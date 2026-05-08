Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni

A Francia Idegenlégió a világ egyik legismertebb katonai alakulata, amely különböző nemzetiségű katonákat fogad soraiba. Bár sok tévhit övezi, az mindenki számára ismert, hogy a jelentkezés szigorú feltételekhez kötött, és nem mindenki kap esélyt a belépésre. A fizikai és mentális alkalmasság mellett komoly orvosi teszteken is át kell esniük a jelölteknek, és a felvételi folyamat végén egy kemény, hónapokig tartó kiképzés is vár a sikeres jelentkezőkre. A szolgálat ugyanakkor nemcsak kihívásokat, hanem hosszabb távon karrierlehetőséget és akár francia állampolgárságot is kínál. A fizetés ugyan kezdetben nem kiemelkedő, de a juttatások és pótlékok jelentősen megdobják a keresetet.

A Francia Idegenlégió egy elit katonai alakulat a francia hadseregen belül, melyben különböző nemzetiségű katonák szolgálnak a francia zászló alatt (jelenleg több mint 140 nemzetiségű légiós szolgál a soraiban). A weboldal szerint a „Francia Idegenlégió egyedülálló karrierlehetőséget kínál azok számára, akik értelmet szeretnének adni életüknek, bele szeretnének vágni egy nehéz kalandba, és Franciaországot kívánják szolgálni. A Légió cserébe szigorú felügyeletet, kiváló katonai kiképzést és a nemzetiségeken átivelő bajtársiasságot ad.”

A szervezettel kapcsolatban több tévhit is kering az emberek között. Az egyik ilyen, hogy bármilyen bűnelkövetőt befogadnak a soraik közé, ez viszont nem teljesen van így. Eleinte valóban főleg bukott forradalmárok és bűnözők jelentkeztek a Légióba, és manapság is igaz az, hogy büntetett előélettel is lehet jelentkezni, ugyanis minden jelentkezést külön bírálnak el az elkövetett bűncselekmény típusától függően – így kisebb bűncselekmények elkövetőinek tettei fölött szemet hunynak a Légióban –, viszont keményvonalas bűnözőket nem toboroznak, tehát a gyilkosok, szexuális erőszaktevők vagy kábítószer-kereskedésben érintettek jelentkezését azonnal elutasítják.

A felvétel feltételei

A Légióba való felvételhez a jelentkezőknek több feltételt is teljesíteniük kell. Először is van egy életkori megkötés: 17 év feletti és 40 év alatti jelentkezőket várnak, és fontos megjegyezni, hogy a 18 év alatti jelöltek esetében mindkét szülő kézzel írott engedélye, valamint személyazonosító okmányainak másolata is szükséges. 2024-ben a Légióban az átlagéletkor 24 év volt.

A Légióba általában nem vesznek fel házasokat, ugyanis az itteni élet nem összeegyeztethető a családi- és a házasélettel. Ugyanakkor később a légiósok is házasodhatnak néhány év szolgálati év után, viszont ennek több különböző feltétele is van, többek közt az is, hogy jelentse házassági szándékát a parancsnokság felé.

Ugyan minden ország állampolgára jelentkezhet, beleértve a franciákat is, és olyanok jelentkezését is várják, akik sosem teljesítettek katonai szolgálatot, de a jelenlegi helyzetben a Légió nem toboroz oroszokat vagy ukránokat, és további értesítésig nem fogadja el olyan katonák vagy zsoldosok jelentkezését sem, akik részt vettek a két ország közötti konfliktusban. Itt megjegyzendő, hogy a francia nyelv ismerete nem feltétel, a kiképzés alatt biztosítanak nyelvoktatást.

A szolgálatra jelentkezés esetén meg kell felelni viszont a szigorú fizikai és pszichológiai feltételeknek.

Kiemelik, hogy a Légióban való szolgálathoz kiemelkedően jó fizikai állapot szükséges. Több tesztet is sikeresen kell teljesíteni, ezek közé tartozik a futás, a húzódzkodás és egyéb állóképességi tesztek. A pszichológiai vizsgálatok mellett, melyek a jelentkező mentális állapotát mérik fel, sor kerül egy motivációs beszélgetésre is, valamint személyiségtesztet és logikai feladatokat is meg kell oldaniuk a jelentkezőknek.

Különböző orvosi feltételeknek is eleget kell tenni, melyek kizárják a komoly egészségügyi problémákkal rendelkezőket. Ilyen feltételek többek közt, hogy a BMI-nek (testtömeg-index) 18 és 30 között kell lennie, és hogy a jelentkezőnek legyenek egészségesek vagy kezeltek a fogai. Kizáró tényező többek közt a maradandó fizikai károsodás, a kezelés alatt álló krónikus betegség (pl. tuberkulózis, rák, HIV, cukorbetegség, pszichiátriai kórkép), de kizárást von maga után a térdízületi lazaság, visszatérő térdkalácsficam vagy a túl gyenge látás is.

A toborzási alatt a bizottság bármikot dönthet úgy, hogy kizár egy jelöltet, mert nem rendelkezik a Francia Idegenlégió által megkövetelt készségekkel. Ez a döntés lehet végleges vagy ideiglenes. Amennyiben a bizottság végleges elutasító határozatot hozott, az újbóli jelentkezés nem lehetséges. Ez a döntés általában visszavonhatatlan. Ideiglenes elutasítás esetén gyakran csak bizonyos ideig fennálló alkalmatlanságról vagy egy elvégzendő kezelésről van szó, mielőtt a jelölt alkalmasnak minősülhet a toborzás folytatására. Ilyenkor a jelöltet a meghatározott határidő leteltével (általában néhány hónaptól egy évig terjedhet) ismét jelentkezhet, amennyiben teljesítette az alkalmatlanságát kizáró feltételt.

EZ IS ÉRDEKELHET Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon A tartalékos katonák fizetése nemcsak az aktív szolgálati napokra járó illetményből áll, hanem rendelkezési állási díjból és különböző bónuszokból is.

Katonai karrier a Francia Idegenlégióban

Azok a jelentkezők, akik minden feltételt és tesztet sikeresen teljesítettek, egy négy hónapos alapkiképzésen vesznek részt a Castelnaudary kiképzőközpontba. Ez a kiképzés három részből áll (erőnléti, fegyverismereti és taktikai), ezután pedig egy sor vizsga következik. Amennyiben ezeket a vizsgákat is sikerül abszolválni, akkor történik meg a tényleges belépés a Légióba. Ha a jelentkező elfogadja a szerződést, öt évig kell szolgálnia a Légiót, és ekkor osztják be valamelyik ezredbe is. Érdekesség, hogy a kiválasztási folyamat végén a jelentkezők rangsorának első 10 helyezettje az általa kívánt ezredbe kerül, a többiek pedig a szabad helyek függvényében és a Légió igényeinek megfelelően választhatnak.

Két év szolgálat után szakterületet választ a légiós (többek közt lehet: mesterlövész, ejtőernyős, tűzszerész, harckocsi vezető), az öt éves szerződés lejárta után pedig dönthet úgy, hogy meghosszabbítja a szerződését. Ennek az időtartama változó lehet, egészen 6 hónaptól 5 évig terjedően. Az idegenlégiós öt év szolgálat után kérvényezheti azt is, hogy megkapja a francia állampolgárságot. A Légió kiemeli még, hogy legalább 3 éven át tartó kiváló szolgálat után altiszti karrier is kinálkozhat a légiósoknak. Ebben az esetben az előléptetés érdemi alapon történik. A katonai karrier a Légióban az alábbiak szerint nézhet ki:

Tizedes: 2 év szolgálat után érhető el

Szakaszvezető: 3 év szolgálat után érhető el, ha már tizedes az illető

Őrmester: 6 év szolgálat után érhető el

Törzsőrmester: 3 év szakaszvezetőség után érhető el

Hadnagy: 3 év törzsőrmesterség után érhető el

Főhadnagy: 3 év hadnagyság után érhető el

Őrnagy: két év főhadnagyság után érhető el

Fontos még megjegyezni, hogy csak az altisztek válhatnak tisztekké, ha sikeresen teljesítik az EMIA vagy ODS vizsgát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ekkora a fizetés a Francia Idegenlégióban

A Francia Idegenlégióban a kezdő nettó fizetés havi 1572 euró, ami nem egy kiemelkedő összeg (körülbelül 570 ezer forint), viszont a szolgálat kezdeti szakaszában, egészen a tizedesi rendfokozatig – vagyis nagyjából 2–4 éven keresztül – a légiósok térítésmentesen kapnak ruházatot, ellátást és szállást.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a kereset mértéke személyre szabott, és annak számításakor számos szempontot figyelembe vesznek. Ilyenek a rendfokozat, a szolgálati idő, a családi állapot, a Légióban szerzett képesítés és a mobilitási juttatások is.

Emellett az alapfizetéshez különböző pótlékok is társulhatnak: a tereppénz napi 20–70 euró között mozog, az ejtőernyős ezredben szolgálók havi mintegy 600 eurós pótlékra jogosultak,

a külföldi vagy speciális küldetések esetén pedig havi 2000–3000 eurós kiegészítés is elérhető.

A juttatási csomag része továbbá az évi 45 nap szabadság – a szolgálati beosztástól függően –, valamint a 75 százalékos kedvezmény a francia vasúttársaság, az SNCF járatain, ami jelentősen megkönnyíti az országon belüli utazást.

Hol lehet jelentkezni?

Jelentkezni elsősorban a Franciaországban található toborzási irodában lehet, külföldön nincs toborzás, viszont egész évben toboroznak, ezért bármikor lehet jelentkezni.

Az Európai Unióból érkező jelöltek esetében érvényes személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, állami oklevelek stb.) szükségesek. Más jelöltek esetében az útlevél bemutatása a kötelező.

Azt jó tudni, hogy az Idegenlégió nem segíti elő a kérelmezők által a franciaországi vízum vagy tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges adminisztratív lépéseket és nem tesz lépéseket a jelentkezők számára semmilyen, az ország területének elhagyására vonatkozó engedély megszerzéséért. Ezek az eljárások kizárólag a jelölt felelősségi körébe tartoznak. Franciaországba való belépéshez szükséges összes formaságot kizárólag magánúton kell lebonyolítani. A Francia Idegenlégió semmilyen eljárást nem bonyolít le kormányzati szervekkel.

Kíváncsi vagy más szakmák fizetésére is?

Korábban a Pénzcentrumon már több szakma bérhelyzetét is megvizsgáltuk: írtunk többek közt a tartalékos katonák, a sofőrök, az ápolók és a védőnők fizetéséről is. Ha kíváncsi vagy a részletekre, az ottani konkrét számokra, és az erről szóló összeállításainra, akkor kattints a kiválasztott szakmára:

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.