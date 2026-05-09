2026. május 9. szombat Gergely
22 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a dűne tetejéről az északi-tengeri naplementére Ameland szigetéről, Friesland, Hollandia
Utazás

Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban

Pénzcentrum
2026. május 9. 16:01

2026-ban egyre többen keresik azokat a helyeket, amelyek még nem kerültek fel a tömegturizmus térképére, de élményben semmivel sem adnak kevesebbet. Ráadásul sokszor olcsóbban is megúszható az utazás, mint gondolnánk.

A nyári utazás sokaknak a kikapcsolódásról, feltöltődésről és a hétköznapokból való kiszakadásról szól. Vannak, akik szívesen térnek vissza évről évre ugyanarra a bevált helyre, mások viszont inkább új élményeket keresnek, és olyan úti célokra vágynak, amelyek még nincsenek a turisták térképén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Számukra készítette el 2026-os „Smarter Summer Report” listáját a Skyscanner, amely tíz olyan kevésbé ismert desztinációt gyűjtött össze, amelyek karakteresek, kevésbé zsúfoltak, és még megfizethetők is. A lista ráadásul kifejezetten pénztárcabarát: minden helyszín elérhető nagyjából 400 font (kb. 184 ezer forint) alatti repülőjegyárral.

A lista egyik legnagyobb erőssége, hogy olyan helyeket emel ki, amelyek egyszerre kínálnak autentikus élményeket és nyugodtabb környezetet.

  • Turku (Finnország) – kb. 35 000 Ft-tól
  • Thunder Bay (Kanada) – kb. 250 000 Ft-tól
  • Crotone (Olaszország) – kb. 25 000 Ft-tól
  • Kalymnos (Görögország) – kb. 50 000 Ft-tól
  • Ioannina (Görögország) – kb. 40 000 Ft-tól
  • Pico Island (Portugália) – kb. 130 000 Ft-tól
  • Clermont-Ferrand (Franciaország) – kb. 50 000 Ft-tól
  • Kiruna (Svédország) – kb. 80 000 Ft-tól
  • Astypalaia (Görögország) – kb. 60 000 Ft-tól
  • Córdoba (Argentína) – kb. 300 000 Ft-tól

A finnországi Turku például az ország egyik legrégebbi városa, egykori főváros, amely ma pezsgő kulturális és gasztronómiai központ. A folyóparti hangulat, a múzeumok és a vízi programok ideális kombinációt kínálnak egy városi és egy tengerparti nyaralás között.

A kanadai Thunder Bay ezzel szemben a természet szerelmeseinek kedvez. A Superior-tó partján fekvő város környéke tökéletes kajakozáshoz, túrázáshoz vagy kerékpározáshoz, miközben a környező táj vad és érintetlen maradt.

Dél-Európában az olaszországi Crotone kínál alternatívát a zsúfolt üdülőhelyek helyett. A Jón-tenger partján fekvő kikötővárost dombok veszik körül, és gazdag történelmi örökséggel rendelkezik – többek között egy látványos, tengerbe nyúló erőddel.

Görögország: csendesebb szigetek és rejtett városok

Nem meglepő módon Görögország több helyszínnel is szerepel a listán. A Kalymnos sziget például a népszerű Kos közelében található, mégis sokkal nyugodtabb. Hegyes, sziklás tája és fehér falvai autentikus élményt kínálnak tömegek nélkül.

A szárazföldi Ioannina egy kevésbé ismert történelmi város a Pamvotida-tó partján, amelyet természeti szépségek – például a Kalama-szurdok – tesznek különlegessé.

A harmadik görög helyszín, Astypalaia, a Dodekanészosz szigetcsoport része. Szélmalmokkal tarkított látképe, kristálytiszta vize és nyugodt hangulata ideális választás azoknak, akik elkerülnék a turistatömeget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Vulkanikus tájak és különleges élmények

A portugáliai Pico-sziget az Azori-szigeteken található, és vulkanikus tájairól, UNESCO-védelem alatt álló szőlőültetvényeiről, valamint bálnalesi lehetőségeiről ismert.

Hasonlóan izgalmas a franciaországi Clermont-Ferrand, amelyet mintegy 80 vulkán vesz körül. A történelmi város nemcsak természeti adottságai, hanem gasztronómiája – borok és sajtok – miatt is vonzó.

Északi különlegességek és távoli kalandok

A svédországi Kiruna különleges élményt kínál: nyáron a nap gyakorlatilag nem nyugszik le, így a látogatók 24 órás világosságban élvezhetik a természetet.

A lista legmesszibb pontja az argentin Córdoba, amely modern, mégis történelmi hangulatú város, hegyekkel körülvéve. Sétálható belvárosa, kulturális látnivalói és pezsgő élete miatt egyre népszerűbb.

Új trend: tömeg helyett élmény

A lista jól mutatja az utazási trendek változását: egyre többen keresnek olyan úti célokat, amelyek nem a klasszikus turistaparadicsomok, mégis gazdag élményt kínálnak. A kevesebb tömeg, az autentikusabb környezet és a megfizethető árak egyre fontosabb szempontokká válnak.

2026 nyarán tehát nem feltétlenül a legismertebb városok vagy szigetek lesznek a legvonzóbbak – hanem azok a helyek, amelyek még képesek meglepetést okozni.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #olcsó #európa #turizmus #repülés #nyár #külföld #trend #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:35
16:01
15:32
15:04
14:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 9.
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
2026. május 9.
Ezen áll vagy bukik a rezsicsökkentés sorsa 2026-ban: hatalmas energetikai bombát örököl a Tisza-kormány
2026. május 8.
Mi történne, ha mindenki elzárná az olajcsapokat: mennyi idő alatt dőlne romba a világ?!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 9. szombat
Gergely
19. hét
Május 9.
A méltányos kereskedelem napja
Május 9.
Vándormadarak világnapja (máj 8-9)
Május 9.
A II. világháború befejezésének emléknapja (a győzelem napja)
Május 9.
Európa-nap (Az Európai Unió születésnapja)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
2
2 napja
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
3
1 hete
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
4
2 hete
Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban
5
2 hete
Vége az olcsó nyaralásoknak: radikális tiltást vezet be a magyarok kedvenc szigetországa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétbiztosítási önrész
betétbiztosítás során a betétesnek kell a kárból meghatározott összeget vállalnia. Ennek mértéke 1 millió forint alatt nincs, 1 és 6 millió forint között 10%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 9. 16:35
Óriási bejelentést tett a magyarok kedvenc sportáruháza: hamarosan a te városodban is nyithatnak egy új üzletet
Pénzcentrum  |  2026. május 9. 14:31
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
Agrárszektor  |  2026. május 9. 15:31
Bekeményített Kína: hajlandóak többet fizetni a húsért, de egy váratlan feltételt szabtak
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm