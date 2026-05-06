A szakértő szerint a várakozásokkal ellentétben nem lankad, sőt minden rekordot megdöntött a lakosság lakáscélú hitelfelvételi kedve.
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
Szerinted mennyire könnyű ma elköltözni otthonról Magyarországon? A lakhatás kérdése manapság gazdasági, de társadalmi probléma is, különösen a fiatal generáció számára. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában többek között azt vizsgáljuk, milyen körülmények között próbálnak önállósodni a fiatalok Európában, és milyen tényezők nehezítik ezt a folyamatot.
A fiatalok lakhatási lehetőségeiről szóló kép már első ránézésre is rendkívül aggasztó. Számos országban teljesen megszokott, hogy a fiatalok hosszabb ideig a szüleikkel élnek, ami gyakran zsúfolt lakhatási körülményekhez vezet. Másutt ugyan hamarabb elköltöznek, de ez sokszor azzal jár, hogy jövedelmük aránytalanul nagy részét kénytelenek lakhatásra fordítani. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a háttérben több tényező is állhat, közte a munkaerőpiaci helyzet, a párkapcsolati minták, a kulturális különbségek és persze a megfizethető lakhatás hiánya.
A fiatalok lakhatásával kapcsolatos, egyik legbeszédesebb mutató a túlzsúfoltság. Ez azt jelzi, hogy egy adott lakásban a lakók számához képest elegendő-e a rendelkezésre álló tér. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott, Eurostat adatok alapján a fiatalok szinte minden európai országban rosszabb helyzetben vannak, mint az átlaglakosság. A lista élén Románia, Lettország és Bulgária áll, ahol a fiatalok több mint fele él zsúfolt lakásokban. De Litvániában, Olaszországban vagy Görögországban is minden harmadik fiatal hasonló körülmények között él.
Magyarországon a teljes népesség körében nagyjából 14–16 százalék a túlzsúfoltság aránya, ami önmagában sem alacsony. A fiataloknál azonban még rosszabb a helyzet: a 15-29 évesek mintegy 23-24 százaléka, vagyis minden negyedik fiatal zsúfolt lakásban él. Ez jól mutatja, hogy az önállósodás nemcsak időben tolódik ki, hanem gyakran kompromisszumokkal is jár. Hiszen a másik kulcstényező a lakhatási költségek terhe. Az Európai Unióban átlagosan a lakosság 8,2 százaléka költi jövedelmének legalább 40 százalékát lakhatásra – a fiataloknál ez az arány még magasabb.
CHART by Pénzcentrum: hihetetlen számok és statisztikák heti 3-szor a YouTube-on!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Brutális számok láttak napvilágot: ezermilliárdos mentőövre vár ez a magyar ágazat, különben óriási a baj
2026 elején sem indult újra az építőipar. A termelés csökkent, a vállalkozások száma tovább esett, és a kereslet sem erősödött.
A polgármester régi trükköt alkalmazott annak érdekében, hogy drága legókat vihessen ki az üzletből - de így is lebuktatta a biztonsági szolgálat.
Négy vízsugárral oltják a lángokat a tűzoltók, de egyáltalán nem könnyű a dolguk, leginkább az erős szél miatt.
Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő felárral szembesülnek azok, akik vidéken keresnek nagyobb ingatlant
Miközben a kisebb lakások bérleti díja gyakorlatilag stagnál, a nagyobb ingatlanok iránti megnövekedett kereslet érdemi áremelkedést hozott.
A 24 éves dobost egy Németország felé tartó vonaton érte el az apja telefonon.
Kipukkadt a lufi a fővárosi lakáspiacon, óriásit zuhant a kereslet: mostantól a vevők diktálják a feltételeket?
A tavalyi drágulás után 2026 elejére megállt a budapesti lakásárak emelkedése, a kereslet pedig drasztikusan visszaesett.
Péntek este nyomtalanul eltűnt Budapesten Davide Lucchelli, egy olasz zenekar 24 éves dobosa. A fiatal zenészt utoljára a Mester utcában látták.
Hatalmas fordulat a magyar lakáspiacon: most kaszálhatnak nagyot a vevők, az eladók szívhatják a fogukat
A húsvéti ünnepek és az országgyűlési választások egyaránt visszavetették mind a keresletet, mind a kínálati oldal aktivitását az ingatlanpiacon.
Szerdától jó, ha nálunk lesz az esernyő, mert több helyen fordulhat elő zápor, zivatar és erős szél.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
A Pénzcentrum most utánajárt, hogy mennyit fogyasztanak a háztartási klímák, és mire érdemes figyelni, ha nem akarunk sokkot kapni a villanyszámlától.
Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Vajon melyik országban isszák a legtöbb kávét Európában? És hol helyezkedik el Magyarország ebben a rangsorban? Mutatjuk!
Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén
A karbantartás alatt a szolgáltató tartálykocsikkal és vízszállító autókkal folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását.
Teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz a belügy- és az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében
Magyar Péter csütörtök este megnevezte két leendő miniszterét: Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hirdették ki a tilalmat, amely már holnap életbe lép.
Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: a fővárosban hirtelen lelassult a drágulás, a vidéki településeken viszont elképesztő árrobbanás történt
A tavalyi negyedik negyedévben országosan tovább fokozódott a lakásárak emelkedésének üteme.
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik júniusban és júliusban a lomokat
Fontos, hogy a budapesti lomtalanítás során a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n