s. A második helyen az olasz Ferrero áll, amely többek között a Kinder és a Nutella révén vált globális szereplővé, míg a harmadik helyet a Mondelez foglalja el, amely a Milka és a Toblerone mögött áll.
A toplistából egyértelműen kirajzolódik, hogy a piacot elsősorban amerikai és európai óriáscégek uralják, ugyanakkor az ázsiai jelenlét is egyre erősebb. A japán Meiji például az élmezőnyben szerepel, de a dél-koreai Orion vagy a török Sölen is meglepően előkelő helyen található. De mi történik a globális édességpiacon?
VIDEÓ
A snackek világában még a csokoládénál is látványosabb a koncentráció. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjának adatgyűjtése alapján a globális rangsort toronymagasan a Lay’s vezeti, közel 10 milliárd dolláros forgalommal, ami több mint kétszerese a második helyezett Oreo bevételének. A dobogóra még az M&M’s fért fel, de szorosan követi a Reese’s és a Doritos is.
A lista alapján egyértelmű az is, hogy a világot az amerikai snackkultúra dominálja. A háttérben pedig egy klasszikus gazdasági jelenség, az erős piaci koncentráció húzódik meg. Néhány multinacionális vállalat uralja a teljes értékláncot a gyártástól a marketingig, ami stabil profitot és komoly versenyelőnyt biztosít számukra.
