Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság

„Mérgező eper” miatt kezdett el pánikolni a magyar internet az elmúlt napokban, a közösségi médiában pedig már odáig jutott a történet, hogy egyes posztok dialízissel és súlyos mérgezésekkel riogatták a szülőket. Éppen ezért a Pénzcentrum több hatóságot is megkeresett az ügyben. A Nébih elismerte, hogy érkeztek bejelentések feltételezett eperfogyasztással összefüggő rosszullétekről, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs érvényben magyar termesztésű eperre vonatkozó termékvisszahívás. Az NKFH pedig arról beszélt, hogy a növényvédőszer-maradékok miatti tömeges mérgezések esélye „gyakorlatilag kizárható”.

A múlt héten kezdődött, de a hétre tetőzött az az internetes pánik, miszerint egyes élelmiszerláncok mérgező epret árulnak. A pletyka különböző, zárt kismama Facebook-csoportokból kelt útra, és egyes bejegyzések odáig mentek, hogy vese dialízissel riogattak más szülőket.

Az elsőre is igen gyanús álhír terjedése azonban nem ült el, továbbra is tömegek keresnek rá arra, hogy miféle epermérgezés terjedhet Magyarországon. Azért, hogy erre választ adhassunk, több hazai hatóságot is megkerestünk, mondják el, mi a helyzet eperfronton az országban – tényleg történnek-e a gyümölcs általi mérgezések?

Történtek bejelentések

Elsőként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) kerestük, akik elmondták

a közelmúltban érkezett olyan bejelentés, amely szerint feltételezhetően eperfogyasztással összefüggésbe hozható megbetegedések történtek.

Éppen ezért a hivatal arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, mivel fennáll az élelmiszer eredetű megbetegedés esélye, amelynek okozója hazai és külföldi termék egyaránt lehet, így a helyzet tisztázása érdekében kapcsolatban állnak és folyamatosan egyeztetnek az érintett társhatóságokkal.

Eper vagy szamóca? Máig folyamatos vitákat generál a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó Fragaria nemzetséghez tartozó növényfajok elnevezése: a gyümölcsöt a magyar köznyelvben és kereskedelemben is legtöbbször epernek, vagy földi epernek nevezik; botanikai, szaknyelvi elnevezése azonban szamóca. A kertészeti szakemberek szintén szamócának hívják mind a kerti, mind a vadon termő változatát. Az elnevezésről szóló vitában a Pénzcentrumon megjelenő cikkek nem foglalnak állást, szinonimaként használjuk az eper, földi eper, szamóca szavakat a Fragaria fajták megnevezésére.

Ugyanakkor a Nébih azt is kiemelte, hogy

Magyar termesztésű eper terméssel kapcsolatban nincs érvényben termékvisszahívás.

Növényvédőszer lehet a ludas?

A Nébih után megkerestük a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NKFH) is, akik tavaly január koordinálják az élelmiszer-kereskedelemben történő és külföldi élelmiszerekkel kapcsolatos vizsgálatok lefolytatását.

Az NKFH megkeresésünkre szintén azt válaszolta, hogy

az elmúlt időszakban a hatósághoz több lakossági megkeresés érkezett, amelyekben a fogyasztók arról számoltak be, hogy zöldségek vagy gyümölcsök elfogyasztását követően mérgezésszerű tüneteket tapasztaltak, és ennek okaként növényvédőszer-maradék jelenlétét feltételezték.

Ugyanakkor a hatóság kiemelte, hogy a rendelkezésre álló tudományos adatok és hatósági tapasztalatok alapján fontos hangsúlyozni, hogy annak valószínűsége, hogy az élelmiszerekben előforduló növényvédőszer-maradék akut mérgezési tüneteket okozzon, rendkívül alacsony.

Tömeges megbetegedések kialakulása tehát ilyen okból gyakorlatilag kizárható.

Hozzátették, a mezőgazdaságban alkalmazott növényvédőszerek hatóanyagai kis dózisban fejtik ki hatásukat, és az élelmiszerekben esetlegesen jelen lévő maradékanyagok mennyisége jellemzően nagyságrendekkel alacsonyabb annál a szintnél, amely akut egészségkárosodást okozhatna.

Igaz, egyéni érzékenység előfordulhat, ám ezek az esetek ritkák, és nem jellemzőek a széles körű fogyasztói populációra

- nyomatékosított az NKFH. Fontos megemlíteni azt is, hogy az Európai Unióban a növényvédő szerek engedélyezése szigorú és többlépcsős eljárás keretében történik. Ennek során meghatározásra kerülnek az úgynevezett maximális maradékanyag-határértékek (MRL-ek), amelyek biztosítják, hogy az adott anyag jelenléte az élelmiszerben ne jelentsen egészségügyi kockázatot a fogyasztók számára. E határértékek megállapítása jelentős biztonsági tartalék figyelembevételével történik, így még azok esetleges túllépése esetén is általában alacsony a kockázat mértéke.

A növényvédőszerek egészségre gyakorolt lehetséges hatásai elsősorban hosszú távú, tartós expozíció esetén értelmezhetők, illetve azoknál a személyeknél, akik a hatóanyagokkal közvetlenül dolgoznak. A fogyasztók által élelmiszerekkel bevitt mennyiségek ettől nagyságrendekkel elmaradnak.

A hatóság beszámolt mindezek mellett arról is, hogy

a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását követően jelentkező tünetek hátterében gyakran egyéb okok állnak, például egyéni érzékenység, allergiás reakció vagy emésztőrendszeri zavar, amelyek nem hozhatók összefüggésbe a növényvédőszer-maradékokkal.

Az NKFH kitért arra is, hogy a hatóság olyamatosan ellenőrzi az élelmiszerek növényvédőszer-maradék tartalmát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a forgalomba kerülő termékek biztonságosak legyenek. Ám hangsúlyozzák, hogy a fogyasztók számára

továbbra is javasolt a zöldségek és gyümölcsök alapos megmosása fogyasztás előtt, valamint a kiegyensúlyozott, változatos étrend követése.

Mindezek ellenére a hatóság április végén nagyszabású szamócaellenőrzést jelentett be, aminek a fókuszában az ideiglenes árusító helyek és útmenti értékesítések állnak, ahol a forgalmazás körülményeinek, illetve a higiéniai feltételek meglétének vizsgálatára kerül sor.

Megszólalat a gyermekkorház is

A Bethesda Gyermekkórház egyébként már április 29-én kiírta a Facebook-oldalára, hogy azon a napon, "a közösségi médiában megjelent hírekkel ellentétben, a Bethesda Gyermekkórházban (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Csecsemőosztály, Belgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály) mostanáig nem került felvételre epermérgezés gyanújával vagy ételmérgezés következtében megbetegedett gyermek."