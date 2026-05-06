2026. május 6. szerda Ivett, Frida
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rengeteg friss epret árulnak a piacon
Vásárlás

Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság

Biró Attila
2026. május 6. 16:00

„Mérgező eper” miatt kezdett el pánikolni a magyar internet az elmúlt napokban, a közösségi médiában pedig már odáig jutott a történet, hogy egyes posztok dialízissel és súlyos mérgezésekkel riogatták a szülőket. Éppen ezért a Pénzcentrum több hatóságot is megkeresett az ügyben. A Nébih elismerte, hogy érkeztek bejelentések feltételezett eperfogyasztással összefüggő rosszullétekről, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs érvényben magyar termesztésű eperre vonatkozó termékvisszahívás. Az NKFH pedig arról beszélt, hogy a növényvédőszer-maradékok miatti tömeges mérgezések esélye „gyakorlatilag kizárható”.

A múlt héten kezdődött, de a hétre tetőzött az az internetes pánik, miszerint egyes élelmiszerláncok mérgező epret árulnak. A pletyka különböző, zárt kismama Facebook-csoportokból kelt útra, és egyes bejegyzések odáig mentek, hogy vese dialízissel riogattak más szülőket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elsőre is igen gyanús álhír terjedése azonban nem ült el, továbbra is tömegek keresnek rá arra, hogy miféle epermérgezés terjedhet Magyarországon. Azért, hogy erre választ adhassunk, több hazai hatóságot is megkerestünk, mondják el, mi a helyzet eperfronton az országban – tényleg történnek-e a gyümölcs általi mérgezések?

Történtek bejelentések

Elsőként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) kerestük, akik elmondták

a közelmúltban érkezett olyan bejelentés, amely szerint feltételezhetően eperfogyasztással összefüggésbe hozható megbetegedések történtek.

Éppen ezért a hivatal arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, mivel fennáll az élelmiszer eredetű megbetegedés esélye, amelynek okozója hazai és külföldi termék egyaránt lehet, így a helyzet tisztázása érdekében kapcsolatban állnak és folyamatosan egyeztetnek az érintett társhatóságokkal.

Ugyanakkor a Nébih azt is kiemelte, hogy

Magyar termesztésű eper terméssel kapcsolatban nincs érvényben termékvisszahívás.

Növényvédőszer lehet a ludas?

A Nébih után megkerestük a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NKFH) is, akik tavaly január koordinálják az élelmiszer-kereskedelemben történő és külföldi élelmiszerekkel kapcsolatos vizsgálatok lefolytatását.

Az NKFH megkeresésünkre szintén azt válaszolta, hogy

az elmúlt időszakban a hatósághoz több lakossági megkeresés érkezett, amelyekben a fogyasztók arról számoltak be, hogy zöldségek vagy gyümölcsök elfogyasztását követően mérgezésszerű tüneteket tapasztaltak, és ennek okaként növényvédőszer-maradék jelenlétét feltételezték.

Ugyanakkor a hatóság kiemelte, hogy a rendelkezésre álló tudományos adatok és hatósági tapasztalatok alapján fontos hangsúlyozni, hogy annak valószínűsége, hogy az élelmiszerekben előforduló növényvédőszer-maradék akut mérgezési tüneteket okozzon, rendkívül alacsony.

Tömeges megbetegedések kialakulása tehát ilyen okból gyakorlatilag kizárható.

Hozzátették, a mezőgazdaságban alkalmazott növényvédőszerek hatóanyagai kis dózisban fejtik ki hatásukat, és az élelmiszerekben esetlegesen jelen lévő maradékanyagok mennyisége jellemzően nagyságrendekkel alacsonyabb annál a szintnél, amely akut egészségkárosodást okozhatna.

Igaz, egyéni érzékenység előfordulhat, ám ezek az esetek ritkák, és nem jellemzőek a széles körű fogyasztói populációra

- nyomatékosított az NKFH. Fontos megemlíteni azt is, hogy az Európai Unióban a növényvédő szerek engedélyezése szigorú és többlépcsős eljárás keretében történik. Ennek során meghatározásra kerülnek az úgynevezett maximális maradékanyag-határértékek (MRL-ek), amelyek biztosítják, hogy az adott anyag jelenléte az élelmiszerben ne jelentsen egészségügyi kockázatot a fogyasztók számára. E határértékek megállapítása jelentős biztonsági tartalék figyelembevételével történik, így még azok esetleges túllépése esetén is általában alacsony a kockázat mértéke.

A növényvédőszerek egészségre gyakorolt lehetséges hatásai elsősorban hosszú távú, tartós expozíció esetén értelmezhetők, illetve azoknál a személyeknél, akik a hatóanyagokkal közvetlenül dolgoznak. A fogyasztók által élelmiszerekkel bevitt mennyiségek ettől nagyságrendekkel elmaradnak.

A hatóság beszámolt mindezek mellett arról is, hogy

a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását követően jelentkező tünetek hátterében gyakran egyéb okok állnak, például egyéni érzékenység, allergiás reakció vagy emésztőrendszeri zavar, amelyek nem hozhatók összefüggésbe a növényvédőszer-maradékokkal.

Az NKFH kitért arra is, hogy a hatóság olyamatosan ellenőrzi az élelmiszerek növényvédőszer-maradék tartalmát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a forgalomba kerülő termékek biztonságosak legyenek. Ám hangsúlyozzák, hogy a fogyasztók számára

továbbra is javasolt a zöldségek és gyümölcsök alapos megmosása fogyasztás előtt, valamint a kiegyensúlyozott, változatos étrend követése.

Mindezek ellenére a hatóság április végén nagyszabású szamócaellenőrzést jelentett be, aminek a fókuszában az ideiglenes árusító helyek és útmenti értékesítések állnak, ahol a forgalmazás körülményeinek, illetve a higiéniai feltételek meglétének vizsgálatára kerül sor.

Megszólalat a gyermekkorház is

A Bethesda Gyermekkórház egyébként már április 29-én kiírta a Facebook-oldalára, hogy azon a napon, "a közösségi médiában megjelent hírekkel ellentétben, a Bethesda Gyermekkórházban (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Csecsemőosztály, Belgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály) mostanáig nem került felvételre epermérgezés gyanújával vagy ételmérgezés következtében megbetegedett gyermek."

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #mérgezés #vizsgálat #egészség #élelmiszer #nébih #facebook #gyümölcs #fogyasztóvédelem #étrend #nkfh

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
48 perce
Én csak simán allergiás vagyok rá gyerekkorom óta, függetlenül attól hogy milyen vegyszerrel kezelték.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
Drágult a tojás

Drágult a tojás

A márciusi adatok alapján tavalyhoz képest alacsonyabb lett a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára is, így többek között a vajé, a vajkrémé, a trappista sajté, a...

FRISS HÍREK
Több friss hír
16:42
16:34
16:16
16:00
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
2
3 hete
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
3
10 órája
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
4
1 hete
Újabb multi húzza le a rolót Magyarországon: rengeteg plázában ott voltak, most végleg kivonulnak
5
4 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 16:16
Alaposan megújul a Kia slágerautója: óriási készletkisöprést hirdetett az importőr, milliós akciókra lehet lecsapni
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 13:04
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
Agrárszektor  |  2026. május 6. 16:32
Óriásira nő az iszlám élelmiszerpiac - a magyarok is kereshetnek rajta
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm