Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek

Szerinted mennyire könnyű ma elköltözni otthonról Magyarországon? A lakhatás kérdése manapság gazdasági, de társadalmi probléma is, különösen a fiatal generáció számára. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában többek között azt vizsgáljuk, milyen körülmények között próbálnak önállósodni a fiatalok Európában, és milyen tényezők nehezítik ezt a folyamatot.

A fiatalok lakhatási lehetőségeiről szóló kép már első ránézésre is rendkívül aggasztó. Számos országban teljesen megszokott, hogy a fiatalok hosszabb ideig a szüleikkel élnek, ami gyakran zsúfolt lakhatási körülményekhez vezet. Másutt ugyan hamarabb elköltöznek, de ez sokszor azzal jár, hogy jövedelmük aránytalanul nagy részét kénytelenek lakhatásra fordítani. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a háttérben több tényező is állhat, közte a munkaerőpiaci helyzet, a párkapcsolati minták, a kulturális különbségek és persze a megfizethető lakhatás hiánya.

A fiatalok lakhatásával kapcsolatos, egyik legbeszédesebb mutató a túlzsúfoltság. Ez azt jelzi, hogy egy adott lakásban a lakók számához képest elegendő-e a rendelkezésre álló tér. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott, Eurostat adatok alapján a fiatalok szinte minden európai országban rosszabb helyzetben vannak, mint az átlaglakosság. A lista élén Románia, Lettország és Bulgária áll, ahol a fiatalok több mint fele él zsúfolt lakásokban. De Litvániában, Olaszországban vagy Görögországban is minden harmadik fiatal hasonló körülmények között él.

Magyarországon a teljes népesség körében nagyjából 14–16 százalék a túlzsúfoltság aránya, ami önmagában sem alacsony. A fiataloknál azonban még rosszabb a helyzet: a 15-29 évesek mintegy 23-24 százaléka, vagyis minden negyedik fiatal zsúfolt lakásban él. Ez jól mutatja, hogy az önállósodás nemcsak időben tolódik ki, hanem gyakran kompromisszumokkal is jár. Hiszen a másik kulcstényező a lakhatási költségek terhe. Az Európai Unióban átlagosan a lakosság 8,2 százaléka költi jövedelmének legalább 40 százalékát lakhatásra – a fiataloknál ez az arány még magasabb.

