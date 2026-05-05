Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Az Egyesült Királyság és az USA zászlaja kék égbolton. 3D illusztráció
Világ

Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is

Borbándi Dániel
2026. május 5. 13:03

Nagy-Britanniának és Európának fel kell ébrednie a nosztalgiából. A Chatham House konferenciája és a brit Lordok Házának Külügyi és Védelmi Bizottsága által tizenöt év után először készített, átfogó jelentés kegyetlen őszinteséggel mondja ki azt, amit sokan eddig csak suttogni mertek: az a feltétel nélküli, romantizált transzatlanti szövetség, amelyre a nyugati világrend épült, a múlté. Akárki is ül a Fehér Házban, a "különleges kapcsolat" (special relationship) már sosem lesz a régi.

Donald Trump visszatérése a Fehér Házba nem csupán egy újabb politikai ciklust, hanem a transzatlanti kapcsolatok végleges és fájdalmas átalakulását hozta el. Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti szövetség az elmúlt időszakban súlyos, talán visszafordíthatatlan válságba került.

A Washingtonból diktált agresszív vámpolitika és a kibontakozó kereskedelmi háború csak a jéghegy csúcsa: az EU számára a legmegalázóbb pofont az jelentette, hogy Brüsszelt gyakorlatilag teljesen kihagyták az orosz-ukrán békefolyamatok érdemi tárgyalásaiból. Európa, amely évtizedekig a globális stabilitás egyik tartóoszlopának hitte magát, hirtelen egy stratégiai vákuumban találta magát, ahol az amerikai érdekek már nem esnek egybe az európai biztonsággal.

Bár Londonban sokáig tartotta magát a nézet, hogy a brit–amerikai szövetség – a legendás „különleges kapcsolat” (Special Relationship) – jóval stabilabb lábakon áll, mint az EU és az USA viszonya, a valóság ennél jóval sötétebb. Míg a brit diplomaták a közös történelmi gyökerekre és a szoros hírszerzési együttműködésre alapozták a reményeiket, Washington egyre inkább csak egy tranzakcionális partnert lát az Egyesült Királyságban is. A látszólagos stabilitás mögött valójában egy mélyülő szakadék tátong: az amerikai külpolitika „Amerika az első” elve nem tesz kivételt a régi szövetségesekkel sem.

Erre a kíméletlen geopolitikai realitásra mutat rá a Chatham House legfrissebb konferenciája és a Lordok Háza által publikált drámai hangvételű jelentés. Az elemzés szerint a szentimentalizmus kora lejárt: a briteknek fel kell ismerniük, hogy az Egyesült Államok már nem a világ rendőre, hanem egy önérdekét követő nagyhatalom, amely bármikor hajlandó hátrahagyni szövetségeseit, ha a stratégiai fókuszpontja – vagyis Kína és a belső gazdaságvédelem – úgy kívánja.

A 21 szakértői panel meghallgatásával és washingtoni tényfeltáró utakkal megalapozott diagnózis egyértelmű: az Egyesült Államok egyre inkább tranzakcionális, befelé forduló és Ázsia-központú külpolitikát folytat, amelyben már nincs helye az európai szövetségesek iránti szentimentalizmusnak – hangzott el brit konferenciabeszélgetésen.

Trump csak a tünet, a változás rendszerszintű

A közvélemény és a fősodratú média hajlamos a transzatlanti kapcsolatok megromlását kizárólag a Trump-adminisztráció kiszámíthatatlanságának számlájára írni. Kétségtelen, hogy az elmúlt időszak történései – a szövetségesekkel való egyeztetés nélküli iráni csapásmérő akciók, a baráti országokra kivetett vámtarifák, Grönland megvásárlásának abszurd felvetése, vagy éppen a NATO-tagállamok területének megvédésével kapcsolatos fenyegetések – történelmi mélypontra taszították Washington diplomáciai hangnemét.

A jelentés azonban arra figyelmeztet: végzetes hiba lenne mindezt egyetlen elnök stílusjegyeként elkönyvelni. Ahogy az amerikai elemzők is rámutattak, a transzatlanti viszony eróziója mögött öt hosszú távú, strukturális trend húzódik meg, amelyek adminisztrációktól függetlenül (legyen az republikánus vagy demokrata) formálják a jövőt:

  1. Kína, mint az egyetlen igazi ellenfél: Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Stratégiája nyíltan kimondja: a 21. század egzisztenciális kihívója Peking. Washington geopolitikai fókuszpontja elkerülhetetlenül és végérvényesen az ázsiai-csendes-óceáni térségre helyeződik át. Európa ebben az egyenletben másodlagos hadszíntérré degradálódott.
  2. Kivonulás az európai biztonságfinanszírozásból: A tehermegosztás (burden sharing) helyett a teheráthárítás (burden shifting) korszaka jön. Ahogy Laura Rapp, a Chatham House szakértője fogalmazott, az amerikai közvélemény ugyan még támogatja a NATO-t, de az a naiv európai hit, hogy az USA konfliktus esetén „mindig ott lesz”, tarthatatlanná vált.
  3. A többoldalú (multilaterális) világrend elutasítása: Az Egyesült Államok egyre szkeptikusabb a globális kötelezettségvállalásokkal szemben. Lord Darroch volt washingtoni nagykövet sokkoló adatot közölt: az amerikai vezetés az elmúlt évben 66 nemzetközi intézményből vagy egyezményből hátrált ki, köztük a Párizsi Klímaegyezményből és az Egészségügyi Világszervezetből (WHO). A nemzetközi jog semmibevétele (például Venezuelában vagy Iránban) az amerikai külpolitika egy régebbi, nacionalistább hagyományához való visszatérést jelzi.
  4. A gazdasági nacionalizmus felemelkedése: A szabadkereskedelem amerikai támogatása mindkét nagy párt részéről csökken. Kialakult egy kétpárti konszenzus arról, hogy a globalizáció az átlag amerikaiak kárára történt. A protekcionizmus és a vámok politikai zsarolóeszközként való használata "új normálissá" vált.
  5. Társadalmi és politikai polarizáció: Az amerikai belpolitikai megosztottság drasztikusan behatárolja a külpolitikai mozgásteret.

A "korrozív önelégültség" és Európa védtelensége

A konferencia legkeményebb kritikája az Egyesült Királyság – és tágabb értelemben Európa – saját védelmi képességeinek elsorvadását illette. Lord Robertson szavaival élve, az európai politikai vezetés „korrozív önelégültséget” mutatott az elmúlt évtizedekben. Bár az amerikai elégedetlenség az európaiak védelmi potyautas-szerepével kapcsolatban nem új (egészen az Eisenhower-éráig nyúlik vissza), mostanra kritikus törésponttá vált.

Amíg a britek – és más európai országok – az amerikai védőernyő alatt spóroltak a hadseregen, addig egy olyan függőségi kultúra alakult ki, amely mára nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Lord Houghton, a brit fegyveres erők volt parancsnoka a bizottság előtt "grafikus és színes" részletességgel vázolta fel, mennyire gyenge és felkészületlen valójában a brit haderő egy konvencionális konfliktusra.

A számok magukért beszélnek: az Egyesült Királyság jelenleg mindössze a 13. helyen áll a NATO-n belül a GDP-arányos védelmi kiadások tekintetében.

Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, Lord Darroch rámutatott egy dermesztő statisztikára: Németország 2029-re kétszer annyit fog költeni védelemre, mint Nagy-Britannia. Miközben Kelet-Európa fegyverkezik, London és a Nyugat lemarad. Egy olyan világban, ahol Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen – és ahol egy esetleges orosz győzelem borítékolhatóan nem állna meg az ukrán határoknál –, ez a gyengeség végzetes lehet.

Gazdasági feszültségek és a "Kínai Dilemma"

A repedések nem csak a katonai szövetségen, hanem a gazdasági kapcsolatokon is végigfutnak. A két ország gazdasága hiába fonódik össze, az USA protekcionista fordulata súlyos károkat okozhat. Lord De Mauley rávilágított, hogy a részleges gazdasági megállapodások (Economic Prosperity Deal) – amelyek az acélra, alumíniumra és gyógyszerekre vonatkoznak – nem jogilag kötelező erejűek, így bármikor felrúghatók.

Beszédes, hogy a brit-amerikai "technológiai jóléti megállapodás" tárgyalásai tavaly zátonyra futottak, méghozzá olyan hétköznapinak tűnő, de szuverenitási kérdéseket érintő viták miatt, mint a brit digitális szolgáltatási adó bevezetése, vagy az élelmiszerbiztonsági szabványok (például a hírhedt amerikai klóros csirke ügye).

A legnehezebb feladat azonban Kína triangulációja lesz. Az Egyesült Államok kíméletlen, zéró összegű technológiai és gazdasági háborút hirdetett Peking ellen, és ezt a szigorú megközelítést a szövetségeseitől is elvárja. Nagy-Britannia és Európa azonban ezt nem engedheti meg magának; gazdaságuk túlságosan integrálódott a kínai piacokkal.

Londonnak sürgősen ki kell dolgoznia egy koherens, a washingtoni vonaltól független, de azzal bizonyos pontokon (pl. kettős felhasználású technológiák kontrollja) összehangolható Kína-stratégiát. Ha a britek nem artikulálják tisztán a saját érdekeiket, akkor a két szuperhatalom közötti présben fognak felőrlődni.

Hogyan tovább? Stratégia a jégkorszakra

Fontos hangsúlyozni, amit a jelentés alkotói is kiemeltek: a javaslat nem egy drasztikus elszakadást  sürget az Egyesült Államoktól. Ez felelőtlenség lenne. A mélyebb rétegekben – a hírszerzés a nukleáris elrettentés, a csúcstechnológiák (űrkutatás, F-35-ös program) és az olyan regionális paktumok, mint az AUKUS egyezmény terén – a kapcsolat továbbra is elengedhetetlen és szoros marad. Ezek azok a konkrét, materiális előnyök, amelyeket a jövő amerikai adminisztrációi is értékelni fognak.

Ugyanakkor Londonnak és Európának alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy a transzatlanti viszony innentől kezdve kőkemény üzlet, nem pedig bajtársiasság. A megoldás pillérei:

  • Radikális haderőfejlesztés: Nem elég ígérgetni; világos ütemterv kell a védelemre szánt GDP-arányos költségvetés drasztikus (akár 5%-ot közelítő) megemelésére és a hazai védelmi ipar felpörgetésére.
  • A partnerek bővítése: Túl kockázatos mindent egy lapra – Washingtonra – feltenni. Újra kell építeni a pragmatikus kapcsolatokat az Európai Unióval, és új, globális koalíciókat (novel partnerships) kell keresni.
  • Szuverén, önérdek-érvényesítő külpolitika: Le kell számolni a "kis testvér" szereppel. Készen kell állni arra, hogy az Egyesült Államok távozásával keletkező globális űrt más partnerekkel közösen kell kitölteni.

Összegzés

A második világháború utáni világrend, amelyben az USA a globális szabályok és intézmények jóindulatú (és a számlát álló) intézője volt, befejeződött. Az amerikai külpolitika tranzakcionálissá válása nem egy múló hóbort, hanem a jövő realitása.

A transzatlanti szövetség túlélheti az elkövetkező évtizedeket, de csak akkor, ha Nagy-Britannia és Európa végre felnő a feladathoz, saját kezébe veszi a sorsát, és a nosztalgia helyett a nyers erőközpontú geopolitika játékszabályai szerint kezd el játszani. Az amerikai védőernyő lassan becsukódik; ideje, hogy Európa megtanuljon túlélni a viharban.
Címlapkép: Getty Images
#európa #európai unió #egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #egyesült királyság #kína #külpolitika #orosz-ukrán háború #védelmi kiadások

Felix DeSouza
50 perce
Gonosz, rosszindulatú vénemberek, börtönbe való bűnözők irányítják az USA-t, Oroszországot Izraelt, Iránt és Kínát is, akik a fennálló világrend, a békés fejlődés felrúgásában érdekeltek mert a vérgőzös középkorba akarják visszarángatni az egész világot. A kérdés csak az hogy demokráciákban miért ilyen vezetőkre szavaz a többség?
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
Ezt sokan nem tudják a Lay's, Oreo, M&M's márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
