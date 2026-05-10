Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft

Megérkeztek a Velencei-tó első 2026-os strandbüféárai: olvasónk fotóin a Korzó étlapjai láthatók. A lángos már 2400 forintig, a retro burger 3290 forintig kúszott fel, de a fagyi sem olcsó. Úgy tűnik, idén a Velencei-tónál csak a vízszint apad, költségek tekintetében a balatoni árszint várja a nyaralókat.

A Balatonnál már megjelentek az első 2026-os strandbüféárak, és nem kellett sokat várni arra sem, hogy más népszerű hazai üdülőhelyeken is felbukkanjanak az idei étlapok. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a balatoni halsütődékben és strandbüfékben idén is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a nyaralóknak: egy egyszerűbb ebéd is több ezer forintba kerülhet fejenként. Most a Velencei-tóról kaptunk friss fotókat olvasónktól: a Velencei-tavi Korzón működő büfék 2026-os ártáblái alapján itt sem lesz olcsó a korzózás.

A képeken klasszikus strandételek sorakoznak: lángos, palacsinta, hamburger, melegszendvics, bográcsgulyás és különféle italok, na meg a híres/hírhedt csavarosfagyi (galériánkat lásd alább!). Az árak alapján a Velencei-tónál is nagyjából a balatoni szint kezd kirajzolódni.

A legnépszerűbb fogás továbbra is a lángos:

a sima lángos 1350 forint,

a sajtos 1700 forint,

a sajtos-tejfölös változat 2000 forint,

a dupla sajtos-tejfölösért pedig már 2400 forintot kérnek.

a „betyáros” lángos (tejföl, bacon, kolbász, lilahagyma, sajt) 2400 forint,

a juhtúrós-kapros változatok 1700–2400 forint között mozognak,

a töltött virslis lángos alapára 2000 forint.

A hamburgerek ára is bőven 2500 forint felett jár:

a sima retro burger 2490 forint,

a sajtos 2690 forint,

a duplahúsos verzió pedig 3290 forintba kerül.

A melegszendvics ára 1490 forint, míg a bográcsgulyásért 2990 forintot kell fizetni.

A palacsinta továbbra is az olcsóbb strandételek közé tartozik, de már itt sem beszélhetünk filléres desszertről:

a kakaós, lekváros és fahéjas palacsinta 450 forint darabonként,

a túrós-pudingos, nutellás, mákos vagy diós változat pedig 550 forint.

Az italoknál is látszik az áremelkedés:

a csapolt sörök korsója 950–1050 forint között alakul,

az energiaital 900 forint,

a presszókávé 650 forint,

a cappuccino 1000 forint,

a jegeskávé pedig már 1590 forint.

A röviditalok többsége 800–1200 forint között mozog 4 centiliternél, a pálinkák és whiskyk pedig ennél is drágábbak lehetnek.

Olvasónk fagyiárakat is küldött a Velencei-tavi Korzóról. A csavaros fagylaltok – csokoládé, vanília, eper, citrom, puncs és pisztácia ízben – kis adagban (10 dkg) 950 forintba kerülnek, a nagy adagért pedig 1450 forintot kérnek.

A mostani árak alapján úgy tűnik, 2026 nyarán nemcsak a Balatonnál, hanem a Velencei-tónál is komoly költséggel jár majd egy családi strandolás. Egy négytagú családnál néhány lángos, ital és fagyi könnyedén 15-20 ezer forintos kiadást jelenthet egyetlen délután alatt.

Fotó: Faludi Imre, MTI/MTV