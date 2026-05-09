Elképesztően olcsó és alig ismerik: ez a 10 titkos helyszín lesz az élelmes nyaralók kedvence 2026-ban

2026-ban egyre többen keresik azokat a helyeket, amelyek még nem kerültek fel a tömegturizmus térképére, de élményben semmivel sem adnak kevesebbet. Ráadásul sokszor olcsóbban is megúszható az utazás, mint gondolnánk.

A nyári utazás sokaknak a kikapcsolódásról, feltöltődésről és a hétköznapokból való kiszakadásról szól. Vannak, akik szívesen térnek vissza évről évre ugyanarra a bevált helyre, mások viszont inkább új élményeket keresnek, és olyan úti célokra vágynak, amelyek még nincsenek a turisták térképén.

Számukra készítette el 2026-os „Smarter Summer Report” listáját a Skyscanner, amely tíz olyan kevésbé ismert desztinációt gyűjtött össze, amelyek karakteresek, kevésbé zsúfoltak, és még megfizethetők is. A lista ráadásul kifejezetten pénztárcabarát: minden helyszín elérhető nagyjából 400 font (kb. 184 ezer forint) alatti repülőjegyárral.

A lista egyik legnagyobb erőssége, hogy olyan helyeket emel ki, amelyek egyszerre kínálnak autentikus élményeket és nyugodtabb környezetet.

Turku (Finnország) – kb. 35 000 Ft-tól

Thunder Bay (Kanada) – kb. 250 000 Ft-tól

Crotone (Olaszország) – kb. 25 000 Ft-tól

Kalymnos (Görögország) – kb. 50 000 Ft-tól

Ioannina (Görögország) – kb. 40 000 Ft-tól

Pico Island (Portugália) – kb. 130 000 Ft-tól

Clermont-Ferrand (Franciaország) – kb. 50 000 Ft-tól

Kiruna (Svédország) – kb. 80 000 Ft-tól

Astypalaia (Görögország) – kb. 60 000 Ft-tól

Córdoba (Argentína) – kb. 300 000 Ft-tól

A finnországi Turku például az ország egyik legrégebbi városa, egykori főváros, amely ma pezsgő kulturális és gasztronómiai központ. A folyóparti hangulat, a múzeumok és a vízi programok ideális kombinációt kínálnak egy városi és egy tengerparti nyaralás között.

A kanadai Thunder Bay ezzel szemben a természet szerelmeseinek kedvez. A Superior-tó partján fekvő város környéke tökéletes kajakozáshoz, túrázáshoz vagy kerékpározáshoz, miközben a környező táj vad és érintetlen maradt.

Dél-Európában az olaszországi Crotone kínál alternatívát a zsúfolt üdülőhelyek helyett. A Jón-tenger partján fekvő kikötővárost dombok veszik körül, és gazdag történelmi örökséggel rendelkezik – többek között egy látványos, tengerbe nyúló erőddel.

Görögország: csendesebb szigetek és rejtett városok

Nem meglepő módon Görögország több helyszínnel is szerepel a listán. A Kalymnos sziget például a népszerű Kos közelében található, mégis sokkal nyugodtabb. Hegyes, sziklás tája és fehér falvai autentikus élményt kínálnak tömegek nélkül.

A szárazföldi Ioannina egy kevésbé ismert történelmi város a Pamvotida-tó partján, amelyet természeti szépségek – például a Kalama-szurdok – tesznek különlegessé.

A harmadik görög helyszín, Astypalaia, a Dodekanészosz szigetcsoport része. Szélmalmokkal tarkított látképe, kristálytiszta vize és nyugodt hangulata ideális választás azoknak, akik elkerülnék a turistatömeget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Vulkanikus tájak és különleges élmények

A portugáliai Pico-sziget az Azori-szigeteken található, és vulkanikus tájairól, UNESCO-védelem alatt álló szőlőültetvényeiről, valamint bálnalesi lehetőségeiről ismert.

Hasonlóan izgalmas a franciaországi Clermont-Ferrand, amelyet mintegy 80 vulkán vesz körül. A történelmi város nemcsak természeti adottságai, hanem gasztronómiája – borok és sajtok – miatt is vonzó.

Északi különlegességek és távoli kalandok

A svédországi Kiruna különleges élményt kínál: nyáron a nap gyakorlatilag nem nyugszik le, így a látogatók 24 órás világosságban élvezhetik a természetet.

A lista legmesszibb pontja az argentin Córdoba, amely modern, mégis történelmi hangulatú város, hegyekkel körülvéve. Sétálható belvárosa, kulturális látnivalói és pezsgő élete miatt egyre népszerűbb.

Új trend: tömeg helyett élmény

A lista jól mutatja az utazási trendek változását: egyre többen keresnek olyan úti célokat, amelyek nem a klasszikus turistaparadicsomok, mégis gazdag élményt kínálnak. A kevesebb tömeg, az autentikusabb környezet és a megfizethető árak egyre fontosabb szempontokká válnak.

2026 nyarán tehát nem feltétlenül a legismertebb városok vagy szigetek lesznek a legvonzóbbak – hanem azok a helyek, amelyek még képesek meglepetést okozni.