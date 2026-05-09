Rekordszámú engedélyt adott ki Nepál a Mount Everest megmászására az idei tavaszi szezonban: május 8-ig 492 hegymászó kapott engedélyt.
Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban
2026-ban egyre többen keresik azokat a helyeket, amelyek még nem kerültek fel a tömegturizmus térképére, de élményben semmivel sem adnak kevesebbet. Ráadásul sokszor olcsóbban is megúszható az utazás, mint gondolnánk.
A nyári utazás sokaknak a kikapcsolódásról, feltöltődésről és a hétköznapokból való kiszakadásról szól. Vannak, akik szívesen térnek vissza évről évre ugyanarra a bevált helyre, mások viszont inkább új élményeket keresnek, és olyan úti célokra vágynak, amelyek még nincsenek a turisták térképén.
Számukra készítette el 2026-os „Smarter Summer Report” listáját a Skyscanner, amely tíz olyan kevésbé ismert desztinációt gyűjtött össze, amelyek karakteresek, kevésbé zsúfoltak, és még megfizethetők is. A lista ráadásul kifejezetten pénztárcabarát: minden helyszín elérhető nagyjából 400 font (kb. 184 ezer forint) alatti repülőjegyárral.
A lista egyik legnagyobb erőssége, hogy olyan helyeket emel ki, amelyek egyszerre kínálnak autentikus élményeket és nyugodtabb környezetet.
- Turku (Finnország) – kb. 35 000 Ft-tól
- Thunder Bay (Kanada) – kb. 250 000 Ft-tól
- Crotone (Olaszország) – kb. 25 000 Ft-tól
- Kalymnos (Görögország) – kb. 50 000 Ft-tól
- Ioannina (Görögország) – kb. 40 000 Ft-tól
- Pico Island (Portugália) – kb. 130 000 Ft-tól
- Clermont-Ferrand (Franciaország) – kb. 50 000 Ft-tól
- Kiruna (Svédország) – kb. 80 000 Ft-tól
- Astypalaia (Görögország) – kb. 60 000 Ft-tól
- Córdoba (Argentína) – kb. 300 000 Ft-tól
A finnországi Turku például az ország egyik legrégebbi városa, egykori főváros, amely ma pezsgő kulturális és gasztronómiai központ. A folyóparti hangulat, a múzeumok és a vízi programok ideális kombinációt kínálnak egy városi és egy tengerparti nyaralás között.
A kanadai Thunder Bay ezzel szemben a természet szerelmeseinek kedvez. A Superior-tó partján fekvő város környéke tökéletes kajakozáshoz, túrázáshoz vagy kerékpározáshoz, miközben a környező táj vad és érintetlen maradt.
Dél-Európában az olaszországi Crotone kínál alternatívát a zsúfolt üdülőhelyek helyett. A Jón-tenger partján fekvő kikötővárost dombok veszik körül, és gazdag történelmi örökséggel rendelkezik – többek között egy látványos, tengerbe nyúló erőddel.
Görögország: csendesebb szigetek és rejtett városok
Nem meglepő módon Görögország több helyszínnel is szerepel a listán. A Kalymnos sziget például a népszerű Kos közelében található, mégis sokkal nyugodtabb. Hegyes, sziklás tája és fehér falvai autentikus élményt kínálnak tömegek nélkül.
A szárazföldi Ioannina egy kevésbé ismert történelmi város a Pamvotida-tó partján, amelyet természeti szépségek – például a Kalama-szurdok – tesznek különlegessé.
A harmadik görög helyszín, Astypalaia, a Dodekanészosz szigetcsoport része. Szélmalmokkal tarkított látképe, kristálytiszta vize és nyugodt hangulata ideális választás azoknak, akik elkerülnék a turistatömeget.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Vulkanikus tájak és különleges élmények
A portugáliai Pico-sziget az Azori-szigeteken található, és vulkanikus tájairól, UNESCO-védelem alatt álló szőlőültetvényeiről, valamint bálnalesi lehetőségeiről ismert.
Hasonlóan izgalmas a franciaországi Clermont-Ferrand, amelyet mintegy 80 vulkán vesz körül. A történelmi város nemcsak természeti adottságai, hanem gasztronómiája – borok és sajtok – miatt is vonzó.
Északi különlegességek és távoli kalandok
A svédországi Kiruna különleges élményt kínál: nyáron a nap gyakorlatilag nem nyugszik le, így a látogatók 24 órás világosságban élvezhetik a természetet.
