2026. május 6. szerda Ivett, Frida
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mosolygó fiatal nő mobiltelefont használ, miközben a barátja kanapén ülve fekszik otthon
Otthon

Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek

Jeki Gabriella
2026. május 6. 19:00

Szerinted mennyire könnyű ma elköltözni otthonról Magyarországon? A lakhatás kérdése manapság gazdasági, de társadalmi probléma is, különösen a fiatal generáció számára. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában többek között azt vizsgáljuk, milyen körülmények között próbálnak önállósodni a fiatalok Európában, és milyen tényezők nehezítik ezt a folyamatot.

A fiatalok lakhatási lehetőségeiről szóló kép már első ránézésre is rendkívül aggasztó. Számos országban teljesen megszokott, hogy a fiatalok hosszabb ideig a szüleikkel élnek, ami gyakran zsúfolt lakhatási körülményekhez vezet. Másutt ugyan hamarabb elköltöznek, de ez sokszor azzal jár, hogy jövedelmük aránytalanul nagy részét kénytelenek lakhatásra fordítani. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a háttérben több tényező is állhat, közte a munkaerőpiaci helyzet, a párkapcsolati minták, a kulturális különbségek és persze a megfizethető lakhatás hiánya.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fiatalok lakhatásával kapcsolatos, egyik legbeszédesebb mutató a túlzsúfoltság. Ez azt jelzi, hogy egy adott lakásban a lakók számához képest elegendő-e a rendelkezésre álló tér. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott, Eurostat adatok alapján a fiatalok szinte minden európai országban rosszabb helyzetben vannak, mint az átlaglakosság. A lista élén Románia, Lettország és Bulgária áll, ahol a fiatalok több mint fele él zsúfolt lakásokban. De Litvániában, Olaszországban vagy Görögországban is minden harmadik fiatal hasonló körülmények között él.

Magyarországon a teljes népesség körében nagyjából 14–16 százalék a túlzsúfoltság aránya, ami önmagában sem alacsony. A fiataloknál azonban még rosszabb a helyzet: a 15-29 évesek mintegy 23-24 százaléka, vagyis minden negyedik fiatal zsúfolt lakásban él. Ez jól mutatja, hogy az önállósodás nemcsak időben tolódik ki, hanem gyakran kompromisszumokkal is jár. Hiszen a másik kulcstényező a lakhatási költségek terhe. Az Európai Unióban átlagosan a lakosság 8,2 százaléka költi jövedelmének legalább 40 százalékát lakhatásra – a fiataloknál ez az arány még magasabb.

CHART by Pénzcentrum: hihetetlen számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #európa #európai unió #albérlet #eurostat #anyagi helyzet #fiatalok #lakhatás #társadalom #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:43
19:31
19:12
19:00
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
3 hete
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
3
3 hete
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
4
3 hete
Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében
5
3 hete
Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zálogjog ingó vagyontárgyon
Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos meghatározásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 18:03
Kvíz: Nagy ínyenc vagy, mindent megkóstolsz? Tedd próbára a fine dining szókincsedet!
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 17:31
Pusztító lavinát indított el a Vinted Magyarországon: sokan nem is sejtik, mit tesznek azzal, ha innen rendelnek ruhát
Agrárszektor  |  2026. május 6. 19:29
Vége a jó világnak: mindenki azt találgatja, meddig tarthat a drágulás
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm