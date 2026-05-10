CashTag: Bodrogkeresztúr, a világhírű zarándokfalu titkai (2026.05.10.)
Utazás

Tömegek zarándokolnak ebbe a magyar faluba: íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai

Pénzcentrum
2026. május 10. 13:03

Hogyan válik egy apró tokaj-hegyaljai település a világ egyik legismertebb zsidó zarándokhelyévé? Miért érkeznek évente több ezren Bodrogkeresztúrra az Egyesült Államoktól Izraelig, és milyen hatással van mindez a helyi gazdaságra, turizmusra és ingatlanpiacra? Mindez a CashTag friss epizódjából kiderül - a videót a cikkünk végén találod!

A CashTag legújabb adásában a bodrogkeresztúri zarándoklat jelenségét járjuk körbe, amely az elmúlt években nemcsak vallási, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is egyre nagyobb figyelmet kapott. A középpontban Reb Sájele, vagyis Steiner Jesájá rabbi áll, akinek emléke ma is zarándokok ezreit vonzza Tokaj-Hegyaljára.

Vendégeink Megyeri Jonatán ortodox rabbi és Frank Mariann, a Csodarabbik útja és a mádi rabbiház vezetője, akikkel arról beszélgetünk, hogyan alakult ki a bodrogkeresztúri zarándoklat, kik érkeznek ide, és milyen infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy egy néhány ezres település rövid idő alatt ekkora tömeget fogadjon.

Az adásban szó lesz arról is, hogyan változtatja meg a vallási turizmus a helyi közösségeket, milyen gazdasági lehetőségeket teremt a térségben, és miként hat az ingatlanárakra vagy a vendéglátásra. Emellett azt is megvizsgáljuk, lehet-e a Csodarabbik útjából hosszú távon olyan örökségturisztikai program, amely a nem zsidó turisták számára is bemutatja Tokaj-Hegyalja gazdag zsidó múltját.

A tartalomból:

  • Ki volt a bodrogkeresztúri csodarabbi?
  • Hogyan lett Bodrogkeresztúr nemzetközi zarándokhely?
  • Honnan érkeznek a látogatók?
  • Hogyan készül fel a település a tömegek fogadására?
  • Milyen a helyiek viszonya a zarándokokhoz?
  • Mi történik az ingatlanpiacon?
  • Turisztikai lehetőség vagy társadalmi kihívás?

A CashTag mai epizódja egy különleges világot mutat be: ahol vallás, történelem, turizmus és gazdaság találkozik egy kis magyar településen. A teljes adást tekintsd meg itt alább, vagy a Pénzcentrum hivatalos YouTube-csatornáján, ahol egyéb érdekes videós tartalmakat is talász!

 