A lista legmesszibb pontja az argentin Córdoba, amely modern, mégis történelmi hangulatú város, hegyekkel körülvéve. Sétálható belvárosa, kulturális látnivalói és pezsgő élete miatt egyre népszerűbb.
Új trend: tömeg helyett élmény
A lista jól mutatja az utazási trendek változását: egyre többen keresnek olyan úti célokat, amelyek nem a klasszikus turistaparadicsomok, mégis gazdag élményt kínálnak. A kevesebb tömeg, az autentikusabb környezet és a megfizethető árak egyre fontosabb szempontokká válnak.
2026 nyarán tehát nem feltétlenül a legismertebb városok vagy szigetek lesznek a legvonzóbbak – hanem azok a helyek, amelyek még képesek meglepetést okozni.
Indulhat a roham a jegyekért: alig pár euróért is lejuthatsz, dugó nélkül idén nyáron a horvát tengerpartra
A nyári szezon közeledtével ismét útjára indul a Retró Istria Expressz éjszakai vonat, amellyel versenyképes áron érhető el az Adria.
A Pénzcentrum 2026. május 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest turizmusa évek óta a senkiföldjén bolyong: a város egyszerre küzd a bulifőváros‑imázs torzulásaival, a széttöredezett döntéshozatallal és azzal, hogy nincs, aki valóban összefogja a...
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
Spórolj súlyos tízezreket a szálláson, kerüld el a turistacsapdákat, és ismerd meg azt az Angliát, amiről az útikönyvek általában mélyen hallgatnak.
Balaton Fagyija 2026: meglepő dolog derült ki az idei árakról, rossz hírt kaptak a gyümölcsös fagyik imádói
A legjobb fagylaltok receptjeit a fagyizók megosztják, így szinte bárhol megkósolhatjuk őket a Balaton partján.
Május 8-án ismét megrendezik a Magyar Fagylalt Napját, az eseményhez csatlakozó cukrászdák és fagyizók országszerte féláron adják a gombócot. Van azonban néhány szabály, amiről nem...
Rekordot döntöttek, mégis zuhannak a részvények: ilyen pusztítást végez egy háborús konfliktus a világ legnagyobb utazási óriásainál
A közel-keleti konfliktus érezhetően visszaveti az utazási keresletet: az Airbnb és az Expedia egyre több lemondással és útvonal-megszakítással szembesül.
Budapest főtájépítésze szerint a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a fővárosban.
A Pénzcentrum 2026. május 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
A nyári szezon zavartalanul elindult, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, és jelenleg sem ellátási probléma, sem kerozinhiány nem fenyegeti az utazásokat.
Minden harmadik kerékpáros bevallotta: már volt komoly konfliktusa az utakon, de a biciklisek sem ártatlanok
Tavasztól őszig a magyarok egyharmada heti rendszerességgel kerékpározik, ötöde pedig még télen is ennyit biciklizik
Már látszik a fordulat, brutális esőzés csap le Magyarországra: történelmi mennyiségű csapadék jöhet
Az elmúlt hetek szárazsága és fagyveszélye után a következő napokban az egyik legcsapadékosabb időjárási helyzet alakul ki Magyarország felett
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
Spanyolország ma már nemcsak a turisták paradicsoma, hanem az egyik legvonzóbb európai célpont országelhagyóknak.
Aggasztó adatok láttak napvilágot a Balatonról: a kutatók most figyelmeztetnek, mielőtt túl késő lenne
A balatoni hajózás során keletkező szennyvíz megfelelő kezelését és a vegyszerhasználat radikális csökkentését szorgalmazzák a környezetszennyezés csökkentése érdekében.
Váratlan razzia a fővárosi járatokon: több mint 80 ezer embert ellenőriztek, nem csak a bliccelőkre csaptak le
Több mint 81 ezer utast ellenőriztek a rendőrséggel összehangolt szokásos akció keretében a főváros forgalmas tömegközlekedési járatain áprilisban.
A belvárosi apartmanokért akár több millió forintot is elkérnek két éjszakára a budapesti BL-döntő hétvégéjén.
A Pénzcentrum 2026. május 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: brutális zivatarok érkeznek, de ez mentheti meg a kiszáradt földeket
Csütörtökön zivatarok és záporok teszik csapadékossá az időjárást, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n